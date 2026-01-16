Thứ sáu, 16/1/2026
Thứ sáu, 16/1/2026, 16:00 (GMT+7)

Những món ăn thường xuyên giúp xương chắc khỏe

Bổ sung rau xanh đậm, đậu phụ, sữa và cá hồi giúp nuôi dưỡng xương chắc khỏe, giảm viêm và duy trì sự dẻo dai cho cơ thể.

Rau lá xanh đậm không chỉ có lợi cho da và tiêu hóa mà còn góp phần duy trì hệ xương khỏe mạnh. Các loại cải xoăn, cải rổ, cải chíp cung cấp dồi dào canxi, vitamin K, magiê, giúp duy trì mật độ xương và khả năng giữ khoáng chất. Bạn có thể chế biến chúng đơn giản bằng cách xào nhanh, xay sinh tố hoặc áp chảo cùng tỏi cho bữa ăn tiện lợi.

Các loại hạt như hạnh nhân, mè, hướng dương, hạt lanh cung cấp canxi cùng nhiều khoáng chất khác cần thiết cho cấu trúc xương. Trong đó, hạt óc chó và hạt lanh giàu omega-3, giúp hạn chế viêm mạn tính - yếu tố có thể làm suy yếu xương theo thời gian, từ đó bảo vệ hệ xương lâu dài.

Sữa tươi và các chế phẩm từ nó như sữa chua, phô mai đều là những nguồn cung cấp canxi phổ biến cùng các dưỡng chất thiết yếu hỗ trợ xương. Thêm chúng vào sinh tố, ngũ cốc ăn sáng để bổ sung dinh dưỡng cho xương hiệu quả hơn.

Đậu phụ và các loại đậu giàu protein, còn cung cấp canxi, phốt pho và magiê, rất tốt cho hệ xương. Các loại đậu và đậu lăng dễ thêm vào súp, cà ri và salad, giúp tăng cường lượng dưỡng chất nạp vào cơ thể đồng thời tạo cảm giác no lâu hơn.

Các loại cá béo nhiều dầu như cá hồi và cá mòi chứa nhiều vitamin D cùng chất béo omega-3, có tác dụng giảm viêm, hỗ trợ cơ thể hấp thụ canxi tốt hơn. Ăn các loại cá này thường xuyên hỗ trợ xương chắc khỏe, giữ cho các khớp cũng như cơ bắp trong tình trạng tốt.

Bảo Bảo (Theo Times of India)
Ảnh: Bảo Bảo, Bùi Thủy, AI

