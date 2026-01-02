10 phim điện ảnh hay nhất năm qua

"One Battle After Another" - phim khắc họa tình cảm cha con trong bối cảnh xã hội biến động, có Leonardo DiCaprio đóng chính - vào top tác phẩm hay nhất 2025.

Năm nay, ngành điện ảnh đối mặt nhiều thách thức khi sự phát triển của các nền tảng phát trực tuyến làm thay đổi thói quen xem phim. Ở phòng vé, một số bom tấn Jurassic World: Rebirth hay Superman đạt doanh thu tốt, nhưng nhiều phim có mức đầu tư cao như Captain America: Brave New World, Tron: Ares hay Mission: Impossible - The Final Reckoning lại không như kỳ vọng.

Dù vậy, làng phim có nhiều dự án gây chú ý ở thể loại hài đen, phiêu lưu và kinh dị. Hollywood Reporter chọn lọc tác phẩm của đạo diễn quốc tế lẫn nhà làm phim Hollywood kỳ cựu, qua đó cho thấy sự đa dạng về nội dung và cách tiếp cận ngôn ngữ điện ảnh trong năm.

1. The Secret Agent

Tác phẩm do Kleber Mendonça Filho thực hiện, lấy bối cảnh Brazil năm 1977 dưới chế độ độc tài quân sự, xoay quanh Marcelo (Wagner Moura), chuyên gia công nghệ lên kế hoạch đưa con trai chạy trốn sự truy đuổi của sát thủ. Tác phẩm đan xen yếu tố hài hước với những suy tư về lịch sử. Đạo diễn tập trung xây dựng không khí và hình ảnh, tiếp cận thể loại giật gân chính trị (political thriller) theo hướng khai thác chiều sâu nhân vật.

2. One Battle After Another

Trailer 'One Battle After Another' Trailer "One Battle After Another", nhận chín đề cử Quả Cầu Vàng 2026 và năm hạng mục tại Oscar lần 98. Video: Warner Bros.

Phim do Paul Thomas Anderson đạo diễn, lấy cảm hứng từ tiểu thuyết Vineland (1990) của Thomas Pynchon. Bộ phim sử dụng giọng điệu mỉa mai và nhịp kể dồn dập để phản ánh bối cảnh chính trị đương thời, xu hướng chuyên quyền, tham nhũng và cách chính quyền đối xử với người nhập cư. Bên cạnh cách kể chuyện, dàn diễn viên thực lực, nổi bật là Leonardo DiCaprio, đóng vai trò quan trọng trong việc truyền tải chiều sâu tác phẩm.

3. Sirat

Trailer 'Sirat' Trailer "Sirat". Video: Madman Films

Bộ phim thứ tư của đạo diễn người Tây Ban Nha Oliver Laxe thuộc thể loại road movie (phim hành trình). Nội dung theo chân Luis cùng con trai nhỏ rời Tây Ban Nha sang vùng núi phía nam Morocco để tìm kiếm con gái mất tích sau một buổi tiệc âm nhạc. Sirat tập trung khai thác mối quan hệ gia đình và tìm kiếm ý nghĩa cuộc sống trong bối cảnh xung đột vũ trang. Trên nền nhịp kể chậm, phim triển khai các chủ đề về di cư, mất mát, nêu bật vấn đề về bản sắc và khả năng thích nghi của con người trong bối cảnh toàn cầu hóa.

4. Peter Hujar's Day

Trailer 'Peter Hujar's Day' Trailer "Peter Hujar's Day". Video: Rotten Tomatoes Indie

Phim do Ira Sachs viết kịch bản và đạo diễn, lấy bối cảnh New York thập niên 1970. Kịch bản tái hiện 24 giờ trong cuộc đời Peter Hujar (Ben Whishaw đóng) - nhiếp ảnh gia hàng đầu của Mỹ những năm 1970 và 1980 - thông qua cuộc trò chuyện với nhà văn Linda Rosenkrantz (Rebecca Hall). Tác phẩm cho thấy môi trường sáng tạo của giới nghệ sĩ và không gian văn hóa New York bằng lối kể chuyện tối giản. Cấu trúc xây dựng theo mạch hồi tưởng, trong đó cuộc trò chuyện của hai nhân vật đóng vai trò như lát cắt mở ra bối cảnh nghệ thuật thời kỳ đó.

5. Marty Supreme

Trailer 'Marty Supreme' Trailer "Marty Supreme". Video: A24

Tác phẩm của đạo diễn Josh Safdie ra mắt cuối năm nay tại Mỹ, xoay quanh nhân vật Marty Mauser (Timothée Chalamet đóng), chàng trai bán giày nuôi tham vọng đổi đời bằng kỹ năng chơi bóng bàn. Trong quá trình khẳng định bản thân, cậu đối mặt sự gièm pha từ người xung quanh nhưng dần biến đam mê thành sự nghiệp.

Câu chuyện mang phong cách hỗn loạn đặc trưng của Safdie, nơi yếu tố hài hước, kịch tính và các tình huống hành động đan xen liên tục. Phần thiết kế mỹ thuật do Jack Fisk đảm nhận góp phần tái tạo không khí đô thị giữa thế kỷ 20. Dàn diễn viên phụ gồm Gwyneth Paltrow, Odessa A'zion và rapper Tyler, The Creator mở rộng tuyến nhân vật xoay quanh Marty.

6. Sentimental Value

Trailer 'Sentimental Value' Trailer "Sentimental Value". Video: Neon

Phim do đạo diễn Na Uy Joachim Trier thực hiện, khai thác mối quan hệ giữa cha và con gái. Câu chuyện về chị em Nora (Renate Reinsve) và Agnes (Inga Ibsdotter Lilleaas) gặp lại người cha tên Gustav (Stellan Skarsgård) sau khi mẹ của họ qua đời. Gustav là đạo diễn kỳ cựu, đề nghị Nora tham gia dự án mà ông hy vọng gây tiếng vang. Sự xuất hiện của Gustav trong cuộc sống của Nora và Agnes làm sống lại những mâu thuẫn cũ và phát sinh thêm xung đột, nhất là khi ông cân nhắc trao vai diễn cho ngôi sao trẻ Rachel Kemp (Elle Fanning).

Đạo diễn truyền tải quan điểm nghệ thuật có thể trở thành phương tiện hàn gắn những tổn thương tinh thần. Ngôi nhà cũ của gia đình Nora ẩn dụ cho các mối quan hệ rạn nứt. Qua không gian này, bộ phim mở ra góc nhìn những lớp ký ức, tình yêu và nỗi đau mà mỗi nhân vật mang theo.

7. Sinners

Trích đoạn trailer 'Sinners' - có tài tử Michael B. Jordan Trailer "Sinners". Video: Warner Bros.

Phim do Ryan Coogler đạo diễn, lấy bối cảnh thời kỳ phân biệt chủng tộc ở Mỹ năm 1932. Kịch bản xoay quanh anh em sinh đôi Smoke và Stack (đều do Michael B. Jordan thủ vai) trở về quê nhà ở vùng đồng bằng sông Mississippi để mở một quán nhạc. Trong đêm khai trương, một nhóm ma cà rồng da trắng xuất hiện, kéo theo loạt bi kịch.

Phim gây ấn tượng với tông màu u tối, những pha hành động đan xen âm hưởng blues, gợi không khí miền nam nước Mỹ. Ở thị trấn cộng đồng người da màu sinh sống, âm nhạc trở thành sợi dây gắn kết mọi người. Những bài hát trong phim giúp truyền tải mối liên kết giữa quá khứ với thực tại, đồng thời là biểu tượng của niềm tin và khát vọng tự do.

8. Train Dreams

Trailer 'Train Dreams' Trailer "Train Dreams". Video: Netflix

Chuyển thể từ tiểu thuyết ngắn của Denis Johnson, Train Dreams do Clint Bentley đạo diễn mang sắc thái trữ tình, tái hiện lát cắt của nước Mỹ vùng biên đầu thế kỷ 20. Robert Grainier (Joel Edgerton) đến Bonners Ferry (Idaho) để làm công việc liên quan đến đường sắt và lâm nghiệp, sau đó lập gia đình với Gladys và có con gái là Kate. Cuộc sống bình lặng của ông biến mất khi liên tiếp đối diện biến cố, trong đó có thảm họa cháy rừng cướp đi vợ con. Grainier rơi vào trạng thái cô độc, sống cùng ký ức và những ảo ảnh về quá khứ.

Nhà phê bình phim David Rooney nhận định tác phẩm nổi bật về cách chuyển tải tác phẩm văn học thành phim thông qua ngôn ngữ hình ảnh và tiết tấu dàn dựng. Train Dreams gợi suy ngẫm về mất mát, mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên, sự mong manh của đời sống trước tiến trình công nghiệp hóa. Nhịp phim chậm cùng những khung hình rộng tôn vinh vẻ đẹp hoang dã của Idaho.

9. The Mastermind

Trailer 'The Mastermind' Trailer "The Mastermind". Video: Mubi

Năm 2025 đánh dấu giai đoạn nổi bật trong sự nghiệp của Josh O'Connor, với vai diễn đáng chú ý nhất trong The Mastermind của Kelly Reichardt. Anh hóa thân một người thợ mộc chuyển sang làm kẻ trộm tác phẩm nghệ thuật nghiệp dư giữa nhiều biến động xã hội thập niên 1970 ở Massachusetts (Mỹ).

Reichardt phát huy thế mạnh trong việc khắc họa những con người vật lộn với cuộc sống giữa bối cảnh lịch sử, đồng thời khai thác sự suy sụp về đạo đức. Phong cách kể chuyện tập trung vào các chi tiết đời thường đan xen tình huống hỗn loạn, làm nổi bật bi kịch của một người đàn ông.

10. Frankenstein

Phân đoạn Elizabeth lần đầu gặp The Creature trong 'Frankenstein' Trích đoạn phim "Frankenstein". Video: Netflix

Đạo diễn Guillermo del Toro tiếp cận tiểu thuyết kinh điển năm 1818 của Mary Shelley theo phong cách gothic huyền bí. Phim giữ tinh thần nguyên tác nhưng giảm bớt yếu tố kinh dị, tập trung vào bi kịch, tình cảm, mối quan hệ giữa cha và con cùng các câu hỏi về bản chất con người.

Tài tử Oscar Isaac lột tả niềm say mê và khát vọng nghiên cứu của nhân vật Victor. Diễn viên Jacob Elordi thể hiện vai The Creature với sự tiết chế trong biểu cảm. Gương mặt nhân vật chằng chịt sẹo nhưng ánh mắt lại toát ra sự ngây thơ, cho thấy sự đối lập giữa hình hài thô ráp và thế giới nội tâm. Phong cách đặc trưng của Del Toro hiện diện trong từng khung hình. Hình ảnh phòng thí nghiệm của Victor với những bình điện phóng sáng, tường đá ẩm và những chiếc bàn gỗ phủ lá mục tạo cảm giác cổ điển pha chút ma mị.

Cát Tiên (theo Hollywood Reporter)