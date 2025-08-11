'Nữ hoàng đi bộ' Thanh Phúc lần thứ 19 vô địch quốc gia

Thanh Phúc sinh năm 1990 tại Hòa Vang, Đà Nẵng. Thời niên thiếu, cô quen đi bộ quãng đường xa từ nhà đến trường. Sau đó, Thanh Phúc được các HLV điền kinh Đà Nẵng phát hiện tài năng và rèn luyện để trở thành VĐV đi bộ hàng đầu khu vực.

Thanh Phúc hiện giữ kỷ lục 18 năm liên tiếp VĐQG môn đi bộ. Cô cũng giành 5 HC vàng SEA Games, một HC bạc, một HC đồng châu Á. VĐV này cũng từng dự Olympic London 2012 và giải VĐTG 2013.