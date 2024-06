Chồng Midu muốn bù đắp tổn thương của vợ

TP HCMỞ tiệc cưới, doanh nhân Minh Đạt xúc động nói muốn bù đắp tổn thương tình cảm Midu từng chịu trong quá khứ.

Khoảng 20h tối 29/6, đám cưới diễn viên diễn ra với hơn 1.000 khách mời. Trước khi đón cô dâu lên sân khấu, chú rể Minh Đạt thổi sáo giai điệu ca khúc My Heart Will Go On trong tiếng reo hò của mọi người. Khoảnh khắc nắm tay vợ bước lên lễ đường, Minh Đạt bật khóc.

Midu, Minh Đạt cùng nói về chặng đường yêu và tiến tới hôn nhân. Diễn viên cho biết trước khi gặp bạn đời, cô thường tự đón nhận những áp lực cuộc sống, nhiều việc không thoải mái đã xảy ra. Trong đó, việc trải qua mối tình không trọn vẹn, gây ồn ào, ảnh hưởng nhiều đến cô. Cho đến lúc gặp anh, cô như mới sống đúng tâm hồn của người con gái.

"Em tin những cuộc gặp gỡ trên cuộc đời đều được số mệnh sắp đặt sẵn. Trước khi gặp anh, em không biết khi nào hạnh phúc mới mỉm cười với mình. Tuy nhiên, em luôn tin vào định mệnh và sự kiên trì của con người. Ngày gặp nhau, em nhận ra là nửa còn lại của cuộc đời mình", Midu nói.

Trước những chia sẻ của vợ, Minh Đạt cho biết muốn bù đắp những "vết thương lòng" của Midu. "Anh sẽ luôn nhường nhịn, đùm bọc, xem em là nóc nhà", chú rể nói.

Minh Đạt thổi sáo đón Midu vào lễ đường Minh Đạt thổi sáo đón Midu vào lễ đường. Video: Dung Ng Tiếp theo, cô dâu, chú rể thực hiện các nghi thức truyền thống. Midu và chồng cắt bánh giữa không gian tái hiện cảnh tuyết rơi gắn với kỷ niệm yêu của họ. Midu và chồng cắt bánh kem trong ngày cưới Midu và chồng cắt bánh kem trong ngày cưới. Video: Nàng Thơm Mở đầu đám cưới tối 29/6, các khách mời xem lại khoảnh khắc tại bữa tiệc riêng tư do Midu tổ chức ở Đà Lạt, trong đó có hình ảnh Minh Đạt tái hiện màn cầu hôn diễn viên. Đám cưới Midu quy tụ dàn khách mời showbiz. Vợ chồng cô đầu tư phần không gian khi thuê trọn khu vực tầng 5 của một trung tâm để tổ chức sự kiện. Toàn bộ các khu vực chính của lễ cưới phủ sắc trắng xen kẽ xanh của hoa lá. Midu dùng 15.000 bông tuyết và pha lê làm thủ công trong hơn 200 giờ, tái hiện cảnh "tuyết rơi mùa hè" gắn với kỷ niệm yêu của hai người. Đơn vị thi công và êkíp mất bốn ngày đêm để hoàn thiện.

Sau kết hôn, Midu cho biết tiếp tục công việc làm giảng viên, song song đó theo đuổi nghệ thuật. Về chuyện sinh con, cô không áp lực, để mọi thứ thuận theo tự nhiên.

Người đẹp tên thật là Đặng Thị Mỹ Dung, 35 tuổi, quê TP HCM. Khi bén duyên với điện ảnh, Midu tạo dấu ấn qua các phim Thiên thần áo trắng, Thiên mệnh anh hùng, 4 năm, 2 chàng, một tình yêu, Nhân duyên: Người yêu tiền kiếp, Mẹ chồng. Ngoài diễn xuất, cô còn là giảng viên, doanh nhân.

Chồng cô tên đầy đủ Trần Duy Minh Đạt, kém Midu một tuổi. Anh sinh ra trong gia đình nổi tiếng về ngành nhựa, sở hữu một tập đoàn lớn. Minh Đạt du học nhiều năm ở Mỹ, từng tốt nghiệp cử nhân ngành Tài chính và Quản lý tại Đại học Virginia. Sau khi tốt nghiệp thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA) tại Đại học California, Mỹ, anh về nước làm việc cho công ty của gia đình.

Midu: 'Tôi không gồng để chứng tỏ giỏi hơn chồng' Midu: "Tôi thấy thoải mái khi bước vào hôn nhân". Video: Tân Cao - Công Giang

Tân Cao