Cuộc đua nam chính tại Oscar 2022

Will Smith hiện là ứng viên sáng giá nhất hạng mục nam chính Oscar 2022, Benedict Cumberbatch, Andrew Garfield bám đuổi phía sau.

Lễ trao giải Oscar 2022 sẽ diễn ra sáng 28/3 (giờ Hà Nội), vinh danh những nghệ sĩ, tác phẩm tiêu biểu của làng điện ảnh thế giới năm qua. Trong hạng mục nam chính, năm cái tên được đề cử gồm Will Smith (phim King Richard), Javier Bardem (Being the Ricardos), Benedict Cumberbatch (The Power of the Dog), Andrew Garfield (Tick, Tick... Boom!) và Denzel Washington (The Tragedy of Macbeth).

Will Smith nhận giải nam chính tại CCA - giải thưởng của Hội đồng Phê bình Phim ảnh Mỹ và Canada - hồi giữa tháng 3. Ảnh: Laineygossip

Will Smith chiến thắng hàng loạt giải quan trọng tiền Oscar như Quả Cầu Vàng, BAFTA, CCA, SAG... Nếu đoạt giải, anh trở thành nam diễn viên da đen thứ năm trong lịch sử nhận thành tích này, sau Sidney Poitier (Lilies in the Field), Denzel Washington (Training Day), Jamie Foxx (Ray) và Forest Whitaker (The Last King of Scotland). Trong quá khứ, Smith từng hai lần nhận đề cử với phim Ali (2001) và The Pursuit of Happyness (2006) nhưng không chiến thắng.

Trong King Richard, Smith đóng Richard Williams - cha của hai siêu sao quần vợt Venus và Serena Williams. Bộ phim khai thác hành trình hai chị em trở thành những vận động viên nổi tiếng bậc nhất nước Mỹ, dưới sự dìu dắt của người cha tận tụy. Nhà phê bình Max Weiss của tạp chí Baltimore nhận xét Richard Williams là vai diễn "hoàn hảo" cho Smith. Anh xây dựng nhân vật một cách tỉ mỉ và giàu tính giải trí, tạo nên sức hấp dẫn cho cả bộ phim. Tờ Chicago Reader gọi đây là màn thể hiện xuất sắc nhất sự nghiệp tài tử 54 tuổi.

Trailer King Richard Trailer "King Richard". Video: CGV

Benedict Cumberbatch được đánh giá là người bám đuổi sát Will Smith nhất trên đường đua nam chính. Anh đóng nhân vật cao bồi đồng tính trong The Power of the Dog, tác phẩm nhận nhiều đề cử nhất tại Oscar 2022. Cảnh ấn tượng nhất của anh là khỏa thân và tắm giữa dòng sông. Cumberbatch thất bại trên sân nhà ở giải "Oscar nước Anh" BAFTA, khi giải thưởng thuộc về tài tử người Mỹ Will Smith.

Andrew Garfield cũng gây chú ý năm qua với nhân vật đạo diễn nhạc kịch Jonathan Larson trong Tick, Tick ... Boom!. Điểm sáng của vai diễn là khả năng thực hiện các bài hát, vũ đạo phức tạp. Garfield từng thắng hạng mục nam chính phim hài/nhạc kịch tại Quả Cầu Vàng hồi đầu năm. Tuy nhiên, anh thua Will Smith và Benedict Cumberbatch ở những sự kiện khác của mùa giải thưởng.

Theo Variety, Cumberbatch và Garfield hoàn toàn có cơ hội vượt mặt Smith tại lễ trao giải của Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ. Năm ngoái, diễn viên gạo cội Anthony Hopkins bất ngờ thắng cuộc với The Father, dù cố tài tử Chadwick Boseman thống trị hàng loạt giải thưởng tiền Oscar.

Andrew Garfield (trái) và Benedict Cumberbatch tại lễ trao giải SAG hồi tháng 2. Ảnh: Avengers Assemble BR

Hai diễn viên Denzel Washington và Javier Bardem đều được khán giả và giới phê bình nhận xét tích cực. Tuy nhiên, các chuyên gia không đánh giá cao cơ hội của họ tại Oscar 2022.

Giải thưởng nam chính là một trong những hạng mục quan trọng nhất mỗi mùa Oscar. Tài tử Daniel Day-Lewis hiện giữ kỷ lục với ba lần chiến thắng. Các ngôi sao Marlon Brando, Gary Cooper, Tom Hanks, Dustin Hoffman, Fredric March, Jack Nicholson, Sean Penn và Spencer Tracy xếp sau với hai giải. Laurence Olivier và Spencer Tracy giữ kỷ lục nhiều đề cử nhất với chín lần góp mặt. Anthony Hopkins là diễn viên lớn tuổi nhất (82) giành tượng vàng, tại sự kiện năm ngoái.

Đạt Phan