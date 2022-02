Oscar 2022 để khán giả bình chọn phim yêu thích

Ban tổ chức Oscar 2022 sẽ vinh danh phim được nhiều người yêu thích nhất trong lễ trao giải 27/3, cùng các tác phẩm được đề cử.

Ngày 14/2, Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ thông báo tổ chức thêm phần bình chọn trực tuyến cho khán giả để tìm ra phim điện ảnh được yêu thích nhất năm qua. Người hâm mộ có thể đề cử các tác phẩm và trích đoạn yêu thích của mình qua Twitter cho đến ngày 3/3. Ban tổ chức sẽ công bố kết quả vào lễ trao giải hôm 27/3 ở nhà hát Dolby, Hollywood (Mỹ).

Các tượng vàng được chuẩn bị cho người thắng cuộc tại Oscar 2022. Ảnh: A.M.P.A.S

Meryl Johnson - đại diện của Viện Hàn lâm - cho biết: "Qua những hoạt động này, người dùng mạng xã hội khắp thế giới có thể tương tác nhiều hơn với giải thưởng. Họ cũng có thể tìm được một cộng đồng cùng sở thích và thưởng thức lễ trao giải theo một cách hoàn toàn mới".

Theo giới chuyên môn, Viện Hàn lâm đang tìm cách tăng sự chú ý của công chúng khi các mùa giải thưởng điện ảnh giảm sức hút những năm gần đây. Giải thưởng có thể giúp các bom tấn phòng vé như Spider-Man: No Way Home, No Time To Die có thêm cơ hội được vinh danh tại sự kiện.

Năm 2018, ban tổ chức từng đề xuất thêm hạng mục "Phim được yêu thích" để hướng tới các tác phẩm mang tính thương mại. Tuy nhiên, nhiều thành viên Viện Hàn lâm và giới phê bình phản đối gay gắt vì có thể ảnh hưởng tới chất lượng chuyên môn của giải thưởng.

Hồi tháng 1, đài ABC - đơn vị phát sóng Oscar 2022 - cũng xác nhận ban tổ chức sẽ mời MC dẫn chương trình trao giải năm nay nhằm tăng tính hấp dẫn. Năm 2019, Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ bỏ vị trí này sau khi danh hài Kevin Hart gây tranh cãi vì mỉa mai cộng đồng LGBT trên mạng xã hội. Hai sự năm 2020 và 2021 cũng không có MC và bị tụt giảm người xem.

Oscar là giải thường niên của Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ, là một trong các sự kiện phim ảnh nổi tiếng và uy tín bậc nhất thế giới. Năm nay là lần thứ 94 sự kiện được tổ chức, vinh danh các tác phẩm điện ảnh phát hành từ tháng 3/2021 đến tháng 2. Belfast, CODA, Don’t Look Up, Drive My Car, Dune, King Richard, Licorice Pizza, Nightmare Alley, The Power of the Dog và West Side Story tranh giải phim hay nhất.

Don't Look Up Teaser Trailer "Don't Look Up". Video: Netflix

Đạt Phan (theo Hollywood Reporter)