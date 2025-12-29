Beyoncé trở thành tỷ phú

Ca sĩ Mỹ Beyoncé, 44 tuổi, trở thành tỷ phú sau thành công của "Cowboy Carter Tour", hiện là giọng ca được trả thù lao cao nhất thế giới.

Ngày 29/12, Forbes công bố Beyoncé là giọng ca thứ năm bước vào hàng ngũ tỷ phú, sau chồng cô - rapper Jay-Z, ca sĩ Taylor Swift, danh ca Bruce Springsteen và Rihanna.

Đây là thành quả của cô sau hơn 20 năm cống hiến cho ngành âm nhạc. Những năm gần đây, cô gặt hái nhiều thành công lớn, tiếp tục khẳng định tên tuổi bản thân. Năm 2023, cô thu về gần 600 triệu USD sau chuyến lưu diễn Renaissance World Tour. Một năm sau, cô phát hành album nhạc đồng quê Cowboy Carter, tổ chức tour diễn quốc tế để quảng bá đĩa nhạc này.

Ở tuổi 44, Beyoncé đạt cột mốc mới, bước vào hàng ngũ tỷ phú Hollywood. Ảnh: Instagram/Beyoncé

Theo Variety, Cowboy Carter Tour là chuỗi concert có doanh thu cao nhất năm 2025 với hơn 400 triệu USD. Ngoài khoản lời từ tiền vé, cô kiếm thêm 50 triệu USD từ việc bán quà lưu niệm. Chuyến lưu diễn do công ty riêng của cô -Parkwood Entertainment - trực tiếp sản xuất, do đó Beyoncé đảm bảo nhận nhiều lợi nhuận hơn. Kết hợp phần thu thập từ các show diễn, danh mục âm nhạc và hợp đồng tài trợ trong năm, Forbes ước tính cô kiếm thêm 148 triệu USD trước thuế năm nay. Nhờ vậy, cô hiện là ca sĩ có mức thu nhập cao nhất thế giới.

Beyoncé sinh năm 1981, là một trong những là một trong những nghệ sĩ thành công nhất thế giới với hơn 100 triệu bản thu được bán ra toàn cầu. Suốt sự nghiệp, ca sĩ đoạt nhiều danh hiệu như giải Grammy, Billboard, MTV, American Music Award. Forbes từng hai lần vinh danh cô là Phụ nữ quyền lực nhất làng giải trí thế giới vào năm 2015 và 2017. Cô cũng là người giành nhiều giải Grammy nhất với 35 kèn vàng, tính từ thời hoạt động trong nhóm Destiny's Child và The Carters (cùng Jay-Z).

Từ năm 2010, nghệ sĩ bắt đầu xây dựng đế chế kinh doanh khi thành lập công ty giải trí Parkwood Entertainment. Theo đó, doanh nghiệp sẽ quản lý sự nghiệp, sản xuất tất cả dự án âm nhạc, phim tài liệu, concert của ca sĩ. Đồng thời, đơn vị này sẽ ứng trước phần lớn chi phí sản xuất để thu được nhiều lợi nhuận hơn.

Ngoài doanh thu từ những chuyến lưu diễn, tạp chí cho biết Beyoncé còn nhiều nguồn thu lớn khác, bao gồm hợp đồng trị giá 60 triệu USD với Netflix để sản xuất phim tài liệu Homecoming: A Film by Beyoncé (2019). Bên cạnh đó, cô được cho "bỏ túi" 50 triệu USD cho màn biểu diễn tại chương trình nghỉ giữa giờ của trận đấu bóng bầu dục quốc gia (NFL) mùa Giáng sinh 2024. Sân khấu này cũng do Netflix chịu trách nhiệm phát sóng. Năm 2023, Beyoncé sản xuất phim hòa nhạc cho tour diễn Renaissance World Tour, thu về gần một nửa trong tổng số 44 triệu USD doanh thu tiền vé toàn cầu.

Không dừng lại ở lĩnh vực giải trí, Beyoncé lấn sân sang địa hạt kinh doanh hàng hóa. Hiện cô làm chủ nhiều thương hiệu bao gồm một hãng chăm sóc tóc, một nhãn hiệu rượu.

Phương Thảo (theo Forbes, Variety)