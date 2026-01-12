MC trêu không biết gì về Leonardo DiCarpio ngoài việc anh giành nhiều thành tựu trước khi bạn gái tròn 30 tuổi, tại Quả Cầu Vàng 2026.

Leonardo DiCaprio bị trêu 'đạt mọi thành tựu trước khi bạn gái 30 tuổi' Nghệ sĩ Nikki Glaser trêu Leonardo DiCaprio trên sân khấu Golden Globes lần thứ 83. Video: CBS

Trên sân khấu lễ trao giải, MC chương trình - diễn viên hài Nikki Glaser - khuấy động bầu không khí bằng việc nói đùa về gu bạn gái của Leonardo DiCaprio. Cô nhận xét tài tử có sự nghiệp tuyệt vời với vô số màn trình diễn kinh điển, hợp tác nhiều đạo diễn tên tuổi, từng thắng một giải Oscar và ba giải Quả Cầu Vàng. Năm nay, anh nhận đề cử Nam chính điện ảnh xuất sắc thuộc thể loại nhạc kịch, hài kịch cho vai Bob Ferguson trong One Battle After Another.

Nhưng theo Nikki Glaser, thành tựu ấn tượng nhất của Leonardo DiCaprio là đạt mọi cột mốc trên trước khi người yêu bước sang tuổi 30. Theo People, Glaser đang nhắc tới bạn gái hiện tại của diễn viên - siêu mẫu Vittoria Ceretti, 28 tuổi. Các khách mời bật cười trước màn phát biểu của MC, Leonardo DiCaprio cũng cười theo.

MC nói xin lỗi vì lấy chuyện tình cảm của anh làm trò đùa, cho rằng điều này thật rẻ tiền. Cô cũng cho biết đã cố gắng tìm thông tin khác về DiCaprio, nhắc lại "bài phỏng vấn sâu sắc" của anh trên tạp chí Teen Beat năm 1991 nhưng không tìm được gì. "Anh hãy sống cởi mở hơn đi", Glaser tiếp tục đùa.

Tài tử Leonardo DiCaprio và siêu mẫu Vittoria Ceretti dạo phố New York tháng 9/2025. Ảnh: TheImageDirect

Leonardo DiCaprio nổi tiếng với việc chỉ yêu các người đẹp trẻ trung, nhiều lần chia tay bạn gái sau khi họ bước qua tuổi 26. Năm 1999, anh hẹn hò Gisele Bündchen - lúc cô 19 tuổi và đường ai nấy đi sáu năm sau đó. Nhiều người yêu cũ khác như người mẫu Bar Refaeli, siêu mẫu Kelly Rohrbach, Nina Agdal, diễn viên Camila Morrone cũng chấm dứt với DiCaprio ở tuổi 25. Vittoria Ceretti được cho là ngoại lệ của anh vì cô đã gần 30 tuổi. Cả hai bên nhau từ năm 2023, thường xuyên đi du lịch chung. Nhưng đến nay, anh chưa từng cùng cô đi thảm đỏ hay kể chuyện tình với truyền thông.

Nhiều năm qua, tình trường của anh trở thành đề tài trêu đùa quen thuộc của giới Hollywood, nhất là tại các sự kiện lớn. Ở Oscar 2022, diễn viên Amy Schumer - người dẫn chương trình năm đó - trêu DiCaprio cố gắng bảo vệ khí hậu vì các cô bạn gái trẻ. Tại lễ trao giải BAFTA cùng năm, Rebel Wilson đùa rằng cô sẽ trao thêm giải Cô gái được Leonardo DiCaprio chú ý nhất, ngụ ý người dưới 25. Sau đó, cô gọi tên nữ diễn viên Emilia Jones, khi ấy 20 tuổi.

Trong lễ Quả Cầu Vàng 2020, MC Ricky Gervais đùa phim Once Upon a Time in Hollywood - do DiCarpio đóng chính - quá dài, nói: "Leonardo DiCaprio tham dự chiếu phim và lúc tác phẩm hết là lúc người yêu của nam diễn viên già rồi". Lúc đó tại khán phòng, DiCaprio chỉ cười ngượng.

Trailer 'One Battle After Another' Trailer "One Battle After Another". Video: Warner Bros.

Leonardo DiCaprio sinh năm 1974, là diễn viên hàng đầu Hollywood. Với vẻ điển trai và diễn xuất ấn tượng, anh nhanh chóng trở thành gương mặt được yêu thích của các đạo diễn Hollywood và nổi danh toàn cầu sau Titanic (1997). Phim của DiCaprio kiếm khoảng hơn 7,2 tỷ USD tại rạp. Năm 2016, tài tử nhận tượng vàng Oscar Nam chính xuất sắc, sau bốn lần lỡ hẹn.

Giải Quả Cầu Vàng do công ty Eldridge Industries và Dick Clark Productions (DCP) nắm quyền điều hành, sau khi Hiệp hội Báo chí nước ngoài tại Hollywood bán toàn bộ tài sản, quyền lợi và quyền sở hữu chương trình, hồi tháng 6/2023. Từ mùa giải năm 2024, mỗi hạng mục có sáu tác phẩm tranh giải, thay vì năm phim như trước. Lễ trao giải lần thứ 83 diễn ra vào ngày 11/1 giờ Los Angeles (sáng 12/1 giờ Hà Nội), trực tiếp trên kênh CBS và Paramount+.

Phương Thảo (theo People)