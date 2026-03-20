Những nghệ sĩ giàu nhất thế giới

Ngày 10/3, Forbes công bố top 22 người nổi tiếng trong lĩnh vực giải trí và thể thao giàu nhất thế giới. Theo chuyên trang, người được chọn thuộc diện có danh tiếng trước, sau đó mới giàu có. Nhóm này không gồm các nhân vật nổi danh nhờ gia sản kếch xù hoặc doanh nhân thành công.
Vị trí đầu bảng thuộc về đạo diễn Mỹ, nhà đồng lập hãng phim DreamWorks - Steven Spielberg, 80 tuổi - với 7,1 tỷ USD. Hiện ông là nhà làm phim có doanh thu cao nhất mọi thời, đứng sau các dự án bom tấn như Jaws, Jurassic Park và Indiana Jones. Ngoài lợi nhuận từ phim, ông nhận phần trăm hoa hồng từ mỗi vé tham quan công viên giải trí Universal nhờ tiếng tăm từ loạt phim của ông. Ảnh: ABC News.
Trailer Disclosure Day - dự án mới nhất của đạo diễn Steven Spielberg, ra rạp vào tháng 6. Video: YouTube/ Universal Pictures
Ông bước vào hàng ngũ tỷ phú Hollywood từ năm 1994, đến nay luôn là gương mặt quen thuộc của bảng xếp hạng thường niên. Năm 2025, Steven Spielberg cũng là người giàu nhất làng giải trí khi có 5,3 tỷ USD.
Xếp thứ hai là đạo diễn Star Wars George Lucas, 82 tuổi, với 5,2 tỷ USD. Phần lớn tài sản của ông đến từ thương vụ bán hãng phim Lucasfilm cho Disney năm 2012 với bốn tỷ USD tiền mặt và cổ phiếu. Từ đó, nhà làm phim gần như giải nghệ.
Theo Forbes, ông đang tập trung vào các hoạt động từ thiện, phát triển Bảo tàng Nghệ thuật kể chuyện của Lucas (Lucas Museum of Narrative Art) ở Los Angeles - dự kiến mở cửa vào tháng 9. Ảnh: AP
"Nữ hoàng truyền thông" Oprah Winfrey, 72 tuổi, giữ hạng năm cùng 3,2 tỷ USD. Xếp trước bà là huyền thoại bóng rổ Michael Jordan (4,3 tỷ USD) và cựu đô vật Vincent McMahon (3,6 tỷ USD). Ảnh: Instagram/ Oprah Winfrey
Theo Forbes, Winfrey biến loạt chương trình The Oprah Winfrey Show (1986-2011) thành đế chế truyền thông và kinh doanh. Sau đó, bà tái đầu tư lợi nhuận của show và một số phim do công ty Harpo Productions của bà đồng sản xuất vào bất động sản. Bà đang có nhiều biệt thự, nhà cửa và khoảng 850 hecta đất ở Hawaii.
Jay-Z - 57 tuổi - đứng thứ sáu với 2,8 tỷ USD, là rapper giàu nhất thế giới. Năm 2019, anh thành tỷ phú đầu tiên của giới hip-hop nhưng kiếm nhiều tiền nhờ kinh doanh rượu. Năm 2021, anh bán 50% cổ phần hãng đồ uống Armand de Brignac cho tập đoàn hàng xa xỉ LVMH. Hai năm sau, anh tiếp tục bán phần lớn cổ phiếu của hãng rượu D'Usse cho Bacardi. Ảnh: AP
Rapper hiện là chủ tịch kiêm nhà đồng sáng lập công ty giải trí Roc Nation. Anh cũng là cổ đông của nền tảng nhạc số Tidal, công ty Block và Uber. Năm 2008, anh kết hôn ca sĩ Beyoncé, có ba con chung.
Theo Forbes, tài sản của Taylor Swift tăng lên hai tỷ USD sau ba năm cô thành tỷ phú. Ở tuổi 37, cô là nghệ sĩ hiếm hoi làm giàu nhờ âm nhạc. Chuyên trang ước tính tiền bản quyền và các chuyến lưu diễn của giọng ca chiếm gần một tỷ USD, danh mục nhạc trị giá 900 triệu USD và khoảng 100 triệu USD bất động sản. Ảnh: Instagram/ Taylor Nation
MV Opalite. Video: YouTube/ Taylor Swift
Xếp sau Taylor Swift là ngôi sao truyền hình Kim Kardashian, 46 tuổi, với 1,9 tỷ USD. Cô nổi tiếng sau show thực tế Keeping Up with the Kardashians cùng gia đình, sau đó giàu lên nhờ kinh doanh. Forbes cho biết SKIMS - thương hiệu đồ định hình vóc dáng - được các nhà đầu tư tư nhân định giá năm tỷ USD trong vòng gọi vốn gần nhất hồi năm 2025. Cô cũng đóng phim, gần đây góp mặt trong phim truyền hình All's Fair (2025). Ảnh: Instagram/ Kim Kardashian
Tương tự Kim Kardashian, đạo diễn người New Zealand - Peter Jackson - có 1,9 tỷ USD, đứng hạng chín. Ảnh: AP
Nhà làm phim 65 tuổi nổi tiếng với các tác phẩm như Lord of the Rings và The Hobbit. Năm 2021, ông thành tỷ phú sau khi bán bộ phận công nghệ của Wētā FX - công ty hiệu ứng hình ảnh do ông đồng sáng lập - cho Unity Software với giá 1,6 tỷ USD tiền mặt và cổ phiếu. Đạo diễn sẽ nhận Cành cọ vàng danh dự tại Cannes lần thứ 69 vào tháng 5.
Giữ vị trí số 13 là đạo diễn, diễn viên kiêm nhà sản xuất Tyler Perry, 57 tuổi, với 1,4 tỷ USD. Những người đứng trước anh là vận động viên bóng rổ Magic Johnson (1,6 tỷ USD), huyền thoại golf Tiger Woods và nhà sản xuất phim truyền hình Dick Wolf (cùng có 1,5 tỷ USD).
Tyler Perry được nhiều người biết đến qua loạt phim Madea, thu về 660 triệu USD. Tài sản của anh đến từ phần lợi nhuận khi đảm nhận vai trò nhà sản xuất, cũng như kho phim từ đầu những năm 1990. Theo Forbes, Perry sở hữu 100% nội dung do anh tạo ra. Ảnh: Instagram/ Tyler Perry
Vị trí 15 và 16 lần lượt thuộc về danh ca Bruce Springsteen (trái), 77 tuổi, và tài tử kiêm cựu Thống đốc California Arnold Schwarzenegger, 79 tuổi. Cả hai cùng có 1,2 tỷ USD. Trước hai nghệ sĩ là vận động viên bóng rổ LeBron James (1,4 tỷ USD). Ảnh: Instagram Bruce Springsteen/ Zimmer Biomet
Nếu Springsteen kiếm tiền từ di sản âm nhạc và các chuyến lưu diễn trong hơn 50 năm qua, Schwarzenegger giàu có nhờ cát-xê và các thỏa thuận chia lợi nhuận từ các bộ phim. Diễn viên còn làm giàu nhờ đầu tư bất động sản và cổ phiếu.
Danh hài Jerry Seinfeld (trái) và đạo diễn Avatar James Cameron, cùng 72 tuổi, lần lượt giữ hạng 17 và 19 với 1,1 tỷ USD. Giữa hai người là vận động viên quần vợt Roger Federer, có khối tài sản bằng họ. Ảnh: AP/ The Times
Từ trái qua: ca sĩ Rihanna, Beyoncé và rapper Dr. Dre là những cái tên xếp cuối bảng xếp hạng với một tỷ USD. Ảnh: Instagram Rihanna, Beyoncé/ Variety
Theo Forbes, phần lớn tài sản của Rihanna, 38 tuổi, đến từ Fenty Beauty - thương hiệu mỹ phẩm do cô đồng sở hữu với LVMH, thành tỷ phú từ năm 2021. Trong khi đó, đàn chị của cô - Beyoncé, 45 tuổi - bước vào nhóm ca sĩ tỷ USD cuối năm 2025, sau thành công của chuyến lưu diễn mới nhất - Cowboy Carter Tour.
Dr. Dre (61 tuổi) vừa là rapper vừa là nhà đồng sáng lập hãng tai nghe Beats Electronics và dịch vụ phát nhạc Beats Music. Năm 2014, anh và các nhà đầu tư khác bán nền tảng nhạc số cho Apple, thu về ba tỷ USD tiền mặt và cổ phiếu. Ngoài ra, Dr. Dre làm chủ hãng thu Aftermath Entertainment do anh thành lập năm 1996, đứng sau thành công của các siêu sao hip-hop như Eminem, 50 Cent, Kendrick Lamar.
Phương Thảo (theo Forbes)