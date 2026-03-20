Những nghệ sĩ giàu nhất thế giới

Ngày 10/3, Forbes công bố top 22 người nổi tiếng trong lĩnh vực giải trí và thể thao giàu nhất thế giới. Theo chuyên trang, người được chọn thuộc diện có danh tiếng trước, sau đó mới giàu có. Nhóm này không gồm các nhân vật nổi danh nhờ gia sản kếch xù hoặc doanh nhân thành công.

Vị trí đầu bảng thuộc về đạo diễn Mỹ, nhà đồng lập hãng phim DreamWorks - Steven Spielberg, 80 tuổi - với 7,1 tỷ USD. Hiện ông là nhà làm phim có doanh thu cao nhất mọi thời, đứng sau các dự án bom tấn như Jaws, Jurassic Park và Indiana Jones. Ngoài lợi nhuận từ phim, ông nhận phần trăm hoa hồng từ mỗi vé tham quan công viên giải trí Universal nhờ tiếng tăm từ loạt phim của ông. Ảnh: ABC News.