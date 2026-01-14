Zoe Saldaña có doanh thu phòng vé cao nhất Hollywood

Zoe Saldaña trở thành diễn viên có tổng doanh thu phòng vé cao nhất mọi thời ở Hollywood với gần 15,5 tỷ USD, nhờ thành công của "Avatar 3".

Theo Box Office Mojo, Avatar: Fire and Ash đạt 1,23 tỷ USD tính đến hết ngày 12/1. Thành tích này giúp tổng doanh thu các phim có sự tham gia của Zoe Saldaña hiện vượt 15,47 tỷ USD, theo thống kê của The Numbers.

Trailer 'Avatar 3' (2) Trailer phần ba "Avatar: Fire and Ash", nhân vật của Zoe Saldaña xuất hiện từ phút thứ 1:30. Video: Disney Vietnam

Minh tinh là diễn viên duy nhất góp mặt trong bốn bom tấn đều đạt doanh thu trên hai tỷ USD, gồm Avatar, Avatar: The Way of Water, Avengers: Infinity War và Avengers: Endgame. Ngoài ra, cô tham gia nhiều thương hiệu đình đám như Guardians of the Galaxy, Star Trek, Pirate of the Caribbean.

Trong Avatar: Fire and Ash, Saldaña đảm nhận vai chiến binh Na'vi Neytiri, vợ của nhân vật chính Jake Sully (Sam Worthington). Cô đối mặt nỗi đau mất con trai Neteyam từ phần trước, từ đó giằng xé giữa niềm tin vào Eywa, sự oán hận con người và bản năng bảo vệ gia đình. Cô sẽ tiếp tục trở lại trong Avatar 4 (dự kiến ra mắt tháng 12/2029) và Avatar 5 (lên lịch tháng 12/2031), đồng nghĩa với việc doanh thu phòng vé của diễn viên nhiều khả năng tiếp tục tăng trong những năm tới.

Năm vừa qua đánh dấu cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của Saldaña. Tháng 3, cô giành giải Oscar Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhờ màn trình diễn nổi bật trong Emilia Pérez, đồng thời trở thành người Mỹ gốc Dominica đầu tiên giành giải thưởng của Viện Hàn lâm. Bộ phim ca nhạc của đạo diễn Jacques Audiard ra mắt tại Liên hoan phim Cannes và mang về cho Saldaña hàng loạt giải thưởng lớn trong mùa giải, gồm SAG Awards, BAFTA, Quả Cầu Vàng và Critics' Choice Awards.

Zoe Saldaña ở buổi công chiếu toàn cầu "Avatar 3: Fire and Ash" tại Los Angeles (Mỹ) hồi tháng 12/2025. Ảnh: Walt Disney Studios

Zoe Saldaña, 48 tuổi, có cha mẹ là người Mỹ nhập cư gốc Dominica, được dạy song ngữ tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha. Cô bén duyên truyền hình khi tham gia hai tập phim của Law & Order vào năm 1999. Sự nghiệp điện ảnh của Saldaña bắt đầu một năm sau đó với vai một vũ công ballet trong phim Center Stage.

Diễn viên từng đính hôn Keith Britton - CEO của công ty My Fashion Database - nhưng hủy hôn tháng 11/2011, sau 11 năm gắn bó. Từ năm 2011 đến 2013, Zoe qua lại với diễn viên Bradley Cooper. Cũng trong năm 2013, cô gặp và hẹn hò chồng hiện tại - đạo diễn Marco Perego-Saldaña, ít hơn người đẹp một tuổi. Họ quyết định tiến tới hôn nhân sau vài tháng tìm hiểu, hiện có ba con.

Cát Tiên (theo Variety)