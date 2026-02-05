Phim điện ảnh 'Đồi gió hú' được khen hình ảnh

"Đồi gió hú" ghi điểm nhờ hình ảnh và sự ăn ý trong diễn xuất giữa Margot Robbie và Jacob Elordi.

Theo Variety, sau buổi chiếu sớm cho giới phê bình hôm 3/2, tác phẩm của đạo diễn Emerald Fennell nhận phản hồi tích cực. Nhiều ý kiến cho rằng phim mang màu sắc gợi cảm, có khả năng thành công lớn về mặt thương mại khi ra rạp.

Trailer 'Wuthering Heights' (Đồi gió hú) Trailer "Wuthering Heights" (Đồi gió hú), sẽ công chiếu trong nước ngày 27/2. Video: Warner Bros. Vietnam

Trên mạng xã hội X, nhà phê bình Courtney Howard của Variety nhận xét đây là dự án nổi bật trong sự nghiệp của Emerald Fennell, ngang tầm các bộ phim kinh điển. Theo Howard, tác phẩm tạo cảm giác cuốn hút, tái hiện trạng thái khao khát lẫn đau đớn của nhân vật. Phần quay phim của Linus Sandgren và thiết kế mỹ thuật do Suzie Davies đảm nhận là những yếu tố góp phần tạo nên sức hấp dẫn.

Cây bút Jazz Tangcay đánh giá cao sự hòa hợp của Margot Robbie và Jacob Elordi. Cả hai xây dựng sắc thái lãng mạn, kiểm soát nhịp điệu cảnh quay. Họ thể hiện tâm trạng của hai người yêu nhau qua ánh nhìn, lời thoại.

Các đoạn hội thoại được xử lý chừng mực để sự thân mật diễn ra tự nhiên. Qua nhiều trường đoạn, tình yêu bùng phát trở thành nỗi đau và sự hận thù. Mối quan hệ phát triển xuyên suốt mạch truyện, thuyết phục khán giả. Tangcay bình luận: "Đó là một màn trình diễn xuất sắc về tay nghề làm phim".

Margot Robbie và Jacob Elordi trong "Đồi gió hú". Ảnh: Warner Bros.

Nhà báo Scott Menzel nhận định Đồi gió hú củng cố vị thế của Emerald Fennell trong số những đạo diễn được chú ý hiện nay. Theo Menzel, dự án cho thấy tiềm năng tranh giải ở các hạng mục như quay phim, phục trang, thiết kế sản xuất và âm nhạc. Ông còn dành lời khen cho màn trình diễn của Jacob Elordi, nhất là trong các cảnh tương tác với Margot Robbie.

Đồng quan điểm, Anne Thompson - biên tập viên của chuyên trang điện ảnh IndieWire - dự đoán phim đạt kết quả khả quan tại phòng vé. Cô cho rằng tác phẩm thu hút khán giả đại chúng nhờ phong cách hình ảnh và lối chỉ đạo của Emerald Fennell.

Đồi gió hú (tên tiếng Anh là Wuthering Heights) dựa trên tiểu thuyết xuất bản năm 1847 của Emily Brontë, xoay quanh tình yêu giữa Catherine (Margot Robbie) và Heathcliff (Jacob Elordi) ở thế kỷ 19. Khi trưởng thành, họ bị cuốn vào những lựa chọn khác biệt về giai cấp và cuộc sống, nhất là khi Catherine kết hôn với Edgar Linton. Quyết định này đẩy Heathcliff vào tuyệt vọng, đặt cả hai vào xung đột giữa lý trí và cảm xúc.

Cuốn sách từng được chuyển thể điện ảnh nhiều lần, nổi tiếng nhất là bản phim năm 1939 của đạo diễn William Wyler với Merle Oberon và Laurence Olivier đóng chính. Các phiên bản khác gồm bộ phim năm 1970 (có Anna Calder-Marshall, Timothy Dalton), năm 1992 (Juliette Binoche, Ralph Fiennes), bản năm 2011 của Andrea Arnold (Kaya Scodelario, James Howson) và loạt phim truyền hình trên ITV, với Charlotte Riley đóng cặp Tom Hardy vào năm 2009.

Trong một số cuộc phỏng vấn, Emerald Fennell nói cô là "fan cuồng" của nguyên tác. Tại Liên hoan Sáng tác Nữ giới Brontë ở Anh hồi tháng 9 năm ngoái, đạo diễn nói muốn phiên bản chuyển thể của cô làm khán giả choáng ngợp như lần đầu đọc tiểu thuyết.

Cát Tiên (theo Variety)