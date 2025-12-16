Nguyễn Thị Oanh cân bằng kỷ lục điền kinh SEA Games

Chiến thắng ở chung kết 3.000m vượt chướng ngại vật giúp Nguyễn Thị Oanh cân bằng kỷ lục 15 HC vàng điền kinh SEA Games của huyền thoại Philippines và Myanmar.

Tại chung kết chạy 3.000m vượt chướng ngại vật chiều 16/12, Nguyễn Thị Oanh vươn lên dẫn đầu ngay sau khi xuất phát, duy trì lợi thế suốt chặng đua và cán đích đầu tiên với thời gian 10 phút 13 giây 75. Đoàn Thu Hằng về nhì.

Đây là lần thứ ba ở môn điền kinh tại SEA Games 33, Nguyễn Thị Oanh cùng một đồng đội mang về cho Việt Nam hai vị trí nhất, nhì. Trước đó, kịch bản tương tự đã diễn ra ở các nội dung 5.000m và 10.000m, khi Oanh giành HC vàng còn Lê Thị Tuyết về nhì. Đây cũng là HC vàng SEA Games thứ 15 của Nguyễn Thị Oanh trong sự nghiệp, khép lại lịch trình thi đấu của cô ở Đại hội lần này.

Nguyễn Thị Oanh tại chung kết 3.000m vượt chướng ngại vật SEA Games 33 trên sân Spachalasai, thành phố Bangkok, Thái Lan chiều 16/12/2025. Ảnh: Đức Đồng

15 HC vàng của Nguyễn Thị Oanh tới từ các nội dung chạy 1.500m (SEA Games 29, 30, 31, 32), 5.000m (29, 30, 31, 32, 33), 10.000m (32, 33) và 3.000m vượt chướng ngại vật (30, 31, 32, 33). Ngoài ra chân chạy 30 tuổi còn giành một HC bạc 3.000m vượt chướng ngại vật tại SEA Games 27.

Trước Nguyễn Thị Oanh, chỉ có có hai VĐV cùng giành 15 HC vàng điền kinh SEA Games, là Jennifer Tin Lay (Myanmar) và Elma Muros (Philippines).

Bà Tin Lay sinh năm 1949, giành 15 HC vàng, gồm 9 vàng đẩy tạ và 6 vàng ném đĩa từ SEA Games 4 đến 12. Kể từ đó, bà đã giữ kỷ lục 18 năm, cho tới khi bị bà Muros cân bằng thành tích năm 2001.

Bà Muros sinh năm 1967, được coi là nữ hoàng nhảy xa, nhưng cũng giỏi đều nhiều môn khác. Bà đã giành 15 HC vàng từ SEA Games 12 đến 21, gồm các nội dung nhảy xa, chạy 100m rào, 400m rào, chạy 100m, 200m và 7 môn phối hợp.

Nguyễn Thị Oanh sinh ngày 15/8/1995 tại huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang (nay thuộc xã Tiên Lục, tỉnh Bắc Ninh). Cô hai lần được chọn làm VĐV tiêu biểu toàn quốc, năm 2019 và 2022. Với 15 HC vàng đã giành được tại SEA Games, cô cũng là VĐV Việt Nam thành công thứ hai trong lịch sử đại hội, sau Nguyễn Thị Ánh Viên ở môn bơi (25 HC vàng).

3.000m vượt chướng ngại vật được xem là nội dung khó của điền kinh. VĐV phải hoàn thành 7,5 vòng sân 400 m, trên đường chạy bố trí cố định các rào cứng và hố nước. Mỗi vòng có bốn rào và một hố nước, tương đương tổng cộng 28 rào cùng bảy lần vượt hố nước trong suốt quãng đường thi đấu.

Nội dung này đòi hỏi VĐV kết hợp nhiều yếu tố, từ sức bền, tốc độ đến kỹ thuật vượt rào và khả năng điều chỉnh nhịp chạy. Việc duy trì thể lực đường dài song song với xử lý chính xác các chướng ngại vật là yếu tố then chốt để không mất đà và hạn chế nguy cơ chấn thương.

Xuân Bình