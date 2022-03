Những kỷ lục dự kiến ở Oscar 2022

Giới chuyên môn thống kê có sáu kỷ lục nhiều khả năng được lập tại lễ trao giải Oscar 2022 vào ngày 28/3 (giờ Hà Nội).

Lễ trao giải Oscar lần 94 gồm 23 hạng mục cho các diễn viên, nhà làm phim xuất sắc năm qua. Theo Variety, giới chuyên môn đánh giá các đề cử năm nay đa dạng và hứa hẹn. Nhiều người đứng trước cơ hội lập và xô đổ những kỷ lục lâu đời tại Oscar.

Jane Campion thắng giải đạo diễn xuất sắc tại Critics' Choice Awards (CCA) tại Mỹ hồi giữa tháng 3. Ảnh: Variety

Jane Campion là phụ nữ đầu tiên hai lần nhận đề cử đạo diễn với The Power of the Dog. Bà từng được xướng tên nhờ phim The Piano (1993). Tại lễ trao giải cuối tháng 3 tới, Campion đứng trước cơ hội chinh phục kỷ lục nữ đạo diễn đầu tiên lập "hat-trick" ở ba hạng mục quan trọng gồm phim hay nhất, biên kịch và đạo diễn. Trong lịch sử Oscar, tám nam đạo diễn từng lập thành tích này. Người gần nhất là Bong Joon Ho với Parasite (2019).

Nhà làm phim người New Zealand có thành tích ấn tượng tại mùa giải thưởng năm nay. The Power of the Dog thắng giải phim hay nhất và đạo diễn xuất sắc tại Quả Cầu Vàng và BAFTA. Campion cũng về nhất tại hai hạng mục kịch bản và đạo diễn ở CCA.

Hạng mục nam phụ được dự đoán nhiều khả năng tạo ra kỷ lục mới. Nếu chiến thắng, Troy Kotsur (phim CODA) sẽ trở thành nam diễn viên khiếm thính đầu tiên có Oscar. Ngôi sao 54 mới đây đoạt liên tiếp các giải BAFTA, SAG và CCA và được đánh giá là ứng viên hàng đầu cho tượng vàng. Minh tinh Marlee Matlin - bạn diễn của Kotsur trong CODA - giữ kỷ lục là nữ diễn viên khiếm thính đầu tiên có giải với phim Children of a Lesser God (1986).

Bộ phim độc lập CODA của Kotsur cũng có cơ hội trở thành dự án trực tuyến đầu tiên thắng "Phim hay nhất". Tuy nhiên, giới phê bình không đánh giá cao khả năng chuyện này xảy ra. Trong lịch sử Oscar, không tác phẩm nào đoạt giải quan trọng nhất mà thiếu cùng lúc hai đề cử đạo diễn và dựng phim. CODA vắng mặt trong hai hạng mục này.

Trailer phim ‘CODA’ Trailer "CODA". Video: Apple TV+

Kristen Stewart, ứng viên cho giải nữ chính, gây chú ý với màn hóa thân công nương Diana trong Spencer của đạo diễn Pablo Larraín. Tuy nhiên, cô trượt đề cử tại hàng loạt giải thưởng quan trọng như SAG (của Nghiệp đoàn Diễn viên Màn ảnh Mỹ) và BAFTA (được mệnh danh "Oscar nước Anh"). Nếu chiến thắng, Stewart sẽ trở thành nữ chính đầu tiên đoạt Oscar mà không cần đề cử SAG và BAFTA.

Trong quá khứ, hai nữ diễn viên từng làm được điều tương tự nhưng ở hạng mục nữ phụ là Marcia Gay Harden với phim Pollock (2001) và Regina King với If Beale Street Could Talk (2018).

Nữ diễn viên Kristen Stewart có đề cử Oscar đầu tiên trong sự nghiệp với phim "Spencer". Ảnh: InStyle

Đóng vai Anita trong West Side Story của đạo diễn Steven Spielberg, Ariana DeBose nhiều khả năng chiến thắng hạng mục nữ phụ. Trước đó, cô thống trị hàng loạt giải tiền Oscar như Quả Cầu Vàng, BAFTA, SAG... Nhân vật Anita có thể trở thành vai nữ đầu tiên giúp hai diễn viên có tượng vàng. Minh tinh Rita Moreno cũng từng chiến thắng với phiên bản West Side Story (1961) của hai đạo diễn Robert Wise và Jerome Robbins. Trong quá khứ, các cặp diễn nam từng thắng Oscar nhờ cùng một nhân vật gồm Marlon Brando - Robert De Niro (vai Vito Corleone trong loạt phim The Godfather), Heath Ledger - Joaquin Phoenix (vai Joker của hãng DC).

Bom tấn khoa học viễn tưởng Dune có tên tại 10 hạng mục đề cử năm nay, chỉ kém The Power of the Dog (12 đề cử), nhưng không được đánh giá cao trong cuộc đua "Phim hay nhất". Tuy nhiên, giới phê bình dự đoán tác phẩm có thể làm nên chuyện tại các giải về kỹ thuật như thiết kế sản xuất, quay phim, trang phục, dựng phim, trang điểm - làm tóc, âm thanh, kỹ xảo và nhạc phim. Dune có cơ hội vượt thành tích của Cabaret (1972), thắng tám Oscar nhưng không gồm giải "Phim hay nhất".

Trailer "Dune" Trailer "Dune". Video: CGV

Đạt Phan