Những món ăn thường xuyên tốt cho người huyết áp cao

Quả mọng như dâu tây, việt quất, mâm xôi ăn thường xuyên hỗ trợ huyết áp khỏe mạnh theo thời gian. Các loại quả mọng đều chứa chất chống oxy hóa (các hợp chất thực vật) giúp mạch máu luôn linh hoạt.

Một số loại cũng có thể ngăn chặn enzyme chuyển đổi angiotensin (ACE), tác động tương tự một số loại thuốc huyết áp. Ăn một cốc quả mọng tươi hoặc đông lạnh mỗi ngày hoặc thêm chúng vào sinh tố, bột yến mạch để tăng thêm lượng chất dinh dưỡng.