Nhiều bà mẹ Việt lo lắng với sữa Nestlé bị thu hồi do lo ngại nhiễm độc

Chị Hòa, 30 tuổi ở Hà Nội, mới mua hộp sữa NAN 2 OPTIPRO 800 g của hãng Nestlé "xách tay" từ Nga, hôm nay phát hiện số lô trùng với danh mục bị thu hồi trên cả thế giới.

"Tôi lo vô cùng, con uống sữa này mấy hôm nay liệu có bị ảnh hưởng sức khỏe", chị Hòa nói với VnExpress sáng 8/1 khi phát hiện hộp sữa có thể bị nhiễm độc tố Cereulide. Hộp sữa NAN 2 OPTIPRO 800 g chị Hòa mua tại một cửa hàng ở Hà Nội với giá 475.000 đồng, số lô 51570017C1 nguồn gốc từ Nga, dành cho trẻ 6-12 tháng tuổi.

Con của chị đã uống sữa này được ba ngày. Sau khi có thông tin Nestlé thu hồi cả thế giới các loại sữa do lo ngại nhiễm độc tố Cereulide, chị Hòa tra cứu trên website của Nestlé Nga phát hiện nước này cũng thu hồi sữa NAN. Chị bất ngờ hơn nữa khi mã số hộp sữa con chị uống trùng khớp hoàn toàn với lô bị thu hồi.

"Tôi tin tưởng chất lượng sữa của Nestlé nên mua cho con uống, không ngờ hóa ra gây hại", người mẹ cho hay. Chị liên hệ nơi bán hộp sữa và được thông báo nơi này đang thu hồi các lon sữa chưa bóc tem. Với hộp đang dùng dang dở, như của chị Hòa, người bán đề nghị khách chờ phương án xử lý từ hãng.

Nhiều phụ huynh trên các hội nhóm nuôi con nhỏ hai ngày qua cũng rất lo lắng. Chị Thu, một người tiêu dùng "trung thành" của Nestlé từ khi con mới lọt lòng, bày tỏ nỗi lo trong nhóm Facebook và nhận hàng trăm bình luận chia sẻ nỗi lo chung. Loại sữa con chị đang uống không trùng mã lô bị thu hồi, song chị Thu vẫn bất an vì sợ dây chuyền sản xuất cùng hãng có thể gặp rủi ro tương tự.

Lô sữa chị Hòa mua có mã số trùng với lô bị thu hồi tại Nga. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Thu hồi sữa NAN

Tối 8/1, Nestle Việt Nam thông báo thu hồi 17 lô sữa công thức thương hiệu NAN dành cho trẻ nhỏ được công ty nhập khẩu. Một số công ty khác chuyên phân phối hàng nội địa châu Âu sáng cùng ngày đã phát thông báo "thu hồi tự nguyện" sản phẩm sữa Nestlé, trong đó có NAN. Một đơn vị yêu cầu khách hàng ngừng sử dụng nếu mã số sản phẩm trong danh sách cảnh báo, đồng thời liên hệ để được hướng dẫn đổi trả hoặc hoàn tiền - như trường hợp chị Hòa ở trên.

NAN là một trong những nhãn hiệu sữa vừa được Nestlé toàn cầu bổ sung vào danh sách thu hồi ở hơn 50 quốc gia, sau một ngày thông báo thu hồi sữa bột SMA và sữa công thức (follow-on formula) do phát hiện vi khuẩn Bacillus cereus sinh ra độc tố Cereulide. Các chuyên gia y tế cảnh báo loại độc tố này rất bền nhiệt, khó bị phân hủy ngay cả khi đun sôi hay pha sữa theo quy trình thông thường, có thể gây ngộ độc thực phẩm khởi phát nhanh với triệu chứng nôn mửa, đau thắt dạ dày.

Cụ thể, các nhãn hiệu sữa thu hồi gồm ALFAMINO, Lactogen Harmony 1, BEBA OptiPro 1, BEBA Comfort 1, BEBA Supreme, BEBA ExpertPro, NAN Sensilac 1, NAN HA 1, NAN Pro 1, NAN ExpertPro, NAN OptiPro, NAN Supreme, NAN Sensitive 1 và Guigoz OptiPro Relais.

Sản phẩm bị thu hồi tại Argentina, Australia, Brazil, Trung Quốc, Croatia, Cộng hòa Czech, Đan Mạch, Phần Lan, Pháp, Hungary, Ireland, Italy, Mexico, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Nga, Tây Ban Nha, Arab Saudi, Nam Phi, Thụy Điển, Thổ Nhĩ Kỳ và Ukraine.

Tại Anh và Ireland, Nestlé đã thu hồi một số lô sữa công thức cho trẻ sơ sinh và sữa công thức nhãn hiệu SMA, hạn sử dụng từ tháng 10/2026 đến tháng 11/2027. Nestlé Đức thu hồi sữa công thức BEBA và ALFAMINO. Trong khi đó, ALFAMINO 400 g hạn sử dụng từ 18/4 đến 22/7/2027, cũng được rút khỏi thị trường Australia và New Zealand. Trung Quốc thu hồi các dòng sản phẩm Liduojing, Lido Essence, Platinum NAN, NAN 1, 2,3; Wyeth Baby Formula.

Trong danh sách nhãn hiệu sữa trên, NAN rất quen thuộc với người dùng Việt Nam, còn Guigoz là nhãn hiệu được nhiều người Việt biết đến hàng chục năm trước.

Danh sách sữa Nestlé bị thu hồi ở một số quốc gia/thị trường

Bộ Y tế đề nghị các cơ quan chức năng, sàn thương mại điện tử và nhà phân phối dừng kinh doanh, gỡ bỏ thông tin các lô sữa bột Nestlé nhãn hiệu BEBA và Alfamino. Đại diện Nestlé Việt Nam khẳng định không nhập khẩu, không đăng ký công bố sản phẩm đối với hai nhãn hiệu này và không phân phối chúng qua bất kỳ kênh chính thức nào trong nước.

Nestlé là công ty thực phẩm và giải khát lớn trên thế giới, trụ sở chính tại Thụy Sĩ, hơn 100 năm tuổi. Sữa và thực phẩm là sản phẩm chủ lực của hãng. Tại Việt Nam, Nestlé được biết đến với nhiều nhãn hiệu về sữa cho mọi lứa tuổi, cà phê, thực phẩm như nước tương và gia vị, bánh kẹo, nước uống Lavie... Đây là những nhãn hiệu do Nestlé nhập khẩu chính thức hoặc có nhà máy sản xuất nội địa. Thị trường còn có nhiều nhãn hiệu sản phẩm Nestlé do một số doanh nghiệp khác nhập khẩu, hoặc hàng "xách tay", hàng tiểu ngạch. Hiện, các chuyên gia cho rằng mối lo ngại lớn nhất hiện nay ở thị trường hàng "xách tay", trôi nổi, nơi người tiêu dùng khó kiểm soát nguồn gốc và chất lượng.

Nestlé thu hồi sữa bột tại hơn 50 quốc gia do nghi nhiễm độc tố. Ảnh: Centralnews

Theo PGS.TS Nguyễn Quang Dũng, Phó trưởng Bộ môn Dinh dưỡng và An toàn thực phẩm, Đại học Y Hà Nội, sữa là nguồn dinh dưỡng thiết yếu, nếu không đảm bảo an toàn sẽ tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Trẻ uống phải sữa nhiễm khuẩn hoặc sữa giả có thể bị rối loạn tiêu hóa, nhiễm khuẩn đường ruột, nặng hơn là ảnh hưởng thần kinh và chậm phát triển nếu sử dụng dài ngày.

Tuy nhiên, chuyên gia cũng khuyến cáo người tiêu dùng không nên hoang mang quá mức. Phụ huynh cần bình tĩnh theo dõi thông tin chính thống từ cơ quan y tế, kiểm tra kỹ mã số sản phẩm đang dùng và chỉ nên mua hàng từ các nhà phân phối chính hãng, hàng được dán tem nhãn phụ đầy đủ.

Thị trường sữa Việt Nam từng xảy ra nhiều vụ liên quan chất lượng sữa tương tự gây xáo trộn tâm lý người dùng. Vài tháng trước, Bộ Y tế chỉ đạo rà soát, thu hồi toàn bộ sữa công thức ByHeart Whole Nutrition sau khi Mỹ ghi nhận 31 trẻ nhiễm độc botulinum. Tháng 4/2025, cơ quan công an cũng triệt phá đường dây sản xuất, tiêu thụ 573 nhãn hiệu sữa bột giả với doanh thu gần 500 tỷ đồng. Các sản phẩm này được quảng cáo chứa yến sào, đông trùng hạ thảo nhưng thực tế thành phần bên trong hoàn toàn không có giá trị dinh dưỡng như công bố.

Danh sách sản phẩm Nestlé bị thu hồi trên thế giới

STT Khu vực Thị Trường Tên sữa Trọng lượng Số lô Hạn sử dụng 1 Châu Âu Áo BEBA Supreme Pre 70 ml L53090742C1 Trước tháng 11/2026 BEBA Supreme Pre 800 gram L51720742F3 Trước tháng 6/2027 BEBA Supreme 2 800 gram L51550742F1, L51550742F2 - Trước tháng 6/2027 BEBA Comfort+ 500 gram L51260742A2 Trước tháng 11/2027 BEBA Expert HA Pre 550 gram L52820742A1 L51700742A1 - Trước tháng 4/2027 - Trước tháng 12/2026 BEBA Expert HA 1 550 gram L51280742A2 Trước tháng 11/2026 BEBA Expert HA 1 800 gram L51690742F3 Trước tháng 6/2027 BEBA Pre 90 ml L51460742B1 Trước tháng 5/2026 BEBA Pre 800 gram L51530346AB, L51660346AC, L51720346AA, L51250346AA, L51450346AB, L51180346AA, L51170346AC Trước tháng 4-6/2027 BEBA Pre Value Pack 2x600 gram trong hộp giấy L51180346BA, L51200346BA, L51710346BA, L52590346BA, L52600346BA, L52610346BA Trước tháng 10/2026 - tháng 3/2027 BEBA 1 800 gram L51180346AB, L51250346AB, L51450346AA, L51660346AB Trước tháng 4-5/2027 BEBA Premature Infant Formula Stage 2 90 ml L53020742C1 Trước tháng 10/2026 ALFAMINO ACS041 400 gram (N1) L51140017Y1, L51570017Y2, L51610017Y1, L53240017Y3 Trước tháng 4/2027 2 Anh SMA Advanced First Infant Milk 800 gram 51450742F1, 52319722BA, 52819722AA Trước tháng 5/2027 SMA Advanced Follow-on Milk 800 gram 52879722AA, 51240742F2, 51890742F2 Trước tháng 4-8/2027 SMA First Infant Milk 800 gram 51170346AA, 51170346AB, 51340346AB, 51580346AA, 51590346AA, 51590346AB, 52760346AB, 52760346AD, 52780346AA, 52750346AE Trước tháng 4-10/2027 SMA First Infant Milk 400 gram 51350346AA, 52750346AD Trước tháng 5-10/2027 SMA First Infant Milk 1,2 kg 51340346BE, 52740346BA, 52750346BA Trước tháng 4-11/2027 SMA LITLLE STEPS First Infant Milk 800 gram 51220346AD, 51540346AC, 52740346AD Trước tháng 5- 10/2027 SMA Comfort 800 gram 52620742F3, 51240742F3, 51439722BA, 51479722BA, 51769722BA, 52049722AA Trước tháng 5-9/2027 SMA First Infant Milk 200 ml 52860295M, 52870295M, 53220295M, 53230295M, 52870295M, 53030295M, 53040295M, 53070295M, 53080295M Trước tháng 10-11/2026 SMA First Infant Milk 70 ml 53170742B1 Trước tháng 11/2026 SMA Lactose Free 400 gram 51150346AB, 51719722BA, 51759722BA, 51829722BA, 51979722BA, 52109722BA, 53459722BA, 51500346AB, 53299722BA Trước tháng 4-8/2027 SMA Anti Reflux 800 gram 52099722BA, 51570742F3, 52099722BB, 52739722BA Trước tháng 4-6/2027 ALFAMINO 400 gram 51210017Y1, 51220017Y1, 51200017Y3, 51250017Y1, 51390017Y1, 51420017Y2, 51430017Y1, 51460017Y1, 51690017Y2, 51690017Y3, 51700017Y1, 51710017Y1, 51740017Y1, 52760017Y5, 52790017Y1, 52860017Y1, 53100017Y3, 53110017Y1, 53140017Y1, 53140017Y2, 53150017Y1 Trước tháng 1-11/2027 3 Châu Mỹ Mexico NAN ALFAMINO 400 gram 52030017Y2 22/7/2027 NAN ALFAMINO 52040017Y1 23/7/2027 ALFAMINO 51060017Y2 30/4/2027 ALFAMINO 51070017Y1 30/4/2027 4 Uruguay NAN1 OPTIPRO Children's Formula c/HMO 12x400 gram 517628872A, 524128872A, 524728872A 31/12/2026-31/3/2027 5 Châu Á, châu Phi và châu Đại Dương Australia ALFAMINO 400 gram 51070017Y2, 51080017Y1, 51480017Y3, 51490017Y1, 52030017Y1 17/4-22/7/2027 6 New Zealand ALFAMINO 400 gram 51070017Y2, 51080017Y1, 51480017Y3, 51490017Y1, 52030017Y1 17/4-22/7/2027 7 Hong Kong (Trung Quốc) NAN PRO 3 BL 2 HMO 800 gram 52070742F4 26/7/2027 NAN Infinipro1 7HMO 800 gram 52970742F1 24/10/2027 NAN Infinipro1 7HMO 350 gram 52970742C1 24/10/2027 NAN Infinipro2 7HMO 800 gram 53070742F1 3/11/2027 NAN INFINIPRO3 7HMO 800 gram 52770017V2 4/10/2027 NAN INFINIPRO4 7HMO 800 gram 53030017C2 30/10/2027 S-26 ULTIMA 2 800 gram 51590017C6 8/6/2027 ILLUMA HA1 BL 2HMO 800 gram 51660742F2 15/6/2027 ILLUMA HA3 BL 2HMO 800 gram 52070742F3 26/7/2027 ILLUMA ORG2 800 gram 51620017C1 11/6/2027 ILLUMA ORG3 800 gram 51620017C2 11/6/2027 ILLUMA LUXA 1 800 gram 1190017C2, 51550017C3 29/4-4/6/2027 ILLUMA LUXA 4 800 gram 52580017C1 15/9/2027 ILLUMA LUXA 2 800 gram 51400017C1, 52580017C2 20/5-15/9/2027 ILLUMA ATWO 1 800 gram 51640017V1, 52840017C2 13/6-11/10/2027 ILLUMA ATWO 2 800 gram 52900017C1 17/10/2027 ILLUMA ATWO 3 800 gram 52910017C1 18/10/2027 ILLUMA ATWO 4 800 gram 52910017C2 18/10/2027 8 Trung Quốc đại lục Liduojing Stage 1 900 gram 525411423B 11/9/2027 Lidojing Stage 1 400 gram 525411423U 11/9/2027 Lido Essence Stage 2 400 gram 525311423U 10/9/2027 Lido Essence Stage 2 400 gram 525411423T 11/9/2027 Lido Essence Stage 2 400 gram 528611423U 13/10/2027 Lidojing Stage 2 900 gram 525411423A 11/9/2027 Lidojing Stage 2 900 gram 528511423B 12/10/2027 Lido Essence Stage 3 900 gram 530311423A 30/10/2027 Lido Essence Stage 3 900 gram 530311423B 30/10/2027 Platinum NAN Stage 1 850 gram 526811423A 25/9/2027 Platinum NAN Stage 2 200 gram 526911423B 27/3/2027 Platinum NAN Stage 2 850 gram 526711423C 24/9/2027 Platinum NAN Stage 3 850 gram 526711423B 24/9/2027 Platinum NAN Stage 3 200 gram 526911423A 27/3/2027 NAN 1 Stage 900 gram 524611423A 3/9/2027 NAN 1 Stage 900 gram 524611423C 3/9/2027 NAN 2 Stage 900 gram 524511423A 2/9/2027 NAN 2 Stage 900 gram 524511423B 2/9/2027 NAN 2 Stage 900 gram 52461142CA 3/9/2027 NAN 3 3x400 gram 518111423T 30/6/2027 NAN 3 3x400 gram 518211423T 1/7/2027 NAN 3 3x400 gram 524411423T 1/9/2027 NAN 3 3x400 gram 524411423U 1/9/2027 NAN 3 3x400 gram 524511423T 2/9/2027 NAN 3 3x400 gram 524611423T 3/9/2027 NAN 3 3x400 gram 528511423T 12/10/2027 NAN 3 Stage 900 gram 518111423A 30/6/2027 NAN 3 Stage 900 gram 524511423C 2/9/2027 NAN 3 Stage 900 gram 528511423C 12/10/2027 Wyeth Baby Formula 800 gram 527111423A 24/9/2027

