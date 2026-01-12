'One Battle After Another' đại thắng Quả Cầu Vàng

Mỹ"One Battle After Another" - tác phẩm có Leonardo DiCaprio đóng chính - thắng bốn giải Quả Cầu Vàng, trong đó có Phim hay nhất.

Tác phẩm giành chiến thắng ở hạng mục Phim hay nhất thể loại hài/nhạc kịch, Đạo diễn xuất sắc, Kịch bản xuất sắc cho nhà làm phim Paul Thomas Anderson và Nữ phụ xuất sắc (Teyana Taylor), tại lễ trao giải tối 11/1 giờ Los Angeles (sáng 12/1 giờ Hà Nội). Trên sân khấu, Anderson cho biết niềm đam mê điện ảnh khiến ông xem mọi thành tựu đạt được là niềm vui. Ông còn dành lời tưởng nhớ tới Adam Somner, trợ lý đạo diễn của bộ phim, qua đời tháng 11/2024.

Trailer 'One Battle After Another' Trailer "One Battle After Another" (tên tiếng Việt là "Trận chiến sau trận chiến"). Video: Warner Bros. Vietnam

Tác phẩm có kinh phí khoảng 130 triệu USD, xoay quanh thành viên nhóm cách mạng Bob Ferguson (Leonardo DiCaprio thủ vai), đối mặt nhiều vấn đề trong quá khứ trong khi tìm con gái bị bắt cóc. Bộ phim sử dụng giọng điệu mỉa mai và nhịp kể dồn dập để phản ánh bối cảnh chính trị đương thời, xu hướng chuyên quyền, tham nhũng và cách chính quyền đối xử với người nhập cư. Trang Deep Focus Review viết: "Với thời lượng dài và dàn diễn viên ấn tượng, One Battle After Another mang dáng dấp sử thi nhưng vẫn có nét cá nhân của đạo diễn khi khai thác bối cảnh nước Mỹ cùng những mất mát".

Trước đó, phim dẫn đầu với chín đề cử, là ứng viên tiềm năng trong mùa giải thưởng khi liên tiếp vào danh sách phim hay nhất năm 2025, do các hiệp hội phê bình phim New York, Los Angeles, Hội đồng Phê bình Quốc gia Mỹ bình chọn. Tác phẩm cũng thắng Gotham Awards 2025 và Critics' Choice Awards 2026. Với chiến thắng ở Quả Cầu Vàng, tác phẩm củng cố vị thế dẫn đầu đường đua Oscar, khả năng giành nhiều đề cử quan trọng - gồm Phim xuất sắc - tại lễ trao giải Viện Hàn lâm, sẽ diễn ra vào tháng 3.

Sau Critics' Choice Awards 2026 hôm 4/1, Leonardo DiCaprio tiếp tục vuột mất giải Nam chính xuất sắc, dù màn trình diễn của anh trong phim nhận nhiều lời khen từ giới chuyên môn.

Đạo diễn Paul Thomas Anderson nhận giải Phim hay nhất cho "One Battle After Another". Ảnh: Golden Globes

Hạng mục Phim hay nhất thể loại chính kịch thuộc về Hamnet, do Chlóe Zhao đạo diễn, Steven Spielberg và Sam Mendes sản xuất. Nội dung chuyển thể từ tiểu thuyết của Maggie O'Farrell, xoay quanh William Shakespeare và vợ ông - Agnes (tên thật là Anne Hathaway), sau khi con trai Hamnet qua đời vì bệnh. Màn thể hiện vai Agnes giúp diễn viên Jessie Buckley giành Quả Cầu Vàng đầu tiên trong sự nghiệp. Theo Variety, diễn xuất của cô được giới phê bình đánh giá cao, là một trong những điểm sáng nổi bật của mùa giải.

Giải Nam chính xuất sắc trong phim hài/nhạc kịch gọi tên Timothée Chalamet với vai diễn trong Marty Supreme, là lần đầu anh đoạt Quả Cầu Vàng. Trước đó, Chalamet bốn lần được đề cử với các phim Call Me by Your Name, Beautiful Boy, Wonka và A Complete Unknown nhưng không chiến thắng. Trên sân khấu, anh cho biết những lần về tay trắng khiến giây phút lần này trở nên ý nghĩa.

Marty Supreme do Josh Safdie đạo diễn, kể về quá trình Marty Mauser theo đuổi giấc mơ trở thành nhà vô địch bóng bàn. Ngoài vai diễn, Chalamet gây chú ý với chiến dịch quảng bá sáng tạo cho bộ phim, như việc tặng áo khoác phong cách thập niên 1950 cho bạn bè, leo lên đỉnh nhà hát Sphere tại Las Vegas. Trong một số cuộc phỏng vấn, anh cho biết muốn giành giải Oscar cho vai diễn mới.

Stellan Skarsgard thắng Nam diễn viên phụ xuất sắc với vai diễn trong Sentimental Value. Bộ phim do Joachim Trier đạo diễn, có sự tham gia của Renate Reinsve và Elle Fanning, kể về một đạo diễn chuẩn bị dự án mới đồng thời tìm cách hàn gắn quan hệ với các con. Ông từng đoạt Quả Cầu Vàng với series Chernobyl.

Ở mảng truyền hình, Adolescence của Netflix là tác phẩm thắng nhiều nhất với bốn giải thưởng. Nhà sáng tạo kiêm diễn viên Stephen Graham giành Nam diễn viên chính xuất sắc cho series giới hạn, Erin Doherty được trao Nữ phụ xuất sắc và Owen Cooper, 17 tuổi, là người trẻ nhất giành Quả Cầu Vàng hạng mục Nam phụ xuất sắc.

Trong bài phát biểu, Cooper nói biết ơn với gia đình, nói về quá trình theo đuổi diễn xuất từ nhỏ. Anh cho biết không ngừng học hỏi các diễn viên đi trước để hoàn thiện kỹ năng và trưởng thành hơn trong sự nghiệp. Trước đó, Cooper trở thành nam diễn viên trẻ nhất đoạt giải Emmy.

Trailer 'Adolescence' trên Netflix Trailer "Adolescene". Video: Netflix

Phim truyền hình chính kịch xuất sắc năm nay là The Pitt, theo chân đội ngũ bác sĩ tại khoa cấp cứu bệnh viện Pittsburgh, mô tả áp lực nghề nghiệp, những khủng hoảng cá nhân và tình trạng thiếu hụt nhân lực. Tác phẩm còn mang về cho Noah Wyle giải Nam chính xuất sắc.

Minh tinh Rhea Seehorn - từng nổi tiếng qua series Better Call Saul - được gọi tên ở hạng mục Nữ chính xuất sắc phim truyền hình chính kịch, với vai Carol Sturka trong Pluribus, đánh dấu chiến thắng trong lần đầu đề cử.

Mùa đầu ra mắt tháng 11/2025, gồm chín tập, lấy bối cảnh một đại dịch virus ngoài hành tinh khiến hàng tỷ người luôn trong trạng thái hạnh phúc. Chỉ còn 13 người miễn nhiễm, trong đó có Carol, bị xem là người bất hạnh nhất Trái Đất. Vai diễn này giúp Seehorn giành giải Nữ chính xuất sắc nhất phim truyền hình tại Critics' Choice Awards 2026. Pluribus được giới phê bình đánh giá là một trong những series khoa học viễn tưởng xuất sắc năm qua, đã được Apple TV+ đặt hàng mùa hai.

>>> Danh sách thắng giải Quả Cầu Vàng 2026

Giải Quả Cầu Vàng do công ty Eldridge Industries và Dick Clark Productions (DCP) nắm quyền điều hành, sau khi Hiệp hội Báo chí nước ngoài tại Hollywood bán toàn bộ tài sản, quyền lợi và quyền sở hữu chương trình, hồi tháng 6/2023. Từ mùa giải năm 2024, mỗi hạng mục có sáu tác phẩm tranh giải, thay vì năm phim như trước.

Trong lần thứ hai đảm nhiệm vai trò MC Quả Cầu Vàng, Nikki Glaser cho thấy phong độ tự tin và kiểm soát sân khấu tốt. Phần độc thoại mở màn diễn ra gọn gàng, tập trung vào lối hài châm biếm. Cô lồng ghép nhiều câu chuyện như loạt hồ sơ từ các cuộc điều tra tỷ phú ấu dâm Epstein, trêu Leonardo DiCaprio về việc hẹn hò những phụ nữ dưới 30 tuổi, thương vụ Netflix thâu tóm hãng Warner Bros. Glaser cũng trên đùa nhiều ngôi sao có mặt trong khán phòng gồm George Clooney, Dwayne Johnson, Kevin Hart, dàn diễn viên The White Lotus.

Cát Tiên (theo Variety, Hollywood Reporter)