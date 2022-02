Những bất ngờ và tiếc nuối tại đề cử Oscar 2022

Lady Gaga, Leonardo DiCaprio trượt đề cử, còn tác phẩm Nhật Bản "Drive My Car" bất ngờ có tên trong hạng mục "Phim hay nhất" Oscar 2022.

Ở danh sách do Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ công bố tối 8/2, giới chuyên môn nhận xét có nhiều bất ngờ và tiếc nuối. Lady Gaga là cái tên gây tiếc nuối khi không thể góp mặt trong hạng mục nữ chính. Nữ ca sĩ Born This Way được hàng loạt trang điện ảnh dự đoán gần như chắc chắn góp mặt trong hạng mục này sau màn hóa thân "góa phụ đen" Patrizia Reggiani trong House of Gucci. Cô cũng nhận hàng loạt đề cử tại các giải tiền Oscar như BAFTA, Critics' Choice, Quả Cầu Vàng hay SAG.

Trailer House of Gucci Trailer "House of Gucci". Video: CGV

Những nữ diễn viên được đề cử nữ chính năm nay gồm: Jessica Chastain (The Eyes of Tammy Faye), Olivia Colman (The Lost Daughter), Penélope Cruz (Parallel Mothers), Nicole Kidman (Being the Ricardos), Kristen Stewart (Spencer). Trong đó, Jessica Chastain được đánh giá là cái tên bất ngờ, đồng thời là người chiếm suất của Lady Gaga ở hạng mục này. Kristen Stewart có đề cử Oscar đầu tiên trong sự nghiệp với màn hóa thân Công nương Diana ở phim Spencer. Phần trình diễn nhận nhiều lời khen từ giới phê bình nhưng bị quên lãng tại những giải thưởng tiền Oscar như BAFTA hay SAG.

Tài tử Leonardo DiCaprio vắng bóng tại mùa giải thưởng năm nay dù được đánh giá cao với phim hài châm biếm Don't Look Up. Tuy nhiên, hạng mục nam chính được đánh giá khốc liệt với nhiều gương mặt đình đám tranh giải.

Don't Look Up Teaser Trailer "Don't Look Up". Video: Netflix

Spider-Man: No Way Home chỉ nhận một đề cử ở hạng mục hiệu ứng hình ảnh. Tờ CNBC nhận xét tác phẩm có công lớn trong việc vực lại phòng vé năm qua nhưng đáng tiếc không được Viện Hàn lâm chú ý. Dự án kiếm hơn 1,77 tỷ USD toàn cầu và lập nhiều kỷ lục về doanh thu thời dịch.

Phim âm nhạc Tick, Tick...Boom! cũng khiến nhiều người tiếc nuối khi không thể được ghi danh trong hạng mục "Phim hay nhất". Tác phẩm vẫn có hai đề cử cho khâu dựng phim và nam chính Andrew Garfield. Bom tấn khoa học viễn tưởng Dune thắng lớn với 10 đề cử, chỉ xếp sau The Power of the Dog. Tuy nhiên, Denis Villeneuve không có tên trong giải đạo diễn. Người được cho rằng chiếm suất của ông là nhà làm phim người Nhật Bản Ryusuke Hamaguchi với Drive My Car.

Bộ phim nghệ thuật Nhật Bản Drive My Car là một trong những dự án gây bất ngờ nhất tại lễ công bố đề cử. Sau khi đoạt "Phim quốc tế xuất sắc" ở Quả Cầu Vàng hồi tháng 1, tác phẩm được dự đoán nhận đề cử ở hạng mục tương tự tại giải thưởng của Viện Hàn lâm. Tuy nhiên, Drive My Car có bốn đề cử, gồm cả những hạng mục quan trọng như "Phim hay nhất", "Đạo diễn xuất sắc" và "Kịch bản chuyển thể hay nhất". Giới chuyên môn kỳ vọng tác phẩm lặp lại thành tích của Parasite, từng thắng bốn giải tương tự năm 2020.

* Xem thêm: Phim Nhật 'Drive My Car' nhận bốn đề cử Oscar

Trailer Drive My Car Trailer "Drive My Car". Video: Criterion Collection Youtube

Jessie Buckley gây bất ngờ khi góp mặt ở hạng mục nữ phụ nhờ vai diễn trong The Lost Daughter. Lần đầu tiên ngôi sao Ireland có tên trong giải thưởng danh giá của Viện Hàn lâm. Trong khi đó, diễn viên gạo cội J.K. Simmons nhờ vai trong Being the Ricardos, vượt qua nhiều ứng viên sáng giá như Jared Leto, Ben Affleck...

Flee trở thành tác phẩm điện ảnh đầu tiên được đề cử tại ba hạng mục cho phim hoạt hình, phim quốc tế và phim tài liệu. Tác phẩm của đạo diễn người Đan Mạch Jonas Poher Rasmussen về một chàng trai người Afghanistan tên Amin Nawabi tị nạn đến châu Âu. Nhân vật tự kể câu chuyện của mình cùng những hình ảnh hoạt hình minh họa.

Nightmare Alley của Bradley Cooper thất bại tại phòng vé, thu 10 triệu USD trên ngân sách 60 triệu USD và không được giới phê bình đánh giá quá cao nhưng vẫn góp mặt trong hạng mục "Phim hay nhất" và nhận thêm ba đề cử khác.

Giải thường niên của Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ là một trong các sự kiện phim ảnh nổi tiếng và uy tín bậc nhất thế giới. Lễ trao giải sẽ diễn ra sáng 28/3 (giờ Hà Nội) tại địa điểm quen thuộc - nhà hát Dolby, Hollywood. Chương trình năm ngoái phải chuyển đến Union Station ở Los Angeles sau khi bị hoãn vì dịch. Oscar 2022 cũng sẽ có người dẫn chương trình sau ba năm liên tiếp loại bỏ vai trò này.

Đạt Phan