Nỗi sợ không nuôi được con khiến nhiều người ngại đẻ

'Hậu quả của việc không sinh con đến xã hội là rất lớn, nhưng sinh con ra mà không thể nuôi dạy chúng nên người còn đáng lo hơn nhiều'.

"Mỗi người có một cuộc sống riêng nên không ai có thể quyết định thay của đời của bạn được. Về mặt chính sách, đúng là Nhà nước sẽ không muốn việc không sinh con trở thành xu hướng vì nó sẽ khiến thiếu hụt lực lượng lao động trẻ và kế thừa trong tương lai.

Nhưng nếu xét về mặt gia đình, đa phần thế hệ cha mẹ chúng ta vẫn còn giữ suy nghĩ truyền thống, muốn con mình kết hôn, sinh con giống như bao người đi trước. Nhưng xét cho cùng, cũng giống như việc chọn việc làm, chọn người yêu, chọn vợ gả chồng, thì chọn việc sinh con cũng là một lựa chọn mang tính cá nhân. Nó là đúc kết của kiến thức, kinh nghiệm, nhân sinh quan trong cuộc đời mỗi người.

Cha mẹ nên chia sẻ và hiểu rằng giới hạn của mình đến đâu để không nhân danh yêu thương mà quyết định thay con cái và cho rằng mình quyết định đúng và hiểu biết hết về thời cuộc.

Chúng ta vẫn hay nhấn mạnh về hậu quả của việc không sinh con đến xã hội. Vậy xin hỏi, hậu quả của việc sinh con ra mà không thể nuôi dạy con nên người là gì? Những đứa trẻ đó về sau nếu đi Tây, không ở bên cạnh cha mẹ chúng lúc về già thì có bị coi là bất hiếu không? Hay phần nhiều trong chúng ta sau này, dù có con hay không, thì cũng gặp nhau ở viện dưỡng lão và tìm niềm vui bên nhau? Có khi không mòn mỏi mong chờ ai đến thăm lại đỡ đau hơn.

Tôi nghĩ rằng, ai không có con thì phải tự chủ động lo chuẩn bị tài chính cho hưu trí. Còn ai có con cũng nên chuẩn bị tinh thần để sống xa con cái lúc chúng trưởng thành. 'Trẻ cậy cha, già cậy con' đã không còn là suy nghĩ hợp thời nữa".

Đó là quan điểm của độc giả Roadtoielts trước xu hướng kết hôn nhưng không sinh con của nhiều cặp vợ chồng trẻ hiện nay. Ở Việt Nam, kết hôn muộn và giảm sinh con, thậm chí không sinh con cũng đang trở thành lựa chọn của nhiều người trẻ. Tổng tỷ suất sinh của Việt Nam năm 2023 là 1,95 con/phụ nữ, thấp hơn mức sinh thay thế là 2,1 con. Thấp nhất là TP HCM với mức sinh 1,27 con/phụ nữ.

Có nhiều lý do khiến phụ nữ Việt ngày càng ngại sinh con, mà tiêu biểu nhất là để tránh áp lực cuộc sống. Bạn đọc Boldbeo chia sẻ: "Tôi rất ngại sinh con. Con cái làm mình rất hạnh phúc, điều đó không phải bàn cãi. Nhưng nếu cân đo với những bất an, những vất vả mình sẽ phải trải qua thì quả thực sống độc thân vẫn là hơn. Khi con ốm, con sốt, khi đi học, đi chơi... cứ nghĩ đến việc không nhìn thấy con là tôi bất an rồi.

Ai bảo con cái hàn gắn bố mẹ thì tôi không biết, chứ như tôi, khi vợ đẻ xong là cô ấy coi như làm xong trách nhiệm, con cái để chồng chăm sóc hết. Trong khi đó, vợ tôi lo học thêm, lo phần đấu sự nghiệp... Nếu tôi có đẩy con cho vợ thì cô ấy sẽ hành xử theo kiểu 'để con tự lớn, để con được ốm...'.

Thành thật mà nói, sống độc thân chẳng vui vẻ gì, nhưng ít nhất tôi còn có quyền tự quyết định cuộc đời mình. Chứ có con cái vào, đến cái TV cũng không được điều khiển theo ý mình. Bản thân tôi chỉ đến khi vợ con ngủ hết mới có chút nhẹ nhàng để đặt lưng xuống giường. Cuộc sống như vậy thật sự bế tắc".

Đồng cảm với suy nghĩ trên, độc giả Jamesnguyen bình luận: "Kinh tế quyết định tất cả. Ngày xưa có nhiều thứ chi phí không hề tồn tại như truyền hình cáp, internet, điện thoại di động, laptop, bảo hiểm xe hơi, xe máy, trả góp nhà, trả góp xe... Ngày nay, có tới cả trăm thứ tiền phát sinh như vậy thì việc sinh con ít lại là chuyện bình thường. Không riêng Việt Nam mà cả thế giới đều đang tồn tại xu hướng đó.

Muốn tăng tỷ lệ sinh, chúng ta không thể chỉ hô hào suông. Đời sống có dễ thở thì con người ta sẽ tự nhiên muốn sinh con nhiều hơn. Chứ cứ hình dung hai vợ chồng trẻ còn chạy ăn mỗi ngày, ở phòng trọ chứ chưa mua được nhà, ngày nào cũng mệt mỏi sống, vậy ai còn muốn đẻ con?".

Với cái nhìn thoáng hơn về chuyện sinh con, bạn đọc Strim nhấn mạnh: "Mỗi năm, suy nghĩ của người trẻ sẽ mỗi khác. Con cái là sự kết tinh bởi tình yêu, tình thương, sự thấu hiểu và cả may mắn của một cặp vợ chồng. Tôi tôn trọng quan điểm của mọi người, bởi ai cũng có cái tôi riêng.

Trước kia, khi chưa vào bệnh viện phụ sản, chưa chứng kiến những ánh mắt hạnh phúc của những phụ nữ khác khi mang thai và sinh con, tôi từng nghĩ mình sẽ không có con. Nhưng khi xem được những giọt nước mắt đầy hạnh phúc của những người làm cha, làm mẹ khi con họ chào đời, tôi mới thấy được tất cả thứ cảm xúc thiêng liêng trong đó, cả vui mừng lẫn lo lắng... Đấy đều là những cảm xúc rất mới mẻ mà không phải ai cũng có.

Khi hai cái tôi sản sinh ra một cái tôi mới, đó là điều kỳ diệu. Vào bệnh viện, tôi bn có thế thấy từ những anh xe ôm công nghệ cho đến các anh chồng ăn mặc thời thượng, sang chảnh (người có tiền), đều giống nhau khi vợ có thai, đều thấy sự vui sướng của cả hai khi có con. Với tôi, ngại sinh con chỉ là xu hướng nhất thời, nó sinh ra do chính chúng ta, và cũng chính ta sẽ tự thay đổi nó.

Hãy thử hỏi ba mẹ mình rằng họ có vui khi nghe tin mang thai bạn không? Họ từng suy nghĩ như thế nào từ khi mang thai cho đến lúc sinh bạn? Họ là gia đình, và họ cũng từ hai cái tôi mà sinh ra bạn. Thế nên, hãy thấu hiểu họ trước, rồi hẵng thuyết phục họ theo ý mình. Dù bạn ủng hộ hay không muốn sinh con, thì hãy đảm bảo rằng quyết định này dựa trên sự trải nghiệm đa chiều, để không làm tổn thương ai cả".

Việt Thành tổng hợp

