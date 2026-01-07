Nestlé thu hồi sữa bột tại 25 quốc gia nghi nhiễm độc tố

Tập đoàn Nestlé thu hồi nhiều lô sữa công thức dành cho trẻ em trên toàn thế giới vì nguy cơ nhiễm độc tố Cereulide, có thể gây nôn mửa và đau bụng.

Đại diện hãng thực phẩm và đồ uống Thụy Sĩ ngày 6/1 xác nhận đợt thu hồi bao gồm các dòng sữa bột SMA và công thức (follow-on formula). Chiến dịch thực tế đã khởi động ở quy mô nhỏ từ tháng 12/2025 và chính thức mở rộng trong tháng này sau khi doanh nghiệp hoàn tất các xét nghiệm an toàn cần thiết, theo Reuters. Nguyên nhân sự việc được xác định xuất phát từ một thành phần nguyên liệu do đối tác cung ứng của hãng, có khả năng chứa Cereulide - độc tố sinh ra từ vi khuẩn Bacillus cereus.

Nestle xin lỗi khi quyết định thu hồi trên phạm vi toàn cầu đối với một số dòng sản phẩm sữa công thức dành cho trẻ em. Ảnh: iStock

Cơ quan Tiêu chuẩn Thực phẩm Anh (FSA) cảnh báo Cereulide gây ngộ độc thực phẩm khởi phát nhanh với triệu chứng điển hình là nôn mửa, đau thắt dạ dày. Chuyên gia cho hay độc tố này rất bền nhiệt, khó bị phân hủy ngay cả khi đun sôi hay trong quá trình pha sữa thông thường.

Bà Jane Rawling, Trưởng bộ phận xử lý sự cố của FSA khuyến cáo người chăm sóc trẻ tuyệt đối ngừng sử dụng các sản phẩm trong danh sách cảnh báo. "Nếu trẻ đã uống và xuất hiện dấu hiệu bất thường, gia đình cần liên hệ ngay với bác sĩ hoặc cơ sở y tế gần nhất", bà Rawling nói.

Tại châu Âu, lệnh thu hồi ảnh hưởng đến các nhãn hiệu Guigoz và Nidal ở Pháp, hay Beba và Alfamino tại Đức. Người tiêu dùng cần kiểm tra mã lô in dưới đáy lon (với sữa bột) hoặc bao bì ngoài (với sữa pha sẵn) để đối chiếu với danh sách công bố trên website chính thức của hãng. Các dòng sản phẩm khác không nằm trong danh sách này vẫn an toàn để sử dụng.

Dữ liệu từ SkyQuest Technology Group cho thấy Nestlé nắm giữ gần một phần tư thị phần dinh dưỡng trẻ sơ sinh thế giới. Dù không tách bạch số liệu từng sản phẩm, mảng Dinh dưỡng và Khoa học Sức khỏe vẫn chiếm tỷ trọng lớn (16,6%) trong tổng doanh thu 115 tỷ USD năm 2024 của hãng. Để đảm bảo an toàn, tập đoàn này đã niêm yết cụ thể các lô hàng cần thu hồi, cảnh báo người tiêu dùng và cam kết làm việc chặt chẽ với giới chức quản lý các nước.

Liên quan thị trường Việt Nam, đại diện Nestlé cho biết đang làm việc chặt chẽ với các cơ quan chức năng, hiện chưa có thông tin cụ thể.

Ảnh minh họa: Cornerstonepediatrics

Bình Minh (Theo Sky News, BBC)