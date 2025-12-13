4 kỷ lục được phá trong một tiếng ở SEA Games 33

Thái LanGrace Wong xô đổ bốn kỷ lục đại hội và ba kỷ lục quốc gia trong chưa đầy một giờ thi đấu, giành HC vàng ném búa nữ (hammer throw) tại SEA Games 33.

Tại sân Suphachalasai chiều 12/12, Grace Wong khởi đầu với cú ném 63,34 m, xô đổ kỷ lục đại hội cũ 61,87 m do chính cô thiết lập tại SEA Games 2023 ở Campuchia.

Không lâu sau, Wong tự phá kỷ lục khi nâng thành tích lên 63,83 m, đồng thời phá kỷ lục quốc gia 63,53 m được lập tại giải điền kinh Malaysia ở Kangar, Perlis hồi tháng 8.

Grace Wong Xiu Mei thi đấu búa ném nữ tại SEA Games 2025 ngày 12/12. Ảnh: Bernama

Hai cú ném tiếp theo, VĐV của Malaysia tiếp tục nâng thành tích khi lần lượt đạt 65,09 m và 65,41 m, qua đó thiết lập tổng cộng bốn kỷ lục SEA Games và ba kỷ lục quốc gia trong chưa đầy một giờ thi đấu.

Hai cú ném cuối, Wong chỉ đạt 64,01 m và 64,42 m. Nhưng ngay cả như vậy cô cũng đủ mang về HC vàng đầu tiên cho đoàn điền kinh Malaysia tại SEA Games 33. Hai VĐV Thái Lan Koomphon Mingkamon (60,74 m) và Kaewasuksri Sawitree (56,27 m) chia nhau hai tấm huy chương còn lại.

Sau khi lập kỳ tích, Wong khiêm tốn nói rằng cô bước vào thi đấu chỉ với mục tiêu giành HC bạc. "Mingkamon đang có phong độ tốt. Cô ấy đứng đầu khu vực với các cú ném khoảng 64 m, vừa tập ở Nhật Bản, trong khi tôi tập ở Trung Quốc. Trong các buổi tập, tôi chỉ ném được khoảng 60 m. Kết quả hôm nay vượt xa mong đợi của tôi", VĐV người Malaysia chia sẻ.

Wong cũng cho biết không có HLV toàn thời gian ở Malaysia, và nhiều khi phải sang Trung Quốc để thọ giáo HLV Gu Yuan. "Tôi phải tự tập luyện. Trước khi sang Thái Lan, tôi phải bỏ tiền túi để được tập luyện với ông ấy. Tôi rất biết ơn sự hỗ trợ đó", cô nói, đồng thời khẳng định sẽ rất khó giành HC vàng nếu chỉ tập luyện ở Malaysia.

Grace Wong Xiu Mei ăn mừng sau khi giành HC vàng. Ảnh: Bernama

HLV Gu Yuan - người từng dẫn dắt đội tuyển quốc gia Malaysia suốt 12 năm, trước khi trở về Trung Quốc cách đây hai năm - tiết lộ trước giải: "Tôi biết Grace có thể đạt 65 m, nhưng không nói để cô ấy thi đấu thoải mái. Cô ấy thậm chí có tiềm năng vươn tới 70 m trong tương lai".

Theo Gu Yuan, quyết định cho Wong và đồng đội Jackie sang Trung Quốc tập huấn toàn thời gian từ đầu năm đã tạo ra sự khác biệt. Chỉ sau hai tuần, Wong đã phá kỷ lục quốc gia tại Malaysian Open, trước khi tỏa sáng tại Bangkok.

Hiện tại, Grace Wong xếp thứ 161 thế giới nội dung búa nữ và nằm trong top 8 châu Á theo thống kê của Liên đoàn điền kinh thế giới (World Athletics). Đây là tấm HC vàng búa thứ tư của cô tại SEA Games, sau các kỳ 2017 (Kuala Lumpur), 2021 (Việt Nam) và 2023 (Campuchia).

Hồng Duy (theo Malay Mail, The Star)