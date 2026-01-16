Những món ăn thường xuyên giúp xương chắc khỏe

Rau lá xanh đậm không chỉ có lợi cho da và tiêu hóa mà còn góp phần duy trì hệ xương khỏe mạnh. Các loại cải xoăn, cải rổ, cải chíp cung cấp dồi dào canxi, vitamin K, magiê, giúp duy trì mật độ xương và khả năng giữ khoáng chất. Bạn có thể chế biến chúng đơn giản bằng cách xào nhanh, xay sinh tố hoặc áp chảo cùng tỏi cho bữa ăn tiện lợi.
Đậu phụ và các loại đậu giàu protein, còn cung cấp canxi, phốt pho và magiê, rất tốt cho hệ xương. Các loại đậu và đậu lăng dễ thêm vào súp, cà ri và salad, giúp tăng cường lượng dưỡng chất nạp vào cơ thể đồng thời tạo cảm giác no lâu hơn.
Bảo Bảo (Theo Times of India)
Ảnh: Bảo Bảo, Bùi Thủy, AI