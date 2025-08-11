'Nữ hoàng đi bộ' Thanh Phúc lần thứ 19 vô địch quốc gia

Nội dung 20km đi bộ diễn ra tại công viên Đầm Sen, Đà Nẵng từ 6h sáng 11/8. Thanh Phúc (số đeo 439) đã 18 lần liên tiếp vô địch quốc gia và được dự báo sẽ tiếp tục lên ngôi.
Thanh Phúc sinh năm 1990 tại Hòa Vang, Đà Nẵng. Thời niên thiếu, cô quen đi bộ quãng đường xa từ nhà đến trường. Sau đó, Thanh Phúc được các HLV điền kinh Đà Nẵng phát hiện tài năng và rèn luyện để trở thành VĐV đi bộ hàng đầu khu vực.
Thanh Phúc hiện giữ kỷ lục 18 năm liên tiếp VĐQG môn đi bộ. Cô cũng giành 5 HC vàng SEA Games, một HC bạc, một HC đồng châu Á. VĐV này cũng từng dự Olympic London 2012 và giải VĐTG 2013.
Đầu năm 2014, Thanh Phúc chia tay đội tuyển điền kinh Việt Nam với mong muốn nhường sân chơi lại cho lớp trẻ.
Sau đó, Thanh Phúc cũng chuyển sang thi đấu chạy bộ, ở các cự ly half marathon (21,0975km) và marathon (42,198km).
Niềm vui của Thanh Phúc còn được nhân đôi khi em trai Thành Ngưng cũng giành HC vàng nội dung 20km nam.
"Chị em tôi đã cùng nhau tập luyện, nỗ lực và đã mang lại thành quả", Phúc nói. "Xin cảm ơn lãnh đạo đã tạo điều kiện để chúng tôi đi tập huấn nước ngoài để có màn trình diễn tốt nhất".
Cũng như người chị, Thành Ngưng không có đối thủ trên đường đua. Anh sớm bứt lên ở vòng đầu tiên rồi duy trì nhịp độ đều đặn để về đích sau 1 giờ 30 phút 37.
Dù kết quả sáng nay chưa phải là thành tích tốt nhất, Thành Ngưng cũng nâng thành tích vô địch quốc gia lên 15 lần.
"Thời gian qua tôi gặp nhiều khó khăn khi bố qua đời, ảnh hưởng đến việc tập luyện", VĐV 33 tuổi nói. "Nhưng nhờ mọi người giúp đỡ, động viên và được đi tập huấn ở Trung Quốc, nên tôi đã giành được chiếc HC vàng quý giá này để hướng tới đấu trường SEA Games 33".
Thái Thị Kim Ngân (số đeo 157 - Đắk Lắk) về nhì với 1 giờ 42 phút 44 giây, giành HC bạc. HC đồng thuộc về VĐV chủ nhà Đà Nẵng Nguyễn Thị Vân (441) với 1 giờ 44 phút 03.
Giải điền kinh VĐQG 2025 diễn ra tại Đà Nẵng từ ngày 9 đến 13/8. Đây là dịp để ban huấn luyện tuyển điền kinh Việt Nam chọn VĐV cho tham dự SEA Games 33 vào cuối năm tại Thái Lan.
Đức Đồng