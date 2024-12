Những đám cưới gây chú ý của sao Việt 2024

Thái Trinh 30 tuổi, từng là hiện tượng trên mạng xã hội với ca khúc The Show. Cô có khả năng sáng tác và chơi nhiều loại nhạc cụ như guitar, piano, ukulele. Cô gây chú ý khi tham gia The Voice 2012, là học trò của Hồ Ngọc Hà. Năm 2020, cô ra mắt Trinh Acoustic, cover các bài hit nhạc Việt một thời. Năm 2023, cô tham gia Chị đẹp đạp gió rẽ sóng và bị loại ở vòng công diễn hai.

Khoảnh khắc đám cưới của Minh Tú

Hình ảnh đám cưới Minh Tú.

Minh Tú, 33 tuổi, quê TP HCM, từng giành giải bạc Siêu mẫu Việt Nam 2013. Năm 2017, cô đoạt Á quân Asia's Next Top Model, trở thành huấn luyện viên The Face Việt Nam, giám khảo The Look Việt Nam. Năm 2018, người đẹp đoạt danh hiệu Hoa hậu Siêu quốc gia châu Á. Năm 2020, cô làm huấn luyện viên Asia's Next Top Model. Hồi tháng 1, cô kỷ niệm chặng đường 10 năm làm nghề. Minh Tú còn lấn sân diễn xuất qua các phim như Hoa hậu giang hồ (2019), Bố già (2021), Người tình (2022).

Christopher hơn Minh Tú 10 tuổi, là doanh nhân làm việc ở Việt Nam và nhiều nước châu Á trong 15 năm qua. Họ quen nhau 12 năm, công khai mối quan hệ năm 2021. Tháng 11/2023, cô chủ động cầu hôn trong lần về thăm gia đình anh.