James Cameron thành tỷ phú Hollywood

Theo ước tính mới nhất của Forbes hôm 15/12, tài sản ròng của Cameron hiện vào khoảng 1,1 tỷ USD, chủ yếu đến từ thành công thương mại của các bộ phim do ông viết kịch bản, đạo diễn và sản xuất. Điều này giúp Cameron thành tỷ phú Hollywood thứ năm bên cạnh nhà làm phim Steven Spielberg, George Lucas, Peter Jackson và Tyler Perry.

Đạo diễn James Cameron ở buổi công chiếu "Avatar 3" tại Paris (Pháp) hôm 5/12. Ảnh: AFP

Khác với nhiều tên tuổi trong danh sách, Cameron đạt được cột mốc này chỉ nhờ điện ảnh, không dựa nhiều vào các thương vụ mua bán công ty hay nguồn thu ngoài ngành. Bắt đầu sự nghiệp từ thập niên 1980 với The Terminator và Aliens, Cameron sớm tạo dựng danh tiếng là một đạo diễn cầu toàn, sẵn sàng đẩy kinh phí và công nghệ đến giới hạn. Những "canh bạc" sáng tạo đó thường đi kèm áp lực thương mại, nhưng phần lớn đều mang lại kết quả vượt mong đợi. Tổng doanh thu toàn cầu của các bộ phim do ông thực hiện xấp xỉ chín tỷ USD, theo Forbes.

Một trong những cột mốc quan trọng trong sự nghiệp Cameron là Titanic (1997). Bất chấp chi phí sản xuất vượt mốc 200 triệu USD và sự hoài nghi từ truyền thông, bộ phim đạt khoảng 1,8 tỷ USD trong lần phát hành đầu tiên, trở thành phim ăn khách nhất mọi thời khi đó. Dự án còn mang về cho Cameron khoản thu nhập ước tính khoảng 150 triệu USD từ lợi nhuận.

Thành công này mở đường cho Avatar - dự án tham vọng tiếp theo của ông. Sau nhiều năm phát triển công nghệ mới, bộ phim ra mắt năm 2009 và tạo nên cú hích với gần ba tỷ USD doanh thu toàn cầu. Nhờ nắm giữ quyền sở hữu trí tuệ, Cameron không chỉ thu lợi lớn từ phòng vé mà còn từ các thỏa thuận bản quyền, sản phẩm ăn theo và công viên giải trí. Forbes ước tính riêng phần thu nhập của ông từ Avatar đầu tiên vượt 350 triệu USD trước thuế và chi phí.

Phần hai The Way of Water (2022) thu 2,3 tỷ USD, giúp Cameron bỏ túi thêm khoảng 250 triệu USD nhờ thỏa thuận chia doanh thu trực tiếp. Với Avatar: Fire and Ash sắp ra mắt, Forbes dự đoán ông có thể kiếm thêm ít nhất 200 triệu USD nếu bộ phim đạt doanh thu cao.

Trailer 'Avatar 3' (2) Trailer phần ba "Avatar: Fire and Ash", sẽ công chiếu trong nước ngày 19/12. Video: Disney Vietnam

Trong nhiều cuộc phỏng vấn, đạo diễn nhiều lần phủ nhận ông là tỷ phú. Ông cho rằng các con số chỉ dựa trên những giả định về thỏa thuận giữa ông và nhà sản xuất, đồng thời nhấn mạnh phần lớn thu nhập đều được tái đầu tư cho sáng tạo suốt nhiều thập niên.

Cameron cũng thường viện dẫn yếu tố tài chính để bảo vệ và thúc đẩy tầm nhìn của loạt Avatar. Khi đề xuất mở rộng thương hiệu lên năm phần phim, ông từng thuyết phục hãng phim bằng lập luận đây là cơ hội tạo ra những tác phẩm có doanh thu hàng tỷ USD. Trên Discussing Film, ông nói: "Tôi thực sự gặp không ít phản đối từ hãng phim. Nhưng tôi hỏi lại họ: 'Có điểm nào khiến việc có thêm một cơ hội làm ra bộ phim doanh thu hai tỷ USD lại trở nên đáng ngờ?'".

Bên cạnh điện ảnh, Cameron còn đầu tư vào các lĩnh vực bảo tồn môi trường, công nghệ hình ảnh và thám hiểm đại dương. Ông hiện sống tại New Zealand, sở hữu quỹ đất lớn và tham gia nhiều sáng kiến về khí hậu, nông nghiệp bền vững cũng như công nghệ thực tế ảo.

Dù bước sang tuổi 71, Cameron nói tham vọng sáng tạo của mình vẫn chưa dừng lại. Ông đang lên kế hoạch cho phần bốn và năm của Avatar, dù thừa nhận mỗi dự án đều tiêu tốn ngân sách khổng lồ. Theo ông, nếu không có thành công tài chính từ những phần phim trước, các dự án này không thể tồn tại.

Cát Tiên (theo Forbes)