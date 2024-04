Minh Tú khóc tưởng nhớ bố ở lễ cưới

TP HCMMinh Tú gắn ảnh người cha quá cố lên hoa cưới cầm tay, nói cảm ơn ông vì giúp cô hiểu được giá trị của hôn nhân, tại đám cưới tối 13/4.

Trong phần lễ, Minh Tú khiến hàng trăm khách mời xúc động khi dành khoảnh khắc để tri ân gia đình, nhất là bố - qua đời hồi tháng 9/2023.

Khoảnh khắc Minh Tú vào lễ đường và khóc khi nói về gia đình Khoảnh khắc Minh Tú bước vào lễ đường và khóc khi nhắc về bố. Video: Mây Xanh "Hôm nay, con đã đi trên con đường mà hai ba con mình cùng nhau hướng về. Cảm ơn ba đã là ánh sáng của cuộc đời con, giúp con trở thành người tốt hơn. Con biết dù ở nơi nào đi nữa, ba sẽ rất hạnh phúc, chung vui với con trong khoảnh khắc này. Con nhớ ba rất nhiều", Minh Tú nói. Hoa cưới của Minh Tú đính kèm hình ảnh của người cha đã khuất. Ảnh: Nhân vật cung cấp Người đẹp còn gắn hình ảnh của bố trên bó hoa cưới cầm tay với lời nhắn "một đời yêu thương, một đời chung bước". Trong bài phỏng vấn trước hôn lễ, Minh Tú nói cha ảnh hưởng lớn đến cuộc sống cá nhân, dạy cô nhiều điều như đối nhân xử thế, sống bao dung. Trước khi mất, ông từng nắm tay cô và chồng, dặn dò phải biết nhường nhịn để có hạnh phúc dài lâu. Bố Minh Tú dặn con 'nhường nhịn để hạnh phúc' lúc qua đời Minh Tú: "Tôi khắc ghi lời dặn của ba trước khi ông qua đời". Video: Tân Cao - Công Khang Khoảng 19h30, hôn lễ bắt đầu trong tiếng reo hò của hàng trăm khách mời. MC Pete Nguyễn, Liêu Hà Trinh mở đầu bằng lời chào đón, chia sẻ câu chuyện của Minh Tú - Christopher. Lúc này, màn hình chiếu video về chặng đường 12 năm quen biết, yêu và quyết định tiến tới hôn nhân của họ. Minh Tú và bạn đời thực hiện nghi thức "rót gạo". Ảnh: Nhân vật cung cấp Trên nền nhạc du dương, Minh Tú và bạn đời xuất hiện, trao nhau lời hẹn ước. Christopher nói: "Anh hứa luôn đồng hành với em trên mọi nẻo đường gập ghềnh của cuộc sống". Anh nhắc đến lời hứa của Minh Tú rằng "sẽ nấu ăn cho anh mỗi tuần một lần", nói đến đây Chris quay về phía khách mời và hỏi lại bằng tiếng Việt "đúng không" trong tiếng vỗ tay của nhiều người. Sau đó, anh nói tiếp: "Minh Tú à, anh muốn nói với em một điều. Anh yêu em nhiều lắm". Chris còn dành lời cảm ơn gia đình vợ đã yêu thương anh mà không có sự xét nét, định kiến nào. Theo chồng người mẫu, nhiều năm sống và làm việc ở Việt Nam khiến anh yêu nhiều điều về đất nước, con người, ẩm thực nơi đây. Đáp lại chồng, Minh Tú xúc động không kém, nói bằng tiếng Anh: "Em biết anh căng thẳng vì đây là ngày trọng đại của chúng mình. Nhưng anh đừng lo, anh luôn có em cũng như em luôn có anh". Cô cảm ơn bạn đời vì đã xuất hiện, giúp cô mạnh mẽ vượt qua các biến cố cuộc sống.

Cô dâu, chú rể thực hiện nghi lễ "rót gạo" thay cho rượu. Mỗi người cầm một lọ, đổ từ từ vào chiếc bát sao cho hai dòng gạo trộn đều vào nhau. Theo Minh Tú, điều này tượng trưng cho sự hòa hợp, gắn kết bền chặt.

Nhiều khách mời khuấy động đám cưới của người mẫu tại phần tiệc. Ca sĩ Đức Phúc, Hòa Minzy hát I Do, mang đến không gian lãng mạn. Sau đó, Đàm Vĩnh Hưng hát tặng loạt nhạc phẩm như Anh lo cho em hết, Lâu đài tình ái với phần phụ họa của Huỳnh Lập, Nam Thư. Tám hoa hậu, á hậu gồm Thùy Tiên, Khánh Vân, Ngọc Châu, Thiên Ân, Phương Khánh, Mâu Thủy... cùng ca sĩ Erik hòa giọng tiết mục Thanh xuân rực rỡ. Tại sự kiện, Minh Tú còn công bố series thực tế cá nhân mang tên Minh Tú mau mau tính, ghi lại toàn bộ hành trình tình yêu cũng như chuẩn bị cho đám cưới.

Mẹ Minh Tú (thứ hai phải sang) và anh trai (trái) nâng ly chúc phúc tại tiệc cưới. Bố mẹ chú rể do sức khỏe không tốt nên không thể từ Đức về Việt Nam chung vui. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Trước hôn lễ, Minh Tú cho biết chỉ chợp mắt vài tiếng, mong trời mau sáng để đến địa điểm tổ chức sự kiện kiểm tra các hạng mục. Cô động viên chồng vì Chris lo lắng trong lần đầu đứng trước nhiều người. Minh Tú còn chuẩn bị quà tặng các khách mời, hướng tới thông điệp bảo vệ môi trường giống thiệp cưới gửi đi trước đó.

Không gian sự kiện trang trí theo phong cách Á Đông, lồng ghép văn hóa Việt với sắc trắng chủ đạo. Khu vực đón khách, sân khấu tạo điểm nhấn bằng các vách tre đan lượn cong, trang trí nhiều loài hoa như sen, chuối pháo, hoa cau, cát tường, bách hợp, cùng các chi tiết khác như dây ngọc trai, bình gốm. Minh Tú mặc áo dài cưới giống mẹ thập niên 1980 lúc đón khách.

Minh Tú: 'Chồng là định mệnh cuộc đời tôi' Minh Tú: "Chồng là định mệnh cuộc đời tôi". Video: Tân Cao - Công Khang

Minh Tú, 33 tuổi, quê TP HCM, từng giành giải bạc Siêu mẫu Việt Nam 2013. Năm 2017, cô đoạt Á quân Asia's Next Top Model, trở thành huấn luyện viên The Face Việt Nam, giám khảo The Look Việt Nam. Năm 2018, người đẹp đoạt danh hiệu Hoa hậu Siêu quốc gia châu Á. Năm 2020, cô làm huấn luyện viên Asia's Next Top Model. Hồi tháng 1, cô kỷ niệm chặng đường 10 năm làm nghề. Minh Tú còn lấn sân diễn xuất qua các phim như Hoa hậu giang hồ (2019), Bố già (2021), Người tình (2022).

Christopher hơn Minh Tú 10 tuổi, là doanh nhân làm việc ở Việt Nam và nhiều nước châu Á trong 15 năm qua. Họ quen nhau 12 năm, công khai mối quan hệ năm 2021. Tháng 11/2023, cô chủ động cầu hôn trong lần về quê nhà của anh thăm người thân.

