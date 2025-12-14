Huyền thoại Singapore vô đối về số huy chương SEA Games

Quah Ting Wen bước vào chung kết bơi bướm 100m nữ với vẻ thoải mái và tự tin thường thấy, dù trong bảng thành tích đồ sộ, kình ngư sinh năm 1992 mới một lần giành HC vàng SEA Games ở nội dung này vào năm 2019.
Ở 50 m đầu, Quah Ting Wen thất thế so với em gái ruột Quah Jing Wen. Tuy nhiên, cú nước rút mạnh mẽ giúp cô cán đích đầu tiên với thời gian 59 giây 76, hơn em gái 1% giây. Trong khi đó, VĐV Thái Lan Napatsawan giành HC đồng với 1 phút 1 giây 57.
Chị em nhà Quah cùng ngước về sau nhìn lên bảng thành tích. Sau đó, Ting chuyển làn rồi ôm chặt lấy em gái Jing.
Khi lên bục nhận huy chương, Ting cũng nắm chặt tay em gái. Cô thể hiện sự mạnh mẽ và bình tâm hơn, trong khi Jing tỏ ra mau nước mắt. Trước đó, Jing từng khóc nức nở khi thi đấu không tốt và chỉ giành HC đồng bơi bướm 200m tại Đại hội lần này.
Khi MC xướng tên nhà vô địch, Ting bước lên bục cao nhất và giơ cao hai tay chào khán giả, cùng nụ cười rạng rỡ. Đây là lần thứ 35 cô bước lên bục cao nhất, sau 10 kỳ SEA Games, kể từ lần đầu tham dự vào năm 2005 ở Philippines.
Bên cạnh 35 HC vàng, Quah Ting Wen sở hữu 22 HC bạc và 6 HC đồng. Cô chính thức trở thành VĐV giành nhiều huy chương nhất lịch sử SEA Games, vượt qua cột mốc 62 huy chương của đàn chị Joscelin Yeo tại đội tuyển bơi Singapore. Tuy nhiên, Yeo vẫn đang nắm giữ kỷ lục giành 40 HC vàng tại Đại hội.
Trước kỷ lục này, Liên đoàn thể thao dưới nước Singapore cho biết: "Đây quả là một thành tựu phi thường, và là minh chứng mạnh mẽ cho sự ổn định ở cấp độ cao nhất. Chúng tôi nhân dịp này vinh danh Joscelin Yeo, người có kỷ lục tồn tại suốt nhiều năm và truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ VĐV bơi sau này. Từ người tiên phong đầu tiên, ngọn đuốc được chuyển giao đã phản ánh chiều sâu, di sản và sức mạnh bền bỉ của bơi lội Singapore".
Ngay sau khi chị cả giành HC vàng, Quah Zheng Wen cũng thi đấu nội dung bơi bướm 100m nam. Kình ngư sinh năm 1996 thể hiện đẳng cấp khi về nhất với 52 giây 25, hơn Joe Aditya của Indonesia 89% giây.
Kể từ SEA Games 2011, Quah Zheng Wen đã sở hữu 34 HC vàng, 14 HC bạc và 6 HC đồng.
Trong khi đó, em út Quah Jing Wen đã giành 20 HC vàng, 3 HC bạc và 3 HC đồng. Ba chị em nhà Quah đã giành tổng cộng 89 HC vàng, 39 HC bạc và 15 HC đồng. Bên cạnh đó, họ còn có 12 kỷ lục Đại hội.
Hiếu Lương