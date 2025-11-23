Concert của The Weeknd thu hơn một tỷ USD

Chuỗi concert "After Hours Til Dawn" của The Weeknd đạt hơn một tỷ USD, là tour ăn khách nhất mọi thời do nghệ sĩ nam solo tổ chức.

Theo Rolling Stone ngày 20/11, công ty giải trí Live Nation cho biết doanh thu vượt cột mốc mới sau khi mở bán vé các buổi diễn năm 2026 ở Mexico, Brazil, châu Âu và Anh. Xếp sau concert của The Weeknd là chuỗi hòa nhạc Farewell Yellow Brick Road Tour (2018-2023) của danh ca Anh Elton John với 939 triệu USD.

Ca sĩ The Weeknd trong một đêm diễn tại concert "After Hours Til Dawn". Ảnh: WireImage

The Weeknd bắt đầu chuyến lưu diễn vào tháng 7/2022, đến nay bán hơn 7,5 triệu vé cho 153 show tại nhiều châu lục như Bắc Mỹ, châu Âu, Mỹ Latin và Australia. Ông Omar Al-joulani - chủ tịch phụ trách mảng concert tại Live Nation - cho biết ca sĩ định nghĩa lại khái niệm nghệ sĩ lưu diễn toàn cầu.

Theo ông, việc doanh thu vượt một tỷ USD là minh chứng cho thấy sức bền của The Weeknd, cũng như nhu cầu đáng kinh ngạc của người hâm mộ đối với các buổi diễn trực tiếp của anh. "Chuỗi concert After Hours Til Dawn hiện là một trong những chuyến lưu diễn lớn nhất lịch sử - một sự phản ánh chân thực về nghệ thuật và tầm ảnh hưởng của nghệ sĩ", ông Al-joulani nói thêm.

Trailer concert "After hours til dawn' của The Weeknd Trailer concert "After Hours Til Dawn". Video: YouTube/ The Weeknd

Dù đạt thành tích ấn tượng, dự án "suýt gặp thảm họa" sau khi The Weeknd mất giọng tháng 9/2022. Sự cố diễn ra lúc anh đang hát bản hit Can't Feel My Face tại sân vận động SoFi ở Los Angeles. Trên sân khấu, ca sĩ xin lỗi khán giả, nói không thể mang đến cho mọi người những đêm nhạc mà anh muốn. Hai tháng sau, anh trở lại sau thời gian nghỉ ngơi, tái khởi động đêm diễn ở SoFi.

Theo Variety, hiện The Weeknd chia sẻ lợi nhuận lưu diễn với nhiều tổ chức nhân đạo. Đến nay, anh quyên góp hơn 8,5 triệu USD cho Quỹ nhân đạo XO và Global Citizen. Số tiền thu được trong năm 2026 dự kiến tiếp tục hỗ trợ cho Chương trình Lương thực Thế giới của Global Citizen.

MV "Starboy" của The Weeknd MV "Starboy" (2016) - một trong những bản hit của ca sĩ - hiện có hơn hai tỷ lượt xem. Video: YouTube/ The Weeknd

The Weeknd sinh năm 1990 tại Canada, tên thật Abel Tesfaye. Anh gia nhập làng nhạc từ năm 2010 và đã bán được hơn 100 triệu bản thu. Giọng ca từng đoạt bốn giải Grammy, 20 giải Billboard và nhận một đề cử Oscar. Anh có nhiều bản hit gồm Starboy, Save your tears, Die for you, One of the Girls. Năm 2023, The Weeknd đồng sản xuất phim truyền hình The Idol, có Lily-Rose Depp - con gái Johnny Depp - và Jennie (Blackpink) đóng. Phim nhận nhiều đánh giá tiêu cực, bị nhiều khán giả gọi là "phim rác". Anh đang hẹn hò với DJ Simi Khadra.

Phương Thảo (theo Rolling Stone, Variety)