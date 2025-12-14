Huyền thoại Singapore vô đối về số huy chương SEA Games

Khi MC xướng tên nhà vô địch, Ting bước lên bục cao nhất và giơ cao hai tay chào khán giả, cùng nụ cười rạng rỡ. Đây là lần thứ 35 cô bước lên bục cao nhất, sau 10 kỳ SEA Games, kể từ lần đầu tham dự vào năm 2005 ở Philippines.

Bên cạnh 35 HC vàng, Quah Ting Wen sở hữu 22 HC bạc và 6 HC đồng. Cô chính thức trở thành VĐV giành nhiều huy chương nhất lịch sử SEA Games, vượt qua cột mốc 62 huy chương của đàn chị Joscelin Yeo tại đội tuyển bơi Singapore. Tuy nhiên, Yeo vẫn đang nắm giữ kỷ lục giành 40 HC vàng tại Đại hội.

Trước kỷ lục này, Liên đoàn thể thao dưới nước Singapore cho biết: "Đây quả là một thành tựu phi thường, và là minh chứng mạnh mẽ cho sự ổn định ở cấp độ cao nhất. Chúng tôi nhân dịp này vinh danh Joscelin Yeo, người có kỷ lục tồn tại suốt nhiều năm và truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ VĐV bơi sau này. Từ người tiên phong đầu tiên, ngọn đuốc được chuyển giao đã phản ánh chiều sâu, di sản và sức mạnh bền bỉ của bơi lội Singapore".