VĐV Đông Nam Á đầu tiên chạy 100m dưới 10 giây

Thái LanPuripol Boonson, 19 tuổi người Thái Lan, trở thành VĐV Đông Nam Á đầu tiên trong lịch sử chạy 100m dưới 10 giây, khi đạt 9,94 giây ở vòng loại SEA Games 33 chiều 11/12.

Hôm nay, điền kinh khởi tranh ngày đầu tiên ở SEA Games 33 trên sân Suphachalasai (Bangkok), với tâm điểm là vòng loại 100m nam. Ở lượt chạy đầu tiên, Puripol xuất phát tốt, nhanh chóng vượt lên dẫn đầu rồi giữ nhịp để cán đích đầu tiên.

Theo thông báo của ban tổ chức, VĐV chủ nhà đạt thành tích 9 giây 94, với sức gió 0,7 m/giây, qua đó xô đổ kỷ lục SEA Games tồn tại từ năm 2009 (10 giây 17), và phá kỷ lục Thái Lan do chính anh lập tại ASIAD 2023 (10 giây 06). Thành tích tốt nhất của Phuriphon trong năm nay, tính đến trước SEA Games, là 10 giây 15.

Puripol trên đường chạy Suphachalasai, Bangkok chiều 11/12.

Puripol từng giành HC vàng 100m tại SEA Games 31 ở Hà Nội với thời gian 10 giây 40. Ở kỳ SEA Games gần nhất tại Campuchia, anh không thi đấu vì chấn thương, và HC vàng khi đó thuộc về đồng hương Soraoat Dabbang với 10 giây 37 giây.

Thành tích 9 giây 94 cũng đưa Puripol vào nhóm những VĐV châu Á hiếm hoi chinh phục mốc 10 giây, bên cạnh các tên tuổi như Su Bingtian (Trung Quốc, 9 giây 83) và các VĐV Nhật Bản Ryota Yamagata (9 giây 95), Chani Brown Abdul Hakim (9 giây 97), Kiryu Yoshihide và Yuki Koike (đều 9 giây 98).

Sau khi giành HC vàng 100m, Puripol còn tranh tài ở hai nội dung khác là 200m nam và tiếp sức 4x100m nam.

Puripol, sinh năm 2006, đang được đánh giá là một trong những chân chạy trẻ tiến bộ nhanh nhất châu Á, sở hữu tiềm năng lớn để trở thành gương mặt hàng đầu ở cự ly ngắn trong những năm tới. Anh gây tiếng vang từ SEA Games 2021 tại Hà Nội khi giành cú hat-trick HC vàng ở các nội dung 100 m, 200 m và tiếp sức 4x100 m.

Năm 2022, Puripol cùng đồng đội thiết lập kỷ lục Thái Lan ở nội dung 4x100 m (38 giây 56) và liên tục cải thiện thành tích cá nhân tốt nhất. Đặc biệt, thông số 20 giây 19 tại Almaty giúp anh lập kỷ lục U18 và U20 châu Á, trở thành VĐV trẻ có thông số tốt thứ ba thế giới, chỉ sau Erriyon Knighton và Usain Bolt thời tuổi teen. Anh còn lập kỷ lục U18 thế giới ở cự ly 100m với 10 giây 09 tại giải U20 thế giới ở Cali, trước khi về thứ tư chung kết (10 giây 12).

Năm 2023, Puripol trải qua chấn thương gân kheo tại SEA Games 32, buộc rút lui khỏi nhiều giải đấu. Trở lại mạnh mẽ, VĐV Thái Lan giành HC vàng tiếp sức 4x100 m tại Giải vô địch châu Á ở Bangkok, đồng thời lập kỷ lục quốc gia và kỷ lục giải (38 giây 55). Tại ASIAD 2022 ở Hàng Châu, anh đoạt HC bạc 100 m với 10 giây 02.

Năm 2024 đánh dấu bước tiến lớn khi anh giành suất dự Olympic Paris 2024 ở cự ly 100m, đồng thời trở thành một trong hai VĐV cầm cờ cho đoàn Thái Lan. Tại Thế vận hội, anh vào bán kết và đạt 10 giây 14. Cuối năm, Puripol làm nên lịch sử khi trở thành VĐV Thái Lan đầu tiên giành huy chương tại Giải U20 thế giới: HC bạc 100 m (10 giây 22) và HC đồng tiếp sức 4x100 m với kỷ lục U20 quốc gia (39 giây 39).

Bước sang 2025, Puripol tiếp tục duy trì phong độ cao: đoạt HC bạc 100m và HC bạc tiếp sức 4x100 m tại Giải vô địch châu Á ở Gumi; giành HC bạc 100m tại Đại hội Thể thao Sinh viên Thế giới; dự Giải vô địch thế giới ở Tokyo và vào tới bán kết với thành tích 10 giây 17.

Tại nội dung 100m nữ SEA Games 33, Shanti Pereira tiếp tục khẳng định vị thế "nữ hoàng tốc độ" Singapore khi giành HC vàng với thời gian 11 giây 37, sau khi đạt 11 giây 46 ở vòng loại.

Đây là lần thứ hai liên tiếp cô vô địch nội dung này tại SEA Games. Kỳ trước, Pereira thắng với thành tích 11 giây 41, vượt qua Supanich Poolkerd (Thái Lan, 11,58 giây) và Trần Thị Nhi Yến (Việt Nam, 11,75 giây).

Supachalasai tiếp tục là "đất lành" cho Pereira, khi cô từng lập kỷ lục quốc gia 11 giây 20 tại sân vận động này vào tháng 7/2023, trở thành VĐV Singapore đầu tiên giành HC vàng ở Giải vô địch điền kinh châu Á.

Sau tấm HC vàng 100m, Pereira sẽ tiếp tục bảo vệ danh hiệu ở đường chạy 200m nữ vào ngày 13/12.

Hồng Duy - Trung Thu