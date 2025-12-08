Hollywood sốc khi Netflix thâu tóm Warner Bros.

Giới chuyên môn Hollywood sốc vì Netflix chi 82,7 tỷ USD mua Warner Bros. Discovery, gồm cả HBO Max, có thể khiến hàng nghìn người mất việc làm.

Theo Hollywood Reporter, làng giải trí xôn xao khi hôm 5/12, Netflix đạt thỏa thuận mua mảng truyền hình, xưởng phim và phát sóng trực tuyến của Warner Bros. Discovery (WBD) với giá trị 82,7 tỷ USD, trong đó giá trị vốn chủ sở hữu là 72 tỷ USD.

WBD là tập đoàn truyền thông và giải trí hàng đầu của Mỹ, sở hữu xưởng phim Warner Bros., HBO Max, Discovery Channel, CNN và nhiều kênh truyền hình cáp khác. Công ty được hình thành sau thương vụ sáp nhập WarnerMedia và Discovery năm 2022. Trong khi đó, Netflix là nền tảng phát trực tuyến lớn nhất thế giới với hơn 300 triệu thuê bao tại hơn 190 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Netflix mua lại WBD được xem là bước ngoặt lớn của ngành giải trí toàn cầu. Ảnh: Netflix/Warner Bros.

Việc nền tảng streaming hàng đầu mua lại studio lâu đời nhất Hollywood dấy lên lo ngại về quyền lực tập trung chưa từng có trong ngành. Trước đó, thị trường phim ảnh có nhiều thay đổi khi các rạp chiếu phim chật vật hồi phục sau đại dịch. Nhiều hãng phim lớn như Disney, Warner Bros. Discovery, Paramount thực hiện sa thải quy mô lớn trong 2024-2025. Họ tập trung cắt giảm chi phí, tái cấu trúc ngành công nghiệp phim ảnh, thích ứng với streaming và đối mặt với suy thoái kinh tế, gây ảnh hưởng trực tiếp đến hàng nghìn nhân viên ở nhiều bộ phận ở truyền hình lẫn điện ảnh.

Theo Variety, diễn viên Jane Fonda là một trong những tiếng nói phản đối mạnh mẽ nhất. Thông qua tổ chức Ủy ban Tu chính án thứ nhất (Committee for the 1st Amendment), bà gọi thỏa thuận này là "một thương vụ thảm họa có thể hủy hoại ngành sáng tạo".

Theo minh tinh, việc Warner Bros. Discovery chấp nhận đề nghị mua lại gây nguy hiểm cho ngành giải trí, công chúng và quyền tự do ngôn luận. Bà còn cho rằng đây là "khủng hoảng hiến pháp" khi các nguyên tắc cạnh tranh không được thực thi nghiêm túc.

Trong lá thư gửi Bộ Tư pháp và các cơ quan quản lý bang, Fonda đề nghị không để thương vụ này bị lợi dụng như một công cụ gây sức ép chính trị hay ảnh hưởng tới nội dung sáng tạo. Bà viết: "Trách nhiệm của Netflix và bất kỳ công ty nào tham gia vào thỏa thuận này là bảo vệ quyền lợi nhà làm phim, chứ không phải đánh đổi để làm giàu cho bản thân".

Hiệp hội Biên kịch Mỹ (Writers Guild of America, WGA) - đại diện cho hơn 20.000 biên kịch - cho rằng việc một nền tảng streaming lớn thâu tóm đối thủ lớn trực tiếp đi ngược tinh thần của luật chống độc quyền. Đại diện WGA nhận xét thỏa thuận có thể dẫn đến cắt giảm lao động, giảm lương, tăng chi phí với người xem và làm nghèo nàn sự đa dạng của thị trường nội dung.

Biên kịch Mike Schur, đồng sáng tạo series Parks and Recreation (2009-2015), cho rằng mọi thương vụ truyền thông quy mô lớn đều gây thiệt hại cho biên kịch, diễn viên và đạo diễn. Khi số lượng công ty giảm, số lượng việc làm cũng sẽ giảm theo, khiến môi trường sáng tạo bị bó hẹp.

Đồng quan điểm, lãnh đạo khu vực Los Angeles Lindsay Dougherty của Nghiệp đoàn Teamsters - đại diện cho tài xế, thợ máy, chuyên viên casting và nhiều vị trí hậu trường - mô tả đây là "hồi chuông cảnh báo", nhấn mạnh việc Netflix mở rộng quyền lực có thể dẫn đến việc tăng giá dịch vụ và ảnh hưởng trực tiếp đến sức sống của ngành giải trí.

Trích đoạn 'Harry Potter và hòn đá phù thuỷ' "Harry Potter" là một trong những thương hiệu nổi tiếng nhất của hãng Warner Bros. Video: Warner Bros.

Hiệp hội Diễn viên Màn ảnh - Liên đoàn Nghệ sĩ Truyền hình và Phát thanh Mỹ (SAG-AFTRA) - đại diện cho hàng chục nghìn diễn viên - nhận xét cần theo dõi thêm tình hình nhưng vẫn giữ hướng đi bảo đảm sinh kế người làm nghề, khuyến khích sáng tạo và duy trì quyền lựa chọn của khán giả.

"Bất kỳ thương vụ nào được xem là có lợi phải tạo thêm việc làm và mở rộng quá trình sản xuất, đồng thời đảm bảo quyền lợi của nghệ sĩ", đại diện SAG-AFTRA nói.

Trước làn sóng phản đối, đồng giám đốc điều hành Netflix - ông Greg Peters - cho biết hãng sẽ mở ra cơ hội cải thiện dịch vụ và thúc đẩy hoạt động kinh doanh trong nhiều thập niên tới. Từ khi thành lập, Warner Bros. đóng vai trò quan trọng trong việc định hình ngành giải trí, với đội ngũ sáng tạo và năng lực sản xuất nổi bật. Thương vụ này sẽ giúp Netflix tận dụng phạm vi hoạt động toàn cầu và mô hình kinh doanh của công ty cũ để củng cố vị thế ngành công nghiệp Hollywood, đồng thời tạo cơ hội cho giới sáng tạo và gia tăng giá trị cho cổ đông.

Từ khi ra mắt vào năm 2007, Netflix thay đổi thói quen xem phim, cách thức kinh doanh chương trình truyền hình và thiết lập tiêu chuẩn mới cho ngành. Việc mở rộng ra thị trường toàn cầu và sản xuất nội dung trở thành chuẩn mực trong ngành streaming.

Với thỏa thuận mua lại WBD, giới chuyên môn nhận định Netflix sắp nắm trong tay kho bản quyền khổng lồ, trong đó gồm Harry Potter, Game of Thrones, The Bachelor, The Big Bang Theory và Friends. Theo Deadline, khi hoàn tất thương vụ, khả năng thắng giải Emmy của Netflix tăng mạnh, đồng thời mở ra cơ hội tranh giải Oscar cho hạng mục Phim xuất sắc.

Tuy nhiên, thỏa thuận đi kèm thách thức. Netflix vốn chỉ sản xuất nội dung độc quyền cho nền tảng của mình, còn Warner Bros. từ lâu là studio độc lập cung cấp cho nhiều đối tác. Nếu sáp nhập, Netflix lần đầu tiên cung cấp nội dung cho đối thủ, trong đó có Apple TV+ với series Ted Lasso, Presumed Innocent. Công ty cũng sẽ bước vào mảng truyền hình truyền thống với WBTV, triển khai các chương trình như Abbott Elementary (chiếu trên đài ABC), Georgie & Mandy's First Marriage (CBS), và Brilliant Minds (NBC), cũng như lĩnh vực phân phối phát sóng với chương trình The Jennifer Hudson Show và bản tin giải trí Extra.

Trailer Ted Lasso Trailer phim truyền hình hài kịch thể thao "Ted Lasso", do Apple TV+ đặt hàng, Warner Bros. Television. Video: Apple TV+

Netflix vượt Paramount Skydance và Comcast để giành quyền kiểm soát Warner Bros. Discovery sau nhiều tháng đàm phán. Thương vụ tiền mặt và cổ phiếu được định giá 27,75 USD mỗi cổ phiếu và dự kiến hoàn tất trong vòng 12-18 tháng nếu vượt qua quá trình thẩm định tại Mỹ và châu Âu.

Về đội ngũ quản lý, Netflix có thể giữ lại nhiều lãnh đạo chủ chốt như HBO CEO Casey Bloys và WBTV CEO Channing Dungey, những người có kinh nghiệm và mối quan hệ lâu năm với Netflix. Điều này tương tự cách Disney giữ lại lãnh đạo sau khi thâu tóm 20th Century Fox vào tháng 3/2019 với giá khoảng 71 tỷ USD.

Quế Chi (theo Variety, Hollywood Reporter, Reuters)