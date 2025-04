Steven Spielberg đứng đầu danh sách tỷ phú Hollywood

Steven Spielberg làm giàu từ loạt phim "Jurassic Park" do ông đạo diễn từ thập niên 1990, hiện tổng tài sản trị giá 5,3 tỷ USD.

Ngày 1/4, Forbes công bố top 18 tỷ phú trong lĩnh vực giải trí và truyền thông năm nay. Steven Spielberg, 79 tuổi, là người giàu nhất Hollywood, xếp hạng 673 trong danh sách tỷ phú thế giới. Ông là gương mặt quen thuộc của bảng xếp hạng thường niên. Đạo diễn lần đầu bước vào hàng ngũ tỷ phú vào năm 1994.

Chân dung tỷ phú Steven Spielberg. Ảnh: WireImage

Steven Spielberg sinh năm 1946, có sự nghiệp trải dài hơn sáu thập niên. Các tác phẩm của ông đa dạng thể loại, gồm khoa học viễn tưởng, phiêu lưu mạo hiểm và chiến tranh. Ông từng giành ba tượng vàng Oscar. Spielberg hiện là đạo diễn có doanh thu cao nhất mọi thời, thu về hơn 10 tỷ USD từ tất cả tác phẩm.

Ông là người đứng sau thành công của loạt phim Indiana Jones và Jurassic Park. Đồng thời, ông còn kiếm lời từ các phim lẻ như Jaws (1975), War of the Worlds (2005), Ready Player One (2018) và gần nhất là The Fabelmans (2022). Trong cuộc phỏng vấn với Forbes, đạo diễn nói không nhận lương gần chục năm nhưng hưởng 1% lợi nhuận từ các dự án của mình.

Bên cạnh vai trò đạo diễn, Spielberg đồng sáng lập công ty sản xuất phim Amblin. Sau khi Jurassic Park trở thành bộ tác phẩm đầu tiên thu về một tỷ USD, Steven Spielberg đồng sáng lập công ty con DreamWorks Pictures năm 1994. Năm 2016, ông bán DreamWorks Animation cho NBC Universal với giá 3,8 tỷ USD.

Trailer phim "The Fabelmans" Trailer "The Fabelmans" - phim đánh dấu sự trở lại màn ảnh rộng của Spielberg kể từ "West Side Story" (2021), do ông đồng biên kịch với Tony Kushner. Video: Universal Pictures

Ngoài thu nhập từ phim, ông ký thỏa thuận nhận 2% doanh thu từ các công viên giải trí Universal vĩnh viễn, làm cố vấn nhượng quyền thương mại quốc tế cho Universal Studios. Theo Parade, ước tính ông nhận khoảng 30 triệu USD phí tư vấn hàng năm.

Về đời tư, ông có cuộc hôn nhân dài 34 năm với cựu diễn viên Kate Capshaw, 72 tuổi. Cả hai kết hôn năm 1991, có ba con chung, hai con nuôi và hai con riêng của mỗi người với mối quan hệ trước. Theo SCMP, Steven Spielberg còn là cha đỡ đầu của hai minh tinh Drew Barrymore, Gwyneth Paltrow.

Danh sách tỷ phú Hollywood 2025 1. Steven Spielberg - 5,3 tỷ USD

2. George Lucas - 5,1 tỷ USD

3. Michael Jordan - 3,5 tỷ USD

4. Oprah Winfrey - 3 tỷ USD

5. Vincent McMahon - 3 tỷ USD

6. Jay-Z - 2,5 tỷ USD

7. Kim Kardashian - 1,7 tỷ USD

8. Peter Jackson - 1,7 tỷ USD

9. Taylor Swift - 1,6 tỷ USD

10. Magic Johnson - 1,5 tỷ USD

11. Tyler Perry - 1,4 tỷ USD

12. Tiger Woods - 1,4 tỷ USD

13. Rihanna - 1,4 tỷ USD

14. LeBron James - 1,3 tỷ USD

15. Bruce Springsteen - 1,2 tỷ USD

16. Dick Wolf - 1,2 tỷ USD

17. Arnold Schwarzenegge - 1,1 tỷ USD

18. Jerry Seinfeld - 1,1 tỷ USD

Phương Thảo (theo Forbes)