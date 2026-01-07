Bộ Y tế yêu cầu ngừng bán lô sữa Nestlé nghi nhiễm độc

Chiều 7/1, Bộ Y tế đề nghị các cơ quan chức năng, sàn thương mại điện tử và nhà phân phối dừng kinh doanh, gỡ bỏ thông tin các lô sữa bột Nestlé nhãn hiệu Beba và Alfamino do nghi ngại chứa độc tố vi khuẩn.

Trong công văn hỏa tốc gửi Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương), Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) yêu cầu rà soát và xử lý nghiêm các trường hợp kinh doanh sản phẩm kém chất lượng này theo quy định pháp luật.

Cùng ngày, Cục cũng chỉ đạo Công ty TNHH Nestlé Việt Nam khẩn trương kiểm tra việc đăng ký công bố đối với hai nhãn hiệu Beba và Alfamino. Doanh nghiệp cần báo cáo cụ thể số lượng nhập khẩu, đã bán, tồn kho và đề xuất phương án xử lý nếu các lô hàng này đã vào Việt Nam. Hạn chót gửi báo cáo về Cục An toàn thực phẩm là trước ngày 10/1/2026. Hiện đại diện Nestlé Việt Nam chưa phản hồi về vụ việc.

Chỉ đạo khẩn của cơ quan quản lý Việt Nam xuất phát từ việc Tập đoàn Nestlé toàn cầu vừa thông báo thu hồi phòng ngừa một số lô sữa công thức Beba và Alfamino. Lý do thu hồi là sản phẩm có nguy cơ nhiễm Cereulid - một loại độc tố do vi khuẩn Bacillus cereus sinh ra, có thể gây đau bụng, nôn mửa.

Theo thông báo của hãng, các lô hàng bị ảnh hưởng chủ yếu tiêu thụ tại thị trường châu Âu, bao gồm Pháp, Đức, Đan Mạch, Áo, Italy và Thụy Điển. Nestlé sử dụng các tên thương hiệu ở các thị trường khác nhau, như Beba và Alfamino ở Đức, Guigoz và Nidal ở Pháp, SMA (một thương hiệu hiện có được Nestlé mua lại) ở Vương quốc Anh, Ireland.

Đại diện Nestlé khẳng định chưa ghi nhận trường hợp trẻ em nào bị bệnh liên quan đến các sản phẩm này, song hãng vẫn quyết định thu hồi "vì sự cẩn trọng tối đa", đồng thời gửi lời xin lỗi và cam kết hoàn tiền cho người tiêu dùng.

Cơ quan Tiêu chuẩn Thực phẩm Anh (FSA) cảnh báo Cereulid có thể gây ngộ độc thực phẩm khởi phát nhanh. Trẻ nhiễm độc thường có biểu hiện nôn mửa dữ dội và đau thắt dạ dày. Các chuyên gia y tế lưu ý loại độc tố này rất bền với nhiệt, khó bị phân hủy ngay cả khi đun sôi nước hay trong quá trình pha sữa thông thường, do đó tiềm ẩn rủi ro lớn đối với sức khỏe trẻ sơ sinh.

Thông tin về các sản phẩm sữa bị thu hồi, theo Cơ quan Tiêu chuẩn Thực phẩm Anh (FSA):

STT Tên sữa Trọng lượng/Dung tích Số lô Hạn sử dụng 1 SMA Advanced First Infant Milk 800 gram 51450742F1, 52319722BA, 52819722AA Trước tháng 5/2027 2 SMA Advanced Follow-On Milk 800 gram - 52879722AA - 51240742F2 - 51890742F2 - Trước tháng 4/2027 - Trước tháng 5/2027 - Trước tháng 8/2027 3 SMA Anti Reflux 800 gram - 52099722BA - 51570742F3, 52099722BB, 52739722BA - Trước tháng 4/2027 - Trước tháng 6/2027 4 SMA ALFAMINO 400 gram - 51210017Y1 - 51220017Y1 - 51200017Y3 - 51250017Y1, 51390017Y1, 51420017Y2, 51430017Y1, 51460017Y1 - 51690017Y2, 51690017Y3, 51700017Y1, 51710017Y1, 51740017Y1 - 52760017Y5, 52790017Y1, 52860017Y1 - 53100017Y3, 53110017Y1, 53140017Y1, 53140017Y2, 53150017Y1 - Trước tháng 1/2027 - Trước tháng 2/2027 - Trước tháng 4/2027 - Trước tháng 5/2027 - Trước tháng 6/2027 - Trước tháng 10/2027 - Trước tháng 11/2027 5 SMA First Infant Milk 400 gram - 51350346AA - 52750346AD - Trước tháng 5/2027 - Trước tháng 10/2027 6 SMA First Infant Milk 800 gram - 51170346AA, 51170346AB - 51340346AB - 51580346AA, 51590346AA, 51590346AB - 52760346AB, 52760346AD, 52780346AA, 52750346AE - Trước tháng 4/2027 - Trước tháng 5/2027 - Trước tháng 6/2027 - Trước tháng 10/2027 7 SMA First Infant Milk 1,2 kg - 51340346BE - 52740346BA, 52750346BA - Trước tháng 11/2026 - Trước tháng 4/2027 8 SMA LITTLE STEPS First Infant Milk 800 gram - 51220346AD - 51540346AC - 52740346AD - Trước tháng 5/2027 - Trước tháng 6/2027 - Trước tháng 10/2027 9 SMA Comfort 800 gram - 51240742F3, 51439722BA, 51479722BA, 51769722BA, 52049722AA - 52620742F3 - Trước tháng 5/2027 - Trước tháng 9/2027 10 SMA First Infant Milk 200 ml - 52860295M, 52870295M, 52870295M, 53030295M, 53040295M - 53220295M, 53230295M, 53070295M, 53080295M - Trước tháng 10/2026 - Trước tháng 11/2026 11 SMA First Infant Milk 70 ml 53170742B1 - Trước tháng 11/2026 12 SMA Lactose Free 400 gram - 51150346AB, 51719722BA, 51759722BA, 51829722BA, 51979722BA, 52109722BA, 53459722BA - 51500346AB - 53299722BA - Trước tháng 4/2027 - Trước tháng 5/2027 - Trước tháng 8/2027

Lê Nga