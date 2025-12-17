Puripol phá kỷ lục ba nội dung điền kinh ở SEA Games 33

Thái LanTại SEA Games 33, Puripol Boonson giành ba HC vàng cá nhân và đồng đội, đồng thời phá kỷ lục Đại hội cả ba nội dung anh tham dự - gồm việc trở thành VĐV Đông Nam Á đầu tiên chạy 100m dưới 10 giây

Ngày 15/12, Puripol khép lại kỳ SEA Games đỉnh cao bằng tấm HC vàng thứ ba ở nội dung tiếp sức 4x100m nam. Chân chạy 19 tuổi cùng các đồng đội Thawatchai Himaiad, Chayut Khongprasit và Soraoat Dapbang về nhất với 38 giây 28, phá kỷ lục SEA Games được chính Thái Lan lập năm 2021. Xếp sau là Malaysia với 39 giây 03 và Indonesia với 39 giây 51.

Ở chung kết 200m một ngày trước đó, Puripol cán đích đầu tiên với 20 giây 07, phá kỷ lục SEA Games cũ là 20 giây 37 do chính anh lập. Louis Marc Brian (Singapore) giành HC bạc với 20 giây 72 giây, còn HC đồng thuộc về Muhammad Roslee (Malaysia) với 20 giây 73.

Chân chạy Thái Lan gây ấn tượng hơn cả ở nội dung 100m. Tại vòng loại, Puripol làm nên lịch sử khi đạt thành tích 9 giây 94 trong điều kiện sức gió 0,7 m/giây, qua đó trở thành VĐV Đông Nam Á đầu tiên chạy 100m dưới 10 giây. Ở chung kết sau đó, anh chạy chậm hơn, nhưng vẫn giành HC vàng với 10 giây.

Puripol Boonson ăn mừng với ba tấm HC vàng tại SEA Games 33. Ảnh: Dailynews

Khép lại SEA Games với ba HC vàng, Puripol tiết lộ đang trao đổi với lãnh đạo Liên đoàn điền kinh Thái Lan về kế hoạch sang Mỹ tập huấn. VĐV 19 tuổi sẽ nghỉ ngơi ngắn ngày trước khi trở lại tập luyện vào tháng 1, nhằm chuẩn bị cho Giải thể thao sinh viên toàn quốc và Giải điền kinh trong nhà châu Á tại Trung Quốc.

Khi được hỏi thêm về kế hoạch sang Mỹ tập huấn, Puripol cho biết: "Mọi thứ đang được bàn bạc. Tôi tin là sẽ được đi, nhưng vẫn cần chờ xác nhận chính thức".

Theo chân chạy trẻ này, việc tập luyện ở nước ngoài mang lại nhiều khác biệt so với trong nước, từ điều kiện thời tiết, môi trường đến sự sẵn sàng về cơ sở vật chất. "Tôi tập ở Thái Lan đã lâu nên đôi lúc thấy nhàm chán. Được thay đổi không khí, học hỏi điều mới là điều tốt cho bản thân", anh chia sẻ.

Puripol cũng lần đầu tiết lộ về mối quan hệ với HLV trưởng người Mỹ Gentry Bradley. Anh thừa nhận giai đoạn đầu chưa thực sự tin tưởng do giáo án tập luyện khác lạ, khiến bản thân còn nhiều băn khoăn. "Khi HLV mới đến, tôi chưa quen với chương trình tập nên vẫn có câu hỏi trong đầu. Nhưng ông ấy luôn nhấn mạnh hãy tin tưởng. Tôi thử làm theo và kết quả đã chứng minh mọi thứ", Puripol nói.

Puripol chạy 100m dưới 10s tại SEA Games 33 Puripol đạt 9 giây 94 trên đường chạy vòng loại 100m nam.

Puripol, sinh năm 2006, được đánh giá là một trong những chân chạy trẻ tiến bộ nhanh nhất châu Á, sở hữu tiềm năng lớn để trở thành gương mặt hàng đầu ở cự ly ngắn những năm tới.

Anh gây tiếng vang từ SEA Games 2021 khi giành hat-trick HC vàng ở các nội dung 100m, 200m và tiếp sức 4x100m. Năm 2022, Puripol liên tục cải thiện thành tích cá nhân. Đặc biệt, việc đạt 20 giây 19 tại Almaty giúp anh lập kỷ lục U18 và U20 châu Á, trở thành VĐV trẻ có thông số tốt thứ ba thế giới, chỉ sau Erriyon Knighton và Usain Bolt thời tuổi teen.

Trở lại sau chấn thương năm 2023, Puripol nhanh chóng giành HC vàng tiếp sức 4x100m tại giải vô địch châu Á, đồng thời lập kỷ lục quốc gia và kỷ lục giải (38 giây 55). Tại ASIAD 2022 ở Hàng Châu, anh đoạt HC bạc 100m với 10 giây 02.

Năm 2024 đánh dấu bước tiến lớn khi Puripol giành suất dự Olympic Paris ở cự ly 100m, đồng thời trở thành một trong hai VĐV cầm cờ cho đoàn Thái Lan. Tại Thế vận hội năm đó, anh vào bán kết và đạt 10 giây 14. Cuối năm, Puripol làm nên lịch sử khi trở thành VĐV Thái Lan đầu tiên giành huy chương tại giải U20 thế giới: HC bạc 100m (10 giây 22) và HC đồng tiếp sức 4x100m với kỷ lục U20 quốc gia (39 giây 39).

Hồng Duy (theo Khaosod)