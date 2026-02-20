Những minh tinh, tài tử tuổi Ngọ đình đám Hollywood

Tài tử Denzel Washington sinh năm 1954 (Giáp Ngọ) là một trong những cái tên lẫy lừng của nền điện ảnh Bắc Mỹ, nổi bật nhất thế hệ của ông. Ảnh: AP
Tên tuổi nghệ sĩ gắn liền với nhiều bộ phim nổi tiếng như Malcolm X (1992), Man on Fire (2004), Crimson Tide (1995) và gần đây là Gladiator II (2024). Năm 1990, ông đoạt tượng vàng Oscar đầu tiên với hạng mục Nam phụ xuất sắc nhờ vai binh nhì Silas Trip trong phim Glory. 12 năm sau, ông thắng giải Nam chính xuất sắc tại Oscar 2001 cho màn thể hiện trong Training Day (2001).
Tài tử Denzel Washington sinh năm 1954 (Giáp Ngọ) là một trong những cái tên lẫy lừng của nền điện ảnh Bắc Mỹ, nổi bật nhất thế hệ của ông. Ảnh: AP
Tên tuổi nghệ sĩ gắn liền với nhiều bộ phim nổi tiếng như Malcolm X (1992), Man on Fire (2004), Crimson Tide (1995) và gần đây là Gladiator II (2024). Năm 1990, ông đoạt tượng vàng Oscar đầu tiên với hạng mục Nam phụ xuất sắc nhờ vai binh nhì Silas Trip trong phim Glory. 12 năm sau, ông thắng giải Nam chính xuất sắc tại Oscar 2001 cho màn thể hiện trong Training Day (2001).
Một trong những cảnh quay hay nhất của diễn viên trong phim đề tài chiến tranh Glory (1989). Video: Sony Pictures
Theo Hollywood Reporter, Denzel Washington là gương mặt hiếm hoi duy trì phong độ ổn định suốt hơn bốn thập niên, với sự nghiệp đa dạng từ điện ảnh đến sân khấu. Ở tuổi 72, ông nhận 10 đề cử từ Viện Hàn lâm và nhiều giải thưởng danh giá khác như Thành tựu trọn đời của Quả Cầu Vàng 2016, Cành Cọ Vàng danh dự tại Liên hoan phim Cannes 2025. Năm 2022, ông nhận Huân chương tự do cựu Tổng thống Joe Biden trao tặng.
Diễn viên Adam Sandler sinh năm 1966 (Bính Ngọ), là gương mặt quen thuộc của dòng phim hài Mỹ, có nhiều tác phẩm nổi bật như Happy Gilmore (1996), The Wedding Singer (1998), Just Go With It (2011) và Click (2006). Không chỉ là diễn viên, anh còn làm nhà sản xuất, sáng tác nhạc. Hai dự án gần nhất có sự tham gia của anh là Jay Kelly và Happy Gilmore 2 (cùng năm 2025).
Năm 2023, Adam đứng đầu danh sách diễn viên kiếm tiền nhất theo bảng xếp hạng của Forbes. Năm 2024, anh giữ hạng chín với mức thu nhập 26 triệu USD. Ảnh: Instagram/ Adam Sandler
Diễn viên Adam Sandler sinh năm 1966 (Bính Ngọ), là gương mặt quen thuộc của dòng phim hài Mỹ, có nhiều tác phẩm nổi bật như Happy Gilmore (1996), The Wedding Singer (1998), Just Go With It (2011) và Click (2006). Không chỉ là diễn viên, anh còn làm nhà sản xuất, sáng tác nhạc. Hai dự án gần nhất có sự tham gia của anh là Jay Kelly và Happy Gilmore 2 (cùng năm 2025).
Năm 2023, Adam đứng đầu danh sách diễn viên kiếm tiền nhất theo bảng xếp hạng của Forbes. Năm 2024, anh giữ hạng chín với mức thu nhập 26 triệu USD. Ảnh: Instagram/ Adam Sandler
Halle Berry, 60 tuổi, từng là một trong những minh tinh Mỹ có thu nhập cao nhất Hollywood những năm 2000. Suốt sự nghiệp, cô có nhiều vai diễn để đời như nàng "Bond Girl" Jinx Johnson ở Die Another Day (2002), trợ thủ Sofia trong John Wick 3 (2019). Tại giải Oscar 2002, Halle thắng hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc với vai Leticia của Monster's Ball, trở thành nữ nghệ sĩ da đen đầu tiên đoạt tượng vàng.
Những năm gần đây, cô bền bỉ đóng phim, tham gia nhiều sự kiện phim ảnh và thời trang. Dự án mới nhất của cô là Crime 101 - lấy đề tài phá án hình sự, ra rạp tại Mỹ hôm 13/2.
Halle Berry, 60 tuổi, từng là một trong những minh tinh Mỹ có thu nhập cao nhất Hollywood những năm 2000. Suốt sự nghiệp, cô có nhiều vai diễn để đời như nàng "Bond Girl" Jinx Johnson ở Die Another Day (2002), trợ thủ Sofia trong John Wick 3 (2019). Tại giải Oscar 2002, Halle thắng hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc với vai Leticia của Monster's Ball, trở thành nữ nghệ sĩ da đen đầu tiên đoạt tượng vàng.
Những năm gần đây, cô bền bỉ đóng phim, tham gia nhiều sự kiện phim ảnh và thời trang. Dự án mới nhất của cô là Crime 101 - lấy đề tài phá án hình sự, ra rạp tại Mỹ hôm 13/2.
Trích đoạn của "Miêu nữ" Halle Berry trong phim Catwoman (2004). Đây là một trong những vai diễn nổi tiếng của cô. Video: Warner Bros.
Ca sĩ John Legend sinh năm 1978 (Mậu Ngọ) tại Mỹ, có tên thật là John Roger Stephens. Anh là một trong 28 nghệ sĩ thuộc nhóm EGOT - đoạt các giải Emmy, Grammy, Oscar và Tony. Ở tuổi 48, anh có nhiều ca khúc nổi tiếng như All of Me, Glory, Shine, You Deserve It All... Năm 2019, tờ People bình chọn anh là Người đàn ông quyến rũ nhất năm. Ảnh: Grammy
Ca sĩ John Legend sinh năm 1978 (Mậu Ngọ) tại Mỹ, có tên thật là John Roger Stephens. Anh là một trong 28 nghệ sĩ thuộc nhóm EGOT - đoạt các giải Emmy, Grammy, Oscar và Tony. Ở tuổi 48, anh có nhiều ca khúc nổi tiếng như All of Me, Glory, Shine, You Deserve It All... Năm 2019, tờ People bình chọn anh là Người đàn ông quyến rũ nhất năm. Ảnh: Grammy
John Legend biểu diễn bản hit All of Me trên chương trình De Wereld Draait Door năm 2013. Video: YouTube/ Sony Music Netherlands
Zoe Saldaña sinh năm 1978, quen thuộc với khán giả quốc tế qua loạt phim Pirate of the Caribbean, Vệ binh dải ngân hà, Star Trek. Cô cũng là diễn viên duy nhất góp mặt trong bốn bom tấn có doanh thu hơn hai tỷ USD, gồm Avatar, Avatar: The Way of Water, Avengers: Infinity War và Avengers: Endgame.
Hiện Saldaña là nghệ sĩ có tổng doanh thu phòng vé cao nhất mọi thời ở Hollywood với gần 15,5 tỷ USD, sau thành công của Avatar 3. Cô cũng có một năm 2025 đáng nhớ khi giành giải Oscar Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhờ màn trình diễn trong Emilia Pérez, trở thành người Mỹ gốc Dominica đầu tiên giành giải thưởng của Viện Hàn lâm. Ảnh: Instagram/ Zoe Saldaña
Zoe Saldaña sinh năm 1978, quen thuộc với khán giả quốc tế qua loạt phim Pirate of the Caribbean, Vệ binh dải ngân hà, Star Trek. Cô cũng là diễn viên duy nhất góp mặt trong bốn bom tấn có doanh thu hơn hai tỷ USD, gồm Avatar, Avatar: The Way of Water, Avengers: Infinity War và Avengers: Endgame.
Hiện Saldaña là nghệ sĩ có tổng doanh thu phòng vé cao nhất mọi thời ở Hollywood với gần 15,5 tỷ USD, sau thành công của Avatar 3. Cô cũng có một năm 2025 đáng nhớ khi giành giải Oscar Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhờ màn trình diễn trong Emilia Pérez, trở thành người Mỹ gốc Dominica đầu tiên giành giải thưởng của Viện Hàn lâm. Ảnh: Instagram/ Zoe Saldaña
Diễn viên Margot Robbie sinh năm 1990 (Canh Ngọ) tại Australia. Năm 20 tuổi, cô đến Mỹ tìm kiếm cơ hội và được trao vai chính trong Pan Am (2011). Bước ngoặt đến với Robbie khi cô tham gia The Wolf of Wall Street (2013) của đạo diễn Martin Scorsese, đóng cùng tài tử Leonardo DiCaprio. Ảnh: Disney
Sau thành công của phim, minh tinh tiếp tục góp mặt trong nhiều dự án lớn như Suicide Squad (2016), Once Up a Time in Hollywood (2019) Babylon (2022). Đến nay, cô nhận hai đề cử Oscar, bao gồm hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc trong phim I, Tonya năm 2018. Năm 2020, cô xuất hiện trong danh sách tranh giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc cùng dự án Bombshell. Tác phẩm gần nhất của cô là Đồi gió hú, dựa trên tiểu thuyết xuất bản năm 1847 của Emily Brontë.
Diễn viên Margot Robbie sinh năm 1990 (Canh Ngọ) tại Australia. Năm 20 tuổi, cô đến Mỹ tìm kiếm cơ hội và được trao vai chính trong Pan Am (2011). Bước ngoặt đến với Robbie khi cô tham gia The Wolf of Wall Street (2013) của đạo diễn Martin Scorsese, đóng cùng tài tử Leonardo DiCaprio. Ảnh: Disney
Sau thành công của phim, minh tinh tiếp tục góp mặt trong nhiều dự án lớn như Suicide Squad (2016), Once Up a Time in Hollywood (2019) Babylon (2022). Đến nay, cô nhận hai đề cử Oscar, bao gồm hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc trong phim I, Tonya năm 2018. Năm 2020, cô xuất hiện trong danh sách tranh giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc cùng dự án Bombshell. Tác phẩm gần nhất của cô là Đồi gió hú, dựa trên tiểu thuyết xuất bản năm 1847 của Emily Brontë.
Trailer Wuthering Heights (Đồi gió hú), sẽ công chiếu trong nước ngày 27/2. Video: Warner Bros. Vietnam
Jennifer Lawrence sinh năm 1990, là một trong những cái tên hàng đầu Hollywood. Cô ra mắt làng giải trí năm 2008 với vai phụ trong phim truyền hình Garden Party. Hai năm sau, người đẹp gây tiếng vang khi đóng Winter's Bone và nhận đề cử Oscar đầu tiên. Ảnh: Variety
Năm 2012, cô gia nhập nhóm những người trẻ nhất thắng Oscar, giành giải Nữ chính xuất sắc nhờ màn thể hiện ấn tượng trong Silver Linings Playbook. Những năm qua, minh tinh tiếp tục gây ấn tượng khi tham gia các dự án như series X-Men, Hunger Games, Don't Look Up. Bộ phim mới nhất của cô - Die, My Love - nhận tràng pháo tay chín phút tại Liên hoan phim Cannes 2025.
Jennifer Lawrence sinh năm 1990, là một trong những cái tên hàng đầu Hollywood. Cô ra mắt làng giải trí năm 2008 với vai phụ trong phim truyền hình Garden Party. Hai năm sau, người đẹp gây tiếng vang khi đóng Winter's Bone và nhận đề cử Oscar đầu tiên. Ảnh: Variety
Năm 2012, cô gia nhập nhóm những người trẻ nhất thắng Oscar, giành giải Nữ chính xuất sắc nhờ màn thể hiện ấn tượng trong Silver Linings Playbook. Những năm qua, minh tinh tiếp tục gây ấn tượng khi tham gia các dự án như series X-Men, Hunger Games, Don't Look Up. Bộ phim mới nhất của cô - Die, My Love - nhận tràng pháo tay chín phút tại Liên hoan phim Cannes 2025.
Giọng ca The Weeknd sinh năm 1990 tại Canada, có tên thật là Abel Tesfaye. Từ khi đi hát vào năm 2010, anh đã bán được hơn 100 triệu bản thu, đoạt bốn giải Grammy và nhận một đề cử Oscar. Một số ca khúc nổi tiếng của anh gồm Starboy, Save your tears, Die for you, One of the Girls. Ảnh: Rolling Stone
Tháng 11/2025, công ty giải trí Live Nation cho biết chuyến lưu diễn After Hours Til Dawn của The Weeknd có doanh thu vượt mốc một tỷ USD, trở thành tour diễn ăn khách nhất mọi thời do nghệ sĩ nam solo tổ chức. Một tháng sau, Forbes công bố The Weeknd là ca sĩ có thu nhập cao nhất thế giới năm 2025, với 298 triệu USD (khoảng 7.837 tỷ đồng).
Giọng ca The Weeknd sinh năm 1990 tại Canada, có tên thật là Abel Tesfaye. Từ khi đi hát vào năm 2010, anh đã bán được hơn 100 triệu bản thu, đoạt bốn giải Grammy và nhận một đề cử Oscar. Một số ca khúc nổi tiếng của anh gồm Starboy, Save your tears, Die for you, One of the Girls. Ảnh: Rolling Stone
Tháng 11/2025, công ty giải trí Live Nation cho biết chuyến lưu diễn After Hours Til Dawn của The Weeknd có doanh thu vượt mốc một tỷ USD, trở thành tour diễn ăn khách nhất mọi thời do nghệ sĩ nam solo tổ chức. Một tháng sau, Forbes công bố The Weeknd là ca sĩ có thu nhập cao nhất thế giới năm 2025, với 298 triệu USD (khoảng 7.837 tỷ đồng).
Trailer concert After Hours Til Dawn. Anh bắt đầu tour diễn này từ tháng 7/2022, dự kiến tiếp tục trong năm nay. Video: YouTube/ The Weeknd
Diễn viên Jenna Ortega sinh năm 2002 (Nhâm Ngọ), là gương mặt tiềm năng của Hollywood. Cô thích diễn xuất từ nhỏ, có vai đầu tiên trong phim điện ảnh Iron Man 3 (2013). Năm 2022, Jenna ghi dấu ấn khi tham gia loạt phim siêu nhiên - Wednesday, gây ấn tượng với khả năng nhập vai và vẻ đẹp lạ. Khi mùa hai lên sóng năm 2025, Variety khen cô là điểm sáng trong bốn tập đầu, thể hiện chiều sâu cảm xúc qua những phân cảnh khắc họa nội tâm.
Ngoài ra, cô góp mặt trong nhiều dự án kinh dị như Scream, Studio 666, X và American Carnage. Truyền thông Mỹ gọi cô là "nữ hoàng phim kinh dị", sánh ngang Anya Taylor-Joy. Ảnh: Instagram/ Jenna Ortega
Diễn viên Jenna Ortega sinh năm 2002 (Nhâm Ngọ), là gương mặt tiềm năng của Hollywood. Cô thích diễn xuất từ nhỏ, có vai đầu tiên trong phim điện ảnh Iron Man 3 (2013). Năm 2022, Jenna ghi dấu ấn khi tham gia loạt phim siêu nhiên - Wednesday, gây ấn tượng với khả năng nhập vai và vẻ đẹp lạ. Khi mùa hai lên sóng năm 2025, Variety khen cô là điểm sáng trong bốn tập đầu, thể hiện chiều sâu cảm xúc qua những phân cảnh khắc họa nội tâm.
Ngoài ra, cô góp mặt trong nhiều dự án kinh dị như Scream, Studio 666, X và American Carnage. Truyền thông Mỹ gọi cô là "nữ hoàng phim kinh dị", sánh ngang Anya Taylor-Joy. Ảnh: Instagram/ Jenna Ortega
Vũ đạo gây sốt của Jenna Ortega trong phim Wednesday mùa 1 (2022). Video: Netflix
Phương Thảo