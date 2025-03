10 sao Hollywood có thu nhập cao nhất 2024

Diễn viên hài Kevin Hart, 46 tuổi, giữ hạng ba với thu nhập 81 triệu USD (tổng 108 triệu USD). Forbes gọi anh là "người đàn ông chăm chỉ nhất ngành kinh doanh giải trí" do tham gia nhiều dự án như: Botherlands, Lift, Die Hart 2: Die Harter, Die Hart 3, Fight Night, The Greatest Roast of All Time, podcast Gold Minds. Anh hiện là một trong những nhân vật quyền lực ở Hollywood, sản xuất nhiều phim, chương trình truyền hình và show hài độc thoại. Ảnh: WireImage