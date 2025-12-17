Trịnh Thu Vinh giành 4 HC vàng, phá 3 kỷ lục SEA Games

Thái Lan"Người đẹp" bắn súng Trịnh Thu Vinh trở thành VĐV Việt Nam giành nhiều HC vàng nhất tại SEA Games 33, sau cú đúp vô địch ngày 17/12.

SEA Games 33 chưa khép lại, nhưng Thu Vinh gần như chắc chắn sẽ là VĐV giành nhiều HC vàng nhất cho Việt Nam với 4 HC vàng. Cô đã vô địch các nội dung 10m, và 25m súng ngắn cá nhân, đồng đội nữ. Ngoài ra, cô còn đoạt một HC bạc 10m súng ngắn hơi đôi nam nữ cùng Phạm Quang Huy.

Với 4 HC vàng, một bạc, cô là VĐV bắn súng Việt Nam thành công nhất trong một kỳ SEA Games, vượt qua thành tích của Ngô Hữu Vượng (4 HC vàng) năm 2009.

Trịnh Thu Vinh trong phần thi chung kết 10m súng ngắn hơi đôi nam nữ tại SEA Games 33 ở Ratchaburi, Thái Lan ngày 15/12/2025. Ảnh: Hiếu Lương

Sau Thu Vinh, VĐV giành nhiều HC vàng thứ hai của Việt Nam trong một kỳ SEA Games là Nguyễn Thị Oanh (điền kinh) với ba HC vàng.

Đây là bước tiến vượt bậc của Thu Vinh so với kỳ gần nhất của bắn súng tại SEA Games 31 năm 2022, khi cô chỉ giành một HC bạc, một đồng. Sau khi đoạt HC vàng thứ tư năm nay, xạ thủ 25 tuổi thậm chí phải đi kiểm tra doping, một thủ tục quen thuộc tại các giải thể thao quốc tế.

Tại SEA Games 33, Thu Vinh còn lập ba kỷ lục Đại hội, ở nội dung 10m súng ngắn hơi cá nhân, đồng đội nữ, và 25m súng ngắn cá nhân nữ. Cô kết thúc Đại hội với 4 HC vàng, 3 kỷ lục SEA Games, thành tích hiếm có VĐV nào làm được.

Trịnh Thu Vinh sinh ngày 21/9/2000 tại Thanh Hóa, bén duyên thể thao ở môn điền kinh năm 14 tuổi. Sau ba năm không có thành tích đáng kể, cô được khuyên chuyển sang bắn súng. Thu Vinh là VĐV Việt Nam đạt thành tích cao nhất tại Olympic Paris 2024 ở Pháp, khi đứng thứ tư chung kết 10m súng ngắn hơi, và thứ bảy chung kết 25m súng ngắn. Sau một năm, cô chứng minh được vị thế hàng đầu thể thao Việt Nam, qua thành tích ở SEA Games 33.

Thu Vinh trong lễ trao huy chương 25m súng ngắn thể thao nữ. Ảnh: Hiếu Lương

Trong trận chung kết 25m súng ngắn cá nhân, cô có lúc bị đồng đội Nguyễn Thùy Trang dẫn 31-33, nhưng cuối cùng cân bằng tỷ số 34-34 để đưa trận đấu vào loạt shoot-off. Ở đó, cô được 3 điểm, còn Thùy Trang chỉ bắn được 2 điểm.

Dù đã đoạt HC vàng, Thu Vinh vẫn không cười, để lộ vẻ mặt lạnh lùng. Cô chỉ cười khi bắt tay đối thủ và lên nhận giải cùng Thùy Trang. Xạ thủ 25 tuổi cũng không chụp riêng dù nhận HC vàng cá nhân, mà đứng cạnh Thùy Trang, cùng nhau cầm cờ Tổ quốc.

Thu Vinh sẽ là niềm kỳ vọng huy chương của Việt Nam tại Asiad 20 ở Nhật Bản, và Olympic 2028 tại Los Angeles, Mỹ.

Hiếu Lương - Xuân Bình