Những minh tinh, tài tử tuổi Ngọ đình đám Hollywood

Tài tử Denzel Washington sinh năm 1954 (Giáp Ngọ) là một trong những cái tên lẫy lừng của nền điện ảnh Bắc Mỹ, nổi bật nhất thế hệ của ông. Ảnh: AP

Tên tuổi nghệ sĩ gắn liền với nhiều bộ phim nổi tiếng như Malcolm X (1992), Man on Fire (2004), Crimson Tide (1995) và gần đây là Gladiator II (2024). Năm 1990, ông đoạt tượng vàng Oscar đầu tiên với hạng mục Nam phụ xuất sắc nhờ vai binh nhì Silas Trip trong phim Glory. 12 năm sau, ông thắng giải Nam chính xuất sắc tại Oscar 2001 cho màn thể hiện trong Training Day (2001).