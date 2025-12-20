Những mẫu xe đáng trải nghiệm tại Vietnam Mobility Show 2025

Volkswagen mang tới chiếc Golf R Performance 4Motion, Lynk & Co trưng bày mẫu SUV hybrid cỡ lớn 900, còn ở gian hàng của Mitsubishi là mẫu Destinator mới.

Vietnam Mobility Show 2025 (VnMS) - triển lãm ôtô, xe máy lớn nhất Việt Nam trong 2025 - do VnExpress tổ chức, diễn ra trong 3 ngày, 26-28/12 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Đông Anh. Sự kiện quy tụ nhiều thương hiệu ôtô, xe máy và phụ kiện, mang đến cơ hội xem và lái thử các mẫu xe mới nhất, từ xe điện hóa đến xe hiệu suất cao trên sa hình chuyên biệt trên khu vực ngoài trời với tổng diện tích khoảng 90.000 m2.

VinFast là thương hiệu có số lượng xe trưng bày lớn nhất triển lãm, giới thiệu toàn bộ dải ôtô đang phân phối tại thị trường Việt Nam, cùng các mẫu xe máy điện tiêu biểu. Trong khi đó, Honda trưng bày hai mẫu ôtô ứng dụng công nghệ hybrid gồm CR-V HEV và HR-V HEV, đồng thời giới thiệu hai mẫu xe máy điện ICON e: và CUV e:.

Golf R là xe hiệu suất cao được Volkswagen Việt Nam mang đến VnMS 2025. Ảnh: Volkswagen

Volkswagen - thương hiệu đến từ Đức - mang tới triển lãm các mẫu xe nổi bật như Viloran, Teramont X, Touareg và Golf R Performance 4Motion, hứa hẹn thu hút sự quan tâm của đông đảo khách tham quan.

Omoda & Jaecoo Việt Nam giới thiệu dải sản phẩm đại diện cho thế hệ SUV mới, trải dài từ các mẫu xe động cơ đốt trong hiện đại như Omoda C7, Omoda C5, Jaecoo J7; đến các mẫu hybrid thế hệ mới được trang bị hệ thống Super Hybrid System (SHS), gồm Jaecoo J7 PHEV (SHS) và Omoda C7 PHEV (SHS); và mẫu xe thuần điện Jaecoo J6.

Subaru với Forester 2025 và Crosstrek 2025, tiếp tục khẳng định DNA thương hiệu thông qua hệ dẫn động Symmetrical AWD cùng các công nghệ an toàn chủ động đã làm nên dấu ấn của hãng xe Nhật Bản.

Tại gian hàng Mitsubishi, tâm điểm chú ý dồn vào hai mẫu Destinator phiên bản Ultimate. Là mẫu xe 7 chỗ mới của hãng xe Nhật, Destinator đang ghi nhận doanh số với tốc độ vượt trội cả hai người anh em cùng nhà là Xpander và Xforce ở thời điểm hai mẫu xe này ra mắt.

Crossover cỡ C vừa ra mắt khách Việt - Destinator - sẽ xuất hiện tại gian hàng của Mitsubishi. Ảnh: Thành Nhạn

Danh mục trưng bày của Skoda trải rộng nhiều phân khúc, từ SUV đến sedan, với các mẫu Kodiaq, Karoq, Octavia, Kushaq và Slavia, nhấn mạnh triết lý thiết kế châu Âu đề cao tính thực dụng. Đặc biệt hãng cũng mang tới chiếc sedan hiệu suất cao Octavia RS.

Ford mang tới Territory, Everest Platinum và Ranger Raptor – bộ ba phản ánh thế mạnh truyền thống của thương hiệu ở SUV cỡ trung và bán tải hiệu năng cao.

Geely góp mặt tại triển lãm với Coolray, Monjaro và EX5, giới thiệu dải sản phẩm kết hợp thiết kế hiện đại cùng nền tảng công nghệ toàn cầu.

Lần đầu tham dự Triển lãm, Dongfeng giới thiệu dải sản phẩm đa dạng từ xe điện, hybrid và xăng. Cụ thể các mẫu xe gồm Box EV, Mage xăng và Huge HEV với các cấu hình động lực khác nhau, cho thấy sự tiếp cận toàn diện của thương hiệu.

Suzuki tiếp tục góp mặt tại Triển lãm với các mẫu xe Fronx, Jimny, Swift và XL7 Hybrid. Tân binh Fronx với triết lý mới của thương hiệu xe Nhật sẽ mang tới nhiều góc tiếp cận mới mẻ cho khách hàng Việt Nam.

Trong khi đó Lynk & Co sẽ mang tới 2 mẫu SUV 08 và 900. Hai dòng SUV hybrid thể hiện thế mạnh về công nghệ của thương hiệu xe hơi cao cấp Trung Quốc.

Thương hiệu Hàn Quốc Hyundai cũng nhấn mạnh vào dải sản phẩm xe gầm cao, đa dạng từ xăng, hybrid và điện, với Santa Fe Hybrid, Tucson, Creta.

Bên cạnh những mẫu xe trưng bày và lái thử, khách tham quan có thể đến khu vực Car Care dành cho các chủ sở hữu quan tâm đến việc chăm sóc, bảo dưỡng xế yêu, hay Car Community là không gian dành cho hoạt động cộng đồng của các hãng xe.

Vietnam Mobility Show 2025 dự kiến sẽ đón 50.000 lượt khách trải nghiệm trong các ngày 26-28/12 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam, Đông Anh, Hà Nội.

Mỹ Anh