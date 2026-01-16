Những món ăn thường xuyên giúp xương chắc khỏe

Các loại cá béo nhiều dầu như cá hồi và cá mòi chứa nhiều vitamin D cùng chất béo omega-3, có tác dụng giảm viêm, hỗ trợ cơ thể hấp thụ canxi tốt hơn. Ăn các loại cá này thường xuyên hỗ trợ xương chắc khỏe, giữ cho các khớp cũng như cơ bắp trong tình trạng tốt.