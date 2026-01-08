Nestlé Việt Nam thu hồi 17 lô sữa NAN 'phòng ngừa' nhiễm độc

Nestlé Việt Nam tối 8/1 thông báo thu hồi 17 lô sữa công thức thương hiệu NAN dành cho trẻ nhỏ "nhằm mục đích phòng ngừa" sau khi tập đoàn mẹ thu hồi nhiều loại sữa trên toàn cầu do lo ngại nhiễm độc tố.

Trong thông báo thu hồi, Nestlé Việt Nam cho biết "tự nguyện và chủ động thu hồi phòng ngừa" 17 lô sữa NAN với mã số lô và hạn sử dụng cụ thể. Công ty không cho biết rõ số lượng sản phẩm thu hồi, song nhấn mạnh sản phẩm được nhập khẩu bởi công ty.

Trên thị trường Việt Nam, sữa NAN được nhập khẩu từ nhiều nguồn bao gồm chính thức từ nhiều doanh nghiệp nhập khẩu, hàng "xách tay" hoặc không rõ nguồn gốc...

Danh sách 17 sản phẩm sữa Nestlé Việt Nam công bố thu hồi

STT Tên sản phẩm Mã lô Hạn sử dụng

(ngày/tháng/năm) 1 Nestlé NAN INFINIPRO A2 1 400g 51240017A1 24/04/2027 2 Nestlé NAN INFINIPRO A2 1 400g 51590017A3 29/05/2027 3 Nestlé NAN INFINIPRO A2 1 400g 52520017A2 30/08/2027 4 Nestlé NAN INFINIPRO A2 1 400g 52810017A1 28/09/2027 5 Nestlé NAN INFINIPRO A2 1 800g 51250017C2 25/04/2027 6 Nestlé NAN INFINIPRO A2 1 800g 51610017C1 31/05/2027 7 Nestlé NAN INFINIPRO A2 2 800g 51250017C3 25/04/2027 8 Nestlé NAN INFINIPRO A2 3 800g 51250017C4 25/04/2027 9 Nestlé NAN OPTIPRO PLUS 1 800g 51560017C1 26/05/2027 10 Nestlé NAN OPTIPRO PLUS 1 800g 51700017C1 09/06/2027 11 Nestlé NAN OPTIPRO PLUS 1 400g 51540017A3 24/05/2027 12 Nestlé NAN OPTIPRO PLUS 1 400g 51940017A1 03/07/2027 13 Nestlé NAN OPTIPRO PLUS 1 400g 51720017A1 11/06/2027 14 Nestlé NAN OPTIPRO PLUS 2 800g 51560017C2 26/05/2027 15 Nestlé NAN OPTIPRO PLUS 2 800g 51700017C2 09/06/2027 16 Nestlé NAN OPTIPRO PLUS 2 400g 51540017A5 24/05/2027 17 Nestlé NAN OPTIPRO PLUS 2 400g 51720017A2 11/06/2027

Các sản phẩm sữa có mã số khác 17 lô này, gồm NAN OptiproPlus (bước 3 và bước 4), NAN SupremePro (3 bước), S-26 Ultima (3 bước), PreNAN, NAN ExpertPro Lactose free & ExpertPro Total Comfort, Nutren Junior, Peptamen Junior và những sản phẩm khác được phân phối bởi công ty nhưng không nằm trong danh sách công bố thu hồi "vẫn đảm bảo chất lượng" và "an toàn để sử dụng", theo thông báo.

Theo Nestlé Việt Nam, trong quá trình rà soát nguyên liệu định kỳ, tập đoàn này phát hiện vấn đề tiềm ẩn về chất lượng của nguyên liệu thô (dầu PUFA) từ một nhà cung cấp của bên thứ 3. Theo đó, nguyên liệu này có khả năng xuất hiện dạng vết chất Cereulide sinh ra từ vi khuẩn Bacillus cereus, sử dụng trong một số sản phẩm sữa công thức dành cho trẻ nhỏ được sản xuất tại châu Âu.

Mặc dù lượng dầu được sử dụng trong các sản phẩm này nhỏ và đến nay chưa có bằng chứng chứng minh sự tồn tại của Cereulide trong các lô hàng này, theo nguyên tắc thận trọng tối đa, hãng vẫn tiến hành tự nguyện thu hồi các lô có khả năng bị ảnh hưởng như một biện pháp phòng ngừa.

Trước đó, chiều 7/1, Bộ Y tế Việt Nam đề nghị các đơn vị dừng kinh doanh và gỡ bỏ thông tin các lô sữa Nestlé Beba, Alfamino do nghi ngại chứa độc tố vi khuẩn. Cục An toàn thực phẩm đã gửi công văn hỏa tốc tới Bộ Công Thương yêu cầu rà soát, xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán sản phẩm này trên sàn thương mại điện tử. Cơ quan quản lý cũng yêu cầu Nestlé Việt Nam khẩn trương kiểm tra, báo cáo tình hình nhập khẩu và đề xuất phương án xử lý trước ngày 10/1/2026. Phản hồi vào chiều cùng ngày, Nestlé Việt Nam khẳng định không nhập khẩu các lô sản phẩm nằm trong danh sách bị thu hồi tại châu Âu. Doanh nghiệp nhấn mạnh chưa từng đăng ký công bố hay kinh doanh hai nhãn hiệu Beba và Alfamino qua bất kỳ kênh phân phối nào tại thị trường trong nước.

Hai ngày trước, tập đoàn Nestlé thông báo thu hồi nhiều lô sữa công thức dành cho trẻ em tại 25 quốc gia do nghi nhiễm độc tố Cereulide. Chiến dịch thực tế đã khởi động ở quy mô nhỏ từ tháng 12/2025 và chính thức mở rộng trong tháng này sau khi doanh nghiệp hoàn tất các xét nghiệm an toàn cần thiết. Hãng hiện mở rộng phạm vi thu hồi ở hơn 50 nước. Động thái này diễn ra sau khi Nestlé phát hiện Cereulide, một loại độc tố do vi khuẩn Bacillus cereus tạo ra, tồn tại trong nguyên liệu thô từ một nhà cung cấp. Hãng đã lập tức kiểm tra dầu axit arachidonic (ARA) và các hỗn hợp dầu tương ứng dùng để sản xuất những lô hàng dinh dưỡng có nguy cơ bị ảnh hưởng.

Chiến dịch thu hồi lần này bao gồm cả sữa công thức cho trẻ sơ sinh (infant formula) và sữa công thức (follow-on formula). Danh sách các nước bị ảnh hưởng trải rộng khắp các châu lục, bao gồm Argentina, Australia, Brazil, Trung Quốc, Pháp, Nga, Tây Ban Nha, Saudi Arabia và Nam Phi.

Nestlé đang mở rộng thu hồi sản phẩm sữa bột cho trẻ em nghi nhiễm độc tố trên toàn cầu. Ảnh: Independent

Bình Minh