Nhiều bà mẹ Việt lo lắng với sữa Nestlé bị thu hồi do lo ngại nhiễm độc

"Tôi lo vô cùng, con uống sữa này mấy hôm nay liệu có bị ảnh hưởng sức khỏe", chị Hòa nói với VnExpress sáng 8/1 khi phát hiện hộp sữa có thể bị nhiễm độc tố Cereulide. Hộp sữa NAN 2 OPTIPRO 800 g chị Hòa mua tại một cửa hàng ở Hà Nội với giá 475.000 đồng, số lô 51570017C1 nguồn gốc từ Nga, dành cho trẻ 6-12 tháng tuổi.
Con của chị đã uống sữa này được ba ngày. Sau khi có thông tin Nestlé thu hồi cả thế giới các loại sữa do lo ngại nhiễm độc tố Cereulide, chị Hòa tra cứu trên website của Nestlé Nga phát hiện nước này cũng thu hồi sữa NAN. Chị bất ngờ hơn nữa khi mã số hộp sữa con chị uống trùng khớp hoàn toàn với lô bị thu hồi.
"Tôi tin tưởng chất lượng sữa của Nestlé nên mua cho con uống, không ngờ hóa ra gây hại", người mẹ cho hay. Chị liên hệ nơi bán hộp sữa và được thông báo nơi này đang thu hồi các lon sữa chưa bóc tem. Với hộp đang dùng dang dở, như của chị Hòa, người bán đề nghị khách chờ phương án xử lý từ hãng.
Nhiều phụ huynh trên các hội nhóm nuôi con nhỏ hai ngày qua cũng rất lo lắng. Chị Thu, một người tiêu dùng "trung thành" của Nestlé từ khi con mới lọt lòng, bày tỏ nỗi lo trong nhóm Facebook và nhận hàng trăm bình luận chia sẻ nỗi lo chung. Loại sữa con chị đang uống không trùng mã lô bị thu hồi, song chị Thu vẫn bất an vì sợ dây chuyền sản xuất cùng hãng có thể gặp rủi ro tương tự.
Thu hồi sữa NAN
Tối 8/1, Nestle Việt Nam thông báo thu hồi 17 lô sữa công thức thương hiệu NAN dành cho trẻ nhỏ được công ty nhập khẩu. Một số công ty khác chuyên phân phối hàng nội địa châu Âu sáng cùng ngày đã phát thông báo "thu hồi tự nguyện" sản phẩm sữa Nestlé, trong đó có NAN. Một đơn vị yêu cầu khách hàng ngừng sử dụng nếu mã số sản phẩm trong danh sách cảnh báo, đồng thời liên hệ để được hướng dẫn đổi trả hoặc hoàn tiền - như trường hợp chị Hòa ở trên.
NAN là một trong những nhãn hiệu sữa vừa được Nestlé toàn cầu bổ sung vào danh sách thu hồi ở hơn 50 quốc gia, sau một ngày thông báo thu hồi sữa bột SMA và sữa công thức (follow-on formula) do phát hiện vi khuẩn Bacillus cereus sinh ra độc tố Cereulide. Các chuyên gia y tế cảnh báo loại độc tố này rất bền nhiệt, khó bị phân hủy ngay cả khi đun sôi hay pha sữa theo quy trình thông thường, có thể gây ngộ độc thực phẩm khởi phát nhanh với triệu chứng nôn mửa, đau thắt dạ dày.
Cụ thể, các nhãn hiệu sữa thu hồi gồm ALFAMINO, Lactogen Harmony 1, BEBA OptiPro 1, BEBA Comfort 1, BEBA Supreme, BEBA ExpertPro, NAN Sensilac 1, NAN HA 1, NAN Pro 1, NAN ExpertPro, NAN OptiPro, NAN Supreme, NAN Sensitive 1 và Guigoz OptiPro Relais.
Sản phẩm bị thu hồi tại Argentina, Australia, Brazil, Trung Quốc, Croatia, Cộng hòa Czech, Đan Mạch, Phần Lan, Pháp, Hungary, Ireland, Italy, Mexico, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Nga, Tây Ban Nha, Arab Saudi, Nam Phi, Thụy Điển, Thổ Nhĩ Kỳ và Ukraine.
Tại Anh và Ireland, Nestlé đã thu hồi một số lô sữa công thức cho trẻ sơ sinh và sữa công thức nhãn hiệu SMA, hạn sử dụng từ tháng 10/2026 đến tháng 11/2027. Nestlé Đức thu hồi sữa công thức BEBA và ALFAMINO. Trong khi đó, ALFAMINO 400 g hạn sử dụng từ 18/4 đến 22/7/2027, cũng được rút khỏi thị trường Australia và New Zealand. Trung Quốc thu hồi các dòng sản phẩm Liduojing, Lido Essence, Platinum NAN, NAN 1, 2,3; Wyeth Baby Formula.
Trong danh sách nhãn hiệu sữa trên, NAN rất quen thuộc với người dùng Việt Nam, còn Guigoz là nhãn hiệu được nhiều người Việt biết đến hàng chục năm trước.
Danh sách sữa Nestlé bị thu hồi ở một số quốc gia/thị trường
Bộ Y tế đề nghị các cơ quan chức năng, sàn thương mại điện tử và nhà phân phối dừng kinh doanh, gỡ bỏ thông tin các lô sữa bột Nestlé nhãn hiệu BEBA và Alfamino. Đại diện Nestlé Việt Nam khẳng định không nhập khẩu, không đăng ký công bố sản phẩm đối với hai nhãn hiệu này và không phân phối chúng qua bất kỳ kênh chính thức nào trong nước.
Nestlé là công ty thực phẩm và giải khát lớn trên thế giới, trụ sở chính tại Thụy Sĩ, hơn 100 năm tuổi. Sữa và thực phẩm là sản phẩm chủ lực của hãng. Tại Việt Nam, Nestlé được biết đến với nhiều nhãn hiệu về sữa cho mọi lứa tuổi, cà phê, thực phẩm như nước tương và gia vị, bánh kẹo, nước uống Lavie... Đây là những nhãn hiệu do Nestlé nhập khẩu chính thức hoặc có nhà máy sản xuất nội địa. Thị trường còn có nhiều nhãn hiệu sản phẩm Nestlé do một số doanh nghiệp khác nhập khẩu, hoặc hàng "xách tay", hàng tiểu ngạch. Hiện, các chuyên gia cho rằng mối lo ngại lớn nhất hiện nay ở thị trường hàng "xách tay", trôi nổi, nơi người tiêu dùng khó kiểm soát nguồn gốc và chất lượng.
Theo PGS.TS Nguyễn Quang Dũng, Phó trưởng Bộ môn Dinh dưỡng và An toàn thực phẩm, Đại học Y Hà Nội, sữa là nguồn dinh dưỡng thiết yếu, nếu không đảm bảo an toàn sẽ tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Trẻ uống phải sữa nhiễm khuẩn hoặc sữa giả có thể bị rối loạn tiêu hóa, nhiễm khuẩn đường ruột, nặng hơn là ảnh hưởng thần kinh và chậm phát triển nếu sử dụng dài ngày.
Tuy nhiên, chuyên gia cũng khuyến cáo người tiêu dùng không nên hoang mang quá mức. Phụ huynh cần bình tĩnh theo dõi thông tin chính thống từ cơ quan y tế, kiểm tra kỹ mã số sản phẩm đang dùng và chỉ nên mua hàng từ các nhà phân phối chính hãng, hàng được dán tem nhãn phụ đầy đủ.
Thị trường sữa Việt Nam từng xảy ra nhiều vụ liên quan chất lượng sữa tương tự gây xáo trộn tâm lý người dùng. Vài tháng trước, Bộ Y tế chỉ đạo rà soát, thu hồi toàn bộ sữa công thức ByHeart Whole Nutrition sau khi Mỹ ghi nhận 31 trẻ nhiễm độc botulinum. Tháng 4/2025, cơ quan công an cũng triệt phá đường dây sản xuất, tiêu thụ 573 nhãn hiệu sữa bột giả với doanh thu gần 500 tỷ đồng. Các sản phẩm này được quảng cáo chứa yến sào, đông trùng hạ thảo nhưng thực tế thành phần bên trong hoàn toàn không có giá trị dinh dưỡng như công bố.
Danh sách sản phẩm Nestlé bị thu hồi trên thế giới
|STT
|Khu vực
|Thị Trường
|Tên sữa
|Trọng lượng
|Số lô
|Hạn sử dụng
|1
|Châu Âu
|Áo
|BEBA Supreme Pre
|70 ml
|L53090742C1
|Trước tháng 11/2026
|BEBA Supreme Pre
|800 gram
|L51720742F3
|Trước tháng 6/2027
|BEBA Supreme 2
|800 gram
|
L51550742F1, L51550742F2
|- Trước tháng 6/2027
|BEBA Comfort+
|500 gram
|L51260742A2
|Trước tháng 11/2027
|BEBA Expert HA Pre
|550 gram
|
L52820742A1
L51700742A1
|
- Trước tháng 4/2027
- Trước tháng 12/2026
|BEBA Expert HA 1
|550 gram
|L51280742A2
|Trước tháng 11/2026
|BEBA Expert HA 1
|800 gram
|L51690742F3
|Trước tháng 6/2027
|BEBA Pre
|90 ml
|L51460742B1
|Trước tháng 5/2026
|BEBA Pre
|800 gram
|L51530346AB, L51660346AC, L51720346AA, L51250346AA, L51450346AB, L51180346AA, L51170346AC
|Trước tháng 4-6/2027
|BEBA Pre Value Pack
|2x600 gram trong hộp giấy
|L51180346BA, L51200346BA, L51710346BA, L52590346BA, L52600346BA, L52610346BA
|Trước tháng 10/2026 - tháng 3/2027
|BEBA 1
|800 gram
|L51180346AB, L51250346AB, L51450346AA, L51660346AB
|Trước tháng 4-5/2027
|BEBA Premature Infant Formula Stage 2
|90 ml
|L53020742C1
|Trước tháng 10/2026
|ALFAMINO ACS041
|400 gram (N1)
|L51140017Y1, L51570017Y2, L51610017Y1, L53240017Y3
|Trước tháng 4/2027
|2
|Anh
|SMA Advanced First Infant Milk
|800 gram
|51450742F1, 52319722BA, 52819722AA
|Trước tháng 5/2027
|SMA Advanced Follow-on Milk
|800 gram
|
52879722AA, 51240742F2, 51890742F2
|Trước tháng 4-8/2027
|SMA First Infant Milk
|800 gram
|
51170346AA, 51170346AB, 51340346AB, 51580346AA, 51590346AA, 51590346AB, 52760346AB, 52760346AD, 52780346AA, 52750346AE
|Trước tháng 4-10/2027
|SMA First Infant Milk
|400 gram
|
51350346AA, 52750346AD
|Trước tháng 5-10/2027
|SMA First Infant Milk
|1,2 kg
|
51340346BE, 52740346BA, 52750346BA
|Trước tháng 4-11/2027
|SMA LITLLE STEPS First Infant Milk
|800 gram
|
51220346AD, 51540346AC, 52740346AD
|Trước tháng 5- 10/2027
|SMA Comfort
|800 gram
|
52620742F3, 51240742F3, 51439722BA, 51479722BA, 51769722BA, 52049722AA
|Trước tháng 5-9/2027
|SMA First Infant Milk
|200 ml
|
52860295M, 52870295M, 53220295M, 53230295M, 52870295M, 53030295M, 53040295M, 53070295M, 53080295M
|Trước tháng 10-11/2026
|SMA First Infant Milk
|70 ml
|53170742B1
|Trước tháng 11/2026
|SMA Lactose Free
|400 gram
|
51150346AB, 51719722BA, 51759722BA, 51829722BA, 51979722BA, 52109722BA, 53459722BA, 51500346AB, 53299722BA
|Trước tháng 4-8/2027
|SMA Anti Reflux
|800 gram
|
52099722BA, 51570742F3, 52099722BB, 52739722BA
|Trước tháng 4-6/2027
|ALFAMINO
|400 gram
|
51210017Y1, 51220017Y1, 51200017Y3, 51250017Y1, 51390017Y1, 51420017Y2, 51430017Y1, 51460017Y1, 51690017Y2, 51690017Y3, 51700017Y1, 51710017Y1, 51740017Y1, 52760017Y5, 52790017Y1, 52860017Y1, 53100017Y3, 53110017Y1, 53140017Y1, 53140017Y2, 53150017Y1
|Trước tháng 1-11/2027
|3
|Châu Mỹ
|Mexico
|NAN ALFAMINO
|
400 gram
|52030017Y2
|22/7/2027
|NAN ALFAMINO
|52040017Y1
|23/7/2027
|ALFAMINO
|
51060017Y2
|30/4/2027
|ALFAMINO
|51070017Y1
|30/4/2027
|4
|Uruguay
|NAN1 OPTIPRO Children's Formula c/HMO
|12x400 gram
|517628872A, 524128872A, 524728872A
|31/12/2026-31/3/2027
|5
|Châu Á, châu Phi và châu Đại Dương
|Australia
|ALFAMINO
|400 gram
|51070017Y2, 51080017Y1, 51480017Y3, 51490017Y1, 52030017Y1
|17/4-22/7/2027
|6
|New Zealand
|ALFAMINO
|400 gram
|51070017Y2, 51080017Y1, 51480017Y3, 51490017Y1, 52030017Y1
|17/4-22/7/2027
|7
|Hong Kong (Trung Quốc)
|NAN PRO 3 BL 2 HMO
|800 gram
|52070742F4
|26/7/2027
|NAN Infinipro1 7HMO
|800 gram
|52970742F1
|24/10/2027
|NAN Infinipro1 7HMO
|350 gram
|
52970742C1
|24/10/2027
|NAN Infinipro2 7HMO
|800 gram
|53070742F1
|3/11/2027
|NAN INFINIPRO3 7HMO
|800 gram
|52770017V2
|4/10/2027
|NAN INFINIPRO4 7HMO
|800 gram
|53030017C2
|30/10/2027
|S-26 ULTIMA 2
|800 gram
|51590017C6
|8/6/2027
|ILLUMA HA1 BL 2HMO
|800 gram
|51660742F2
|15/6/2027
|ILLUMA HA3 BL 2HMO
|800 gram
|52070742F3
|26/7/2027
|ILLUMA ORG2
|800 gram
|51620017C1
|11/6/2027
|ILLUMA ORG3
|800 gram
|51620017C2
|11/6/2027
|ILLUMA LUXA 1
|800 gram
|1190017C2, 51550017C3
|29/4-4/6/2027
|ILLUMA LUXA 4
|800 gram
|52580017C1
|15/9/2027
|ILLUMA LUXA 2
|800 gram
|51400017C1, 52580017C2
|20/5-15/9/2027
|ILLUMA ATWO 1
|800 gram
|51640017V1, 52840017C2
|13/6-11/10/2027
|ILLUMA ATWO 2
|800 gram
|52900017C1
|17/10/2027
|ILLUMA ATWO 3
|800 gram
|52910017C1
|18/10/2027
|ILLUMA ATWO 4
|800 gram
|52910017C2
|18/10/2027
|8
|Trung Quốc đại lục
|Liduojing Stage 1
|900 gram
|525411423B
|11/9/2027
|Lidojing Stage 1
|400 gram
|525411423U
|11/9/2027
|Lido Essence Stage 2
|400 gram
|525311423U
|10/9/2027
|Lido Essence Stage 2
|400 gram
|525411423T
|11/9/2027
|Lido Essence Stage 2
|400 gram
|528611423U
|13/10/2027
|Lidojing Stage 2
|900 gram
|525411423A
|11/9/2027
|Lidojing Stage 2
|900 gram
|528511423B
|12/10/2027
|Lido Essence Stage 3
|900 gram
|530311423A
|30/10/2027
|Lido Essence Stage 3
|900 gram
|530311423B
|30/10/2027
|Platinum NAN Stage 1
|850 gram
|526811423A
|25/9/2027
|Platinum NAN Stage 2
|200 gram
|526911423B
|27/3/2027
|Platinum NAN Stage 2
|850 gram
|526711423C
|24/9/2027
|Platinum NAN Stage 3
|850 gram
|526711423B
|24/9/2027
|Platinum NAN Stage 3
|200 gram
|526911423A
|27/3/2027
|NAN 1 Stage
|900 gram
|524611423A
|3/9/2027
|NAN 1 Stage
|900 gram
|524611423C
|3/9/2027
|NAN 2 Stage
|900 gram
|524511423A
|2/9/2027
|NAN 2 Stage
|900 gram
|524511423B
|2/9/2027
|NAN 2 Stage
|900 gram
|52461142CA
|3/9/2027
|NAN 3
|3x400 gram
|518111423T
|30/6/2027
|NAN 3
|3x400 gram
|518211423T
|1/7/2027
|NAN 3
|3x400 gram
|524411423T
|1/9/2027
|NAN 3
|3x400 gram
|524411423U
|1/9/2027
|NAN 3
|3x400 gram
|524511423T
|2/9/2027
|NAN 3
|3x400 gram
|524611423T
|3/9/2027
|NAN 3
|3x400 gram
|528511423T
|12/10/2027
|NAN 3 Stage
|900 gram
|518111423A
|30/6/2027
|NAN 3 Stage
|900 gram
|524511423C
|2/9/2027
|NAN 3 Stage
|900 gram
|528511423C
|12/10/2027
|Wyeth Baby Formula
|800 gram
|527111423A
|24/9/2027
Thùy An