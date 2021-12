Minh Tú công khai bạn trai ngoại quốc

Minh Tú công khai bạn trai người Đức, quen nhau chín năm, từng chia tay sau đó hàn gắn.

Tối 30/12, Minh Tú lần đầu đăng trên Facebook cá nhân ảnh chụp chung với bạn trai. Cô viết: "Chín năm thăng trầm, cắt chia, đoàn tụ..., đủ mọi cung bậc cảm xúc, quan trọng nhất là bây giờ chúng ta thực sự gắn kết bên nhau".

Bạn trai Minh Tú tên Chris, sinh năm 1981, người Đức nhưng sinh sống và làm việc ở châu Á hơn 15 năm nay. Anh là nhân viên văn phòng trong một công ty đa quốc gia.

Minh Tú đăng hình bạn trai trên Facebook cá nhân ngày 30/12. Ảnh: Facebook Minh Tú Nguyễn

Minh Tú và Chris biết nhau từ năm 2011, hẹn hò năm 2012, một thời gian sau đó thì chia tay. Năm 2018, sau khi thi Miss Supranational về, Minh Tú ngồi quán cà phê đợi một người bạn thì tình cờ gặp lại Chris. Họ nối lại mối quan hệ như những người bạn. Trải qua thời gian đủ dài để lắng nghe, chia sẻ, thấu hiểu, hai người quyết định yêu lại từ đầu.

Minh Tú nói: "Đây cũng là thời điểm thích hợp để chia sẻ niềm vui, thông tin tới mọi người. Cảm ơn tất cả những lời chúc mừng và chia vui".

Dịp sinh nhật tuổi 30 hôm 14/11, Minh Tú đăng ảnh ôm hôn người đàn ông nhưng không lộ rõ mặt anh. Cô viết: "30 tuổi chắc sẽ hết lủi thủi. Chúc mừng sinh nhật thứ 30 của tôi". Nhiều bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ gửi lời chúc mừng nhưng thời điểm đó cô không xác nhận.

Minh Tú chụp ảnh hôn bạn trai, đăng tải nhân sinh nhật tuổi 30 hồi tháng 11. Ảnh: Facebook Minh Tú Nguyễn

Minh Tú vốn kín tiếng trong chuyện tình cảm. Trước đó cô chỉ thừa nhận hẹn hò rapper Andree nhưng đã chia tay, hiện họ vẫn là bạn bè. Gần đây, Minh Tú thường xuyên úp mở về chuyện yêu đương. Cách đây gần một tháng, trước đêm chung kết Miss Grand International 2021, Minh Tú nói "nếu đại diện Việt Nam vào top 3 sẽ lấy chồng". Sau khi Nguyễn Thúc Thùy Tiên đăng quang, nhiều người mong chờ Minh Tú giữ lời hứa.

Minh Tú sinh năm 1991 tại TP HCM, từng giành giải bạc Siêu mẫu Việt Nam 2013. Năm 2017, cô đoạt Á quân Asia's Next Top Model, trở thành huấn luyện viên The Face Việt Nam, giám khảo The Look Việt Nam... Năm 2018, người đẹp đoạt danh hiệu "Hoa hậu Siêu quốc gia châu Á". Năm 2020, cô làm huấn luyện viên Asia's Next Top Model. Gần đây cô tham gia đóng phim qua các dự án Hoa hậu giang hồ (2019), Bố già (2021).

Minh Tú đóng phim "Hoa hậu giang hồ" Trailer phim "Hoa hậu giang hồ" có Minh Tú đóng chính, ra rạp năm 2019. Video: CJ

Tân Cao