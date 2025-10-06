'One Battle After Another' - phong độ của DiCaprio

Tài tử Leonardo DiCaprio thể hiện ánh mắt tuyệt vọng, giọng nói lạc đi khi nghe tin con gái bị bắt cóc trong phim "One Battle After Another".

* Bài viết tiết lộ nội dung phim

Trailer 'One Battle After Another' Trailer "One Battle After Another" (Trận chiến sau trận chiến), công chiếu trong nước ngày 26/9. Phim được phổ biến đến người xem từ đủ 18 tuổi trở lên (18+). Video: Warner Bros. Vietnam

Trong tác phẩm được đầu tư 140 triệu USD của đạo diễn Paul Thomas Anderson, Leonardo DiCaprio thủ vai Bob, cựu thành viên nhóm cách mạng chống chính quyền. Sau nhiều biến cố, anh trở thành ông bố đơn thân, sống buông thả trong rượu và thuốc lá. Cuộc sống tưởng chừng trôi đi vô nghĩa cho đến khi anh hay tin con gái bị bắt cóc. Trong chiếc áo choàng tắm và mũ len bạc màu, Bob bắt đầu hành trình giải cứu con.

Nhà làm phim dựng nên tình huống tưởng như phi lý, pha chút hài đen. Thay vì tập trung vào các hành động nổi dậy, Paul Thomas Anderson hướng ống kính vào đời sống nội tâm của Bob. Nhân vật mang lý tưởng cách mạng, là người cha đau đáu nỗi lo về trách nhiệm, nhưng cũng là kẻ hoài nghi về sự thay đổi của thế giới.

Tạo hình của diễn viên Leonardo DiCaprio trong phim. Ảnh: Warner Bros.

DiCaprio truyền tải cảm xúc qua cử chỉ, chuyển động cơ thể. Những cảnh tương tác với Chase Infiniti (trong vai Willa) được anh xử lý bằng nhịp điệu chậm, giọng nói trầm ấm. Ở những đoạn cao trào, anh dùng sự im lặng, ánh mắt và nét mặt để làm bật nỗi cô độc của người đàn ông bị dồn đến giới hạn.

Anderson khai thác chủ đề cách mạng, từ đó đi sâu vào mối quan hệ gia đình. Sau lần bạn gái Perfidia Beverly Hills (Teyana Taylor) bị cảnh sát bắt, Bob mang tổn thương và lâm vào tình cảnh "gà trống nuôi con". Chi tiết như Bob cố nhớ mật khẩu để liên lạc với đồng đội hay lúc cãi nhau với Willa cho thấy nét vụng về lẫn nỗ lực giữ gìn tình cảm gia đình. Trong khi truy tìm Willa, Bob gần như không thể tự mình làm được gì mà dựa vào sự giúp đỡ của những người xung quanh. Khi không thể che chở con, anh nhận ra Willa mạnh mẽ và sáng suốt hơn cả cha mẹ, đủ khả năng đối diện kẻ thù.

So với một số vai diễn trước, như trong The Revenant và The Wolf of Wall Street, Leonardo DiCaprio tập trung đào sâu tâm hồn nhân vật hơn là phô bày sức mạnh thể chất và lợi thế về ngoại hình. Trên nhiều diễn đàn điện ảnh, người hâm mộ cho rằng tài tử là ứng viên sáng giá cho các giải thưởng điện ảnh năm sau, trong đó có Oscar 2026.

Leonardo DiCaprio (trái) và đạo diễn Paul Thomas Anderson trên phim trường "One Battle After Another". Ảnh: Warner Bros.

Tên phim One Battle After Another ẩn dụ cho chuỗi xung đột mà con người phải đối diện, từ những va chạm với thực tại cho đến giằng xé trong tâm hồn. Qua cách kể chuyện, đạo diễn mở ra suy ngẫm về gia đình, khoảng cách và rạn nứt giữa các thế hệ, sự lạc lõng trong môi trường đa dạng sắc tộc. Tác phẩm cũng khiến người xem băn khoăn về ý nghĩa của sự tự do, trách nhiệm đối với thế hệ sau.

Hình ảnh các gia đình nhập cư tại biên giới Mỹ - Mexico được đặt cạnh hình ảnh hai cha con Bob và Willa, tạo thế đối lập. Từ đó, Anderson phản ánh các vấn đề nổi cộm như khủng hoảng nhập cư, phân hóa giàu nghèo hay sự trỗi dậy của chủ nghĩa dân túy. Nhân vật phụ Perfidia, Steven J. Lockjaw hay thầy dạy võ Sergio St. Carlos góp phần phản ánh góc nhìn của đạo diễn về sự phản kháng trong xã hội.

Diễn viên Sean Penn thể hiện Lockjaw như một sĩ quan quân đội bị ám ảnh bởi quyền lực và chủ nghĩa phân biệt chủng tộc nhưng lại yếu đuối về mặt tình cảm. Teyana Taylor tạo cho nhân vật Perfidia vẻ đẹp gai góc bằng hình thể và ánh nhìn. Trong lần đầu đóng chính, Chase Infiniti tạo ấn tượng bằng lối diễn tự nhiên, khắc họa hình ảnh cô gái giàu nghị lực nhưng vẫn khao khát được gia đình che chở. Ngoài ra, Benicio del Toro - trong vai Carlos - mang đến không khí hài hước lẫn xúc động khi đồng hành Bob giải cứu con gái.

Tài tử Sean Penn được đánh giá cao trong vai phản diện. Ảnh: Warner Bros.

Tốc độ phim dồn dập, liên tục chuyển từ hài hước sang u ám. Âm nhạc của Jonny Greewood với những đoạn piano ngắt quãng, tiếng vĩ cầm làm nổi bật cảm giác hỗn loạn trong một thế giới bị chia rẽ. Những cảnh hành động ngoài trời bộc lộ sự dữ dội, trong khi các không gian hẹp tạo cảm giác ngột ngạt, phản ánh trạng thái nhân vật.

Với độ dài gần ba tiếng và cốt truyện phức tạp, một số phân cảnh về chính trị và lịch sử tạo sự đa chiều trong kịch bản nhưng có thể gây khó hiểu. Những đoạn hội thoại của nhóm theo chủ nghĩa da trắng thượng đẳng mang tính châm biếm, đòi hỏi sự tập trung để hiểu hết thông điệp.

Nhà phê bình Owen Gleiberman của Variety bình luận: "Tác phẩm thách thức người xem với nhiều phong cách pha trộn, khẳng định tên tuổi Paul Thomas Anderson như một trong những đạo diễn Hollywood hiếm hoi theo đuổi cách kể chuyện khác biệt trong điện ảnh đương đại".

Quế Chi