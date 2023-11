Người mẫu Minh Tú, 32 tuổi, cho biết chủ động cầu hôn bạn trai người Đức vì muốn giữ chặt tình yêu.

Minh Tú cầu hôn bạn trai Màn cầu hôn của Minh Tú dành cho bạn trai. Video: Nhân vật cung cấp

Minh Tú cho rằng chuyện cầu hôn không nhất thiết phải do đàn ông thực hiện. Cô thực hiện màn cầu hôn khi cùng bạn trai đi ăn tại một nhà hàng ở Đức, nhưng không tiết lộ thời gian. Lúc đó, khi cả hai đang trò chuyện, người mẫu bất ngờ nói: "Em hoàn toàn cảm nhận được sự quan tâm dành cho em. Em chưa bao giờ từ bỏ tình yêu này dù có chuyện gì đi nữa. Em muốn hỏi anh một điều: 'Anh có đồng ý làm chồng em không?' ". Người mẫu trao nhẫn cho người yêu - tên Chris, khiến anh thốt lên: "Thật hoàn hảo" và ôm bạn gái thể hiện sự đồng ý.

Về đám cưới, Minh Tú cho biết đang lên kế hoạch. Người mẫu nói: "Tôi cố gắng thu xếp, chu toàn mọi thứ và sẽ sớm báo tin vui cho khán giả. Gần đây, khi các chị em thân thiết trong showbiz lần lượt kết hôn, tôi cũng nôn nao chờ đến lượt mình".

Hôm 14/11, Minh Tú đón tuổi 32 cạnh bạn trai, cùng nhau cắt bánh kem, thổi nến, nghe bản nhạc yêu thích. Bạn trai gửi lời chúc: "Dù có chuyện gì xảy ra, anh vẫn sẽ ở cạnh, là người bạn đồng hành của em", khiến cô xúc động.

Minh Tú cùng Chris hẹn hò trong chuyến du lịch hồi giữa năm. Ảnh:Nhân vật cung cấp

Cuối năm 2021, Minh Tú công khai bạn trai sinh năm 1981, sống và làm việc ở nhiều nước châu Á hơn 15 năm nay. Tình yêu của họ từng trải qua nhiều cung bậc cảm xúc, có khoảng thời gian yêu xa.

Hơn 10 năm gắn bó, điều Minh Tú cảm nhận rõ nhất về bạn trai là sự tin tưởng, thấu hiểu nhau ngày một lớn. Dù bận rộn công việc, cả hai cố gắng thu xếp thời gian để du lịch cùng nhau. Người mẫu cho biết thời gian qua cô đối mặt nhiều biến cố như bị tai nạn khi làm việc, bố qua đời. "Khi tôi yếu đuối nhất, sự chân tình, lời động viên tinh thần của anh giúp tôi mạnh mẽ", Minh Tú cho hay.

Minh Tú quê TP HCM, từng giành giải bạc Siêu mẫu Việt Nam 2013. Năm 2017, cô đoạt Á quân Asia's Next Top Model, trở thành huấn luyện viên The Face Việt Nam, giám khảo The Look Việt Nam. Năm 2018, người đẹp đoạt danh hiệu Hoa hậu Siêu quốc gia châu Á. Năm 2020, cô làm huấn luyện viên Asia's Next Top Model. Hồi tháng 1, cô kỷ niệm chặng đường 10 năm làm nghề.

Bốn năm qua, Minh Tú còn lấn sân diễn xuất qua phim Hoa hậu giang hồ (2019), Bố già (2021), Người tình (2022).

Tân Cao