Những món ăn thường xuyên tốt cho người huyết áp cao

Rau xanh như cải bó xôi, cải xoăn, cải cầu vồng cung cấp kali, magiê và nitrat. Magiê giữ cho động mạch linh hoạt, nitrat được cơ thể chuyển đổi thành oxit nitric, giúp mạch máu thư giãn, cho phép máu lưu thông dễ dàng hơn. Kali có thể hạ huyết áp bằng cách loại bỏ natri dư thừa ra khỏi cơ thể, làm giãn thành mạch máu.
Quả mọng như dâu tây, việt quất, mâm xôi ăn thường xuyên hỗ trợ huyết áp khỏe mạnh theo thời gian. Các loại quả mọng đều chứa chất chống oxy hóa (các hợp chất thực vật) giúp mạch máu luôn linh hoạt.
Một số loại cũng có thể ngăn chặn enzyme chuyển đổi angiotensin (ACE), tác động tương tự một số loại thuốc huyết áp. Ăn một cốc quả mọng tươi hoặc đông lạnh mỗi ngày hoặc thêm chúng vào sinh tố, bột yến mạch để tăng thêm lượng chất dinh dưỡng.
Các loại đậu như đậu lăng, đậu Hà Lan và đậu xanh làm giảm huyết áp nhờ cung cấp các chất dinh dưỡng như arginine, loại axit amin có thể tăng cường oxit nitric để mạch máu giãn nở. Folate hỗ trợ chức năng mạch máu khỏe mạnh cùng với chất chống oxy hóa, kali và magiê giúp mạch máu thư giãn, giảm tác động của natri.
Quả kiwi cung cấp vitamin C, kali và chất chống oxy hóa hỗ trợ mạch máu khỏe mạnh hơn bằng cách cải thiện chức năng nội mô (lớp lót của mạch máu). Ăn quả kiwi cũng mang lại lợi ích tăng oxit nitric, giảm căng thẳng oxy hóa - yếu tố có thể làm cứng động mạch.
Bảo Bảo (Theo Very Well Health)
Ảnh: Bảo Bảo, Bùi Thủy, Anh Chi