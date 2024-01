Những tên tuổi gây tiếc nuối khi bị loại ở Oscar 2024

Leonardo DiCaprio, Julian Moore và Greta Lee bị loại ở hạng mục diễn xuất Oscar 2024 khiến khán giả bất ngờ.

Sau khi Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ công bố danh sách đề cử Oscar lần thứ 96, hạng mục diễn xuất gây chú ý khi có 10 nghệ sĩ lần đầu nhận đề cử như Emily Blunt, Cillian Murphy (Oppenheimer); Lily Gladstone (Killers of the Flower Moon) và Sandra Hüller (Anatomy of a Fall).

Tuy nhiên, một số diễn viên được giới chuyên môn đánh giá cao vắng mặt ở top 5. Điển hình Leonardo DiCaprio bị loại khỏi hạng mục Nam chính xuất sắc - cho Killers of the Flower Moon - làm một số khán giả không hài lòng, theo People.

Sự vắng mặt của Leonardo DiCaprio ở hạng mục Nam chính xuất sắc Oscar 2024 gây tiếc nuối. Ảnh: Apple TV+

Trên mạng xã hội X, một tài khoản viết: "Thực sự sốc khi Leonardo Dicaprio bị hắt hủi ở Oscar. Vai diễn trong Killers of the Flower Moon là màn trình diễn hay hơn cả tác phẩm mà anh ấy từng đoạt tượng vàng".

Vanity Fair nhận xét sự vắng mặt của tài tử là do êkíp tập trung chiến dịch chạy đua Oscar cho Lily Gladstone nhiều hơn DiCaprio. Trang Variety cho rằng có một số tin đồn DiCaprio không thể tiến sâu ở vòng trong Oscar từ lúc nghệ sĩ trượt đề cử SAG Awards - giải tiền Oscar quan trọng bậc nhất Hollywood - hôm 10/1.

"Đây không phải lần đầu DiCaprio bỏ lỡ tượng vàng. Có lẽ một số giám khảo không hài lòng với tính cách của anh ấy, hoặc DiCaprio là nạn nhân của một hạng mục cạnh tranh khốc liệt", Variety viết.

Năm đề cử của giải Nam chính xuất sắc gồm Bradley Cooper (Maestro), Colman Domingo (Rustin), Paul Giamatti (The Holdovers), Cillian Murphy (Oppenheimer) và Jeffrey Wright (American Fiction).

>>> Xem thêm: Danh sách đề cử Oscar 2024

Trong phim, tài tử đóng vai Ernest Burkhart - một trong những nhân vật quan trọng. Trang Vanity Fair đánh giá DiCaprio diễn tròn vai, nhiều phân cảnh "làm nền" để bạn diễn Lily Gladstone tỏa sáng. Nghệ sĩ cho thấy thực lực diễn xuất qua hành động và ánh mắt. Nhân vật Ernest có sự chuyển biến tâm lý rõ rệt, từ một người được xem là anh hùng chiến tranh khi trở về Oklahoma sau cuộc nội chiến, đến người chồng nhu nhược không thể bảo vệ vợ.

Trailer 'Killers of the Flower Moon' Trailer "Killers of the Flower Moon". Video: CGV

Tương tự DiCaprio, một số diễn viên được khán giả kỳ vọng nhưng trượt ở vòng đề cử cuối, như Fantasia Barrino và Taraji P. Henson (phim The Color Purple). Tác phẩm chỉ được một đề cử nữ phụ cho Danielle Brooks.

Màn trình diễn của Penelope Cruz trong Ferrari (2023) nhận nhiều lời khen từ giới phê bình nhưng bị loại khỏi danh sách Nữ phụ xuất sắc. Julianne Moore, Natalie Portman của May December cũng vắng mặt ở hạng mục diễn xuất, dù được vinh danh ở một số lễ trao giải trước thềm Oscar.

Past Lives giành được đề cử Phim hay nhất và Kịch bản gốc hay nhất, nhưng Greta Lee mất suất tranh giải Nữ chính xuất sắc. Ngoài ra, Are You There God? It's Me, Margaret được nhiều khán giả nhận xét tích cực nhưng không nhận đề cử Kịch bản chuyển thể hay nhất lẫn Nữ phụ xuất sắc cho Rachel McAdams.

Ở hạng mục Nam phụ xuất sắc, Willem Dafoe (Poor Things) - nghệ sĩ được gắn sao trên Đại lộ danh vọng Hollywood hôm 8/1 - mất cơ hội cạnh tranh với các đồng nghiệp, trong khi bạn diễn Mark Ruffalo lọt vào hạng mục này.

Trailer 'Poor Things' Trailer "Poor Things". Video: Searchlight Pictures

Các phim Saltburn, Air, All of Us Strangers, Priscilla và Origin không nhận đề cử nào. Asteroid City - do Wes Anderson đạo diễn - là một trong 25 phim hay nhất năm 2023 của chuyên trang điện ảnh IndieWire nhưng không vào vòng trong.

Giải thường niên của Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ là một trong các sự kiện phim ảnh nổi tiếng và uy tín bậc nhất thế giới. Sự kiện diễn ra tại Nhà hát Dolby, Los Angeles (Mỹ) vào ngày 10/3, danh hài Jimmy Kimmel đảm nhiệm vị trí MC.

Mùa giải năm nay, Tro tàn rực rỡ của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên, chuyển thể truyện Nguyễn Ngọc Tư, dự sơ tuyển hạng mục Phim nước ngoài xuất sắc nhưng không có mặt trong danh sách rút gọn. Việt Nam từng gửi các phim dự thi, như Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh, Cô Ba Sài Gòn, Hai Phượng, Mắt biếc, Bố già, 578 nhưng đều trượt.

Tại Oscar 2023, Children of the Mist (Những đứa trẻ trong sương) của Hà Lệ Diễm là tác phẩm Việt đầu tiên vào top 15 đề cử Phim tài liệu xuất sắc. Tuy nhiên, dự án không vào danh sách rút gọn (top 5). Everything Everywhere All at Once nhận tám tượng vàng, trong đó có giải quan trọng - Phim hay nhất.

Quế Chi