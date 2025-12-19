Thái Lan phá kỷ lục HC vàng của Việt Nam ở SEA Games

Thái LanVới 210 HC vàng theo trang chủ SEA Games 33 tính đến chiều 19/12, Thái Lan đã phá kỷ lục 205 vàng của Việt Nam ở Đại hội 31.

Đến 16h50 thứ Sáu 19/12, trang chủ hiển thị Thái Lan đoạt 210 HC vàng, 139 bạc và 99 đồng. Họ trở thành đoàn giành nhiều HC vàng nhất một kỳ SEA Games. Kỷ lục cũ thuộc về Việt Nam tại SEA Games 31, với 205 HC vàng, 125 bạc và 116 đồng.

Với tổng cộng 448 huy chương, Thái Lan cũng phá kỷ lục của Việt Nam (446 huy chương) tại Đại hội 31.

Bảng tổng sắp SEA Games 33 tính đến 16h50 ngày 19/12/2025. Ảnh: chụp màn hình

Một phần lý do Thái Lan phá kỷ lục này là số bộ huy chương và môn thi tại SEA Games 33 nhiều hơn hẳn Đại hội 31. Năm 2022, Việt Nam tổ chức với 523 nội dung ở 40 môn. Năm nay, Thái Lan làm tới 574 bộ huy chương ở 50 môn. Mục tiêu của Thái Lan từ đầu là phá kỷ lục của Việt Nam, và họ đã làm được điều đó.

Môn thi thành công nhất của Thái Lan là ju-jitsu với 14 HC vàng, sau đó đến điền kinh (13), muay (11), canoeing và taekwondo (10). Tuy nhiên, chủ nhà chỉ giành HC đồng bóng đá nữ, và HC bạc bóng đá nam.

Tại SEA Games 31, những môn đem về nhiều HC vàng nhất cho Việt Nam là điền kinh (22), vật (17), bơi (11), lặn và wushu (10). Khi đó, đoàn giành trọn hai HC vàng bóng đá nam và nữ.

Thái Lan nhận HC vàng sau khi thắng Việt Nam ở chung kết bóng chuyền nữ SEA Games 33 tại nhà thi đấu Huamark, thành phố Bangkok, Thái Lan tối 15/12/2025. Ảnh: Đức Đồng

Công tác tổ chức của Thái Lan kỳ này vấp phải nhiều tranh cãi. Chẳng hạn ở quyền Anh. Nesthy Petecio - á quân Olympic Tokyo 2020 - sau khi thua võ sĩ Indonesia ở bán kết hạng 63kg nữ, cho rằng cô bị xử ép và kết quả đã được định hướng có lợi cho chủ nhà Thái Lan.

Trên mạng xã hội, võ sĩ Philippines viết: "Trao luôn HC vàng cho Thái Lan cho nhanh, thi đấu làm gì nữa".

Chủ tịch Liên đoàn Quyền anh Philippines Ricky Vargas cho biết đã gửi đơn khiếu nại chính thức, yêu cầu Ban tổ chức làm rõ công tác trọng tài và chấm điểm. Việc khiếu nại cũng từng xảy ra ở taekwondo nội dung quyền biểu diễn hôm 10/12, hay pencak silat ở các nội dung đối kháng. Muay Thai cũng xuất hiện nghi vấn phân chia huy chương.

SEA Games 33 sẽ kết thúc ngày mai 20/12, với ba bộ huy chương cuối cùng trao ở môn bơi đường dài và cầu mây. Lễ bế mạc diễn ra lúc 19h tối cùng ngày.

Xuân Bình