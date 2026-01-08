Nestlé mở rộng thu hồi sữa tại hơn 50 quốc gia vì lo ngại nhiễm độc tố

Nestlé mở rộng phạm vi thu hồi sữa công thức tại hơn 50 quốc gia do nghi ngờ sản phẩm nhiễm cereulide - độc tố gây nôn mửa nghiêm trọng ở trẻ.

Thông tin trên được Food Safety News dẫn lại ngày 7/1. Động thái này diễn ra sau khi Nestlé phát hiện cereulide, một loại độc tố do vi khuẩn Bacillus cereus tạo ra, tồn tại trong nguyên liệu thô từ một nhà cung cấp. Hãng đã lập tức kiểm tra dầu axit arachidonic (ARA) và các hỗn hợp dầu tương ứng dùng để sản xuất những lô hàng dinh dưỡng có nguy cơ bị ảnh hưởng.

Chiến dịch thu hồi lần này bao gồm cả sữa công thức cho trẻ sơ sinh (infant formula) và sữa công thức (follow-on formula). Danh sách các nước bị ảnh hưởng trải rộng khắp các châu lục, bao gồm Argentina, Australia, Brazil, Trung Quốc, Pháp, Nga, Tây Ban Nha, Saudi Arabia và Nam Phi.

Nestlé Ukraine công bố thu hồi các lô sản phẩm sữa NAN và NESTOGEN trên website ngày 6/1. Ảnh: Nestlé Ukraine

Tại Trung Quốc, các dòng sản phẩm bị rút khỏi kệ gồm Liduojing, Lido Essence, Platinum NAN, NAN 1, 2, 3 và Wyeth Baby Formula. Thị trường Anh và Ireland ghi nhận việc thu hồi một số lô sữa nhãn hiệu SMA có hạn sử dụng từ tháng 10/2026 đến tháng 11/2027. Ở Đức, lệnh thu hồi áp dụng cho dòng BEBA và Alfamino. Riêng tại Australia và New Zealand, loại Alfamino 400 gram có hạn dùng từ 18/4 đến 22/7/2027 cũng buộc phải ngừng lưu hành.

Nhiều thương hiệu nổi tiếng khác nằm trong diện cảnh báo gồm Lactogen Harmony 1, BEBA (các dòng OptiPro, Comfort, Supreme, ExpertPro), NAN (các dòng Sensilac, HA, Pro, ExpertPro, OptiPro, Supreme, Sensitive) và Guigoz OptiPro Relais.

Danh sách sản phẩm bị thu hồi ở một số quốc gia/thị trường

Cơ quan An toàn Thực phẩm Ireland (FSAI) cảnh báo độc tố cereulide cực kỳ bền nhiệt và hình thành ngay trong thực phẩm. Trẻ ăn phải thực phẩm chứa độc tố này thường xuất hiện triệu chứng trong vòng 5 giờ, gây buồn nôn và nôn mửa nghiêm trọng kéo dài từ 6 đến 24 giờ. Nestlé khuyến cáo người tiêu dùng cần liên hệ ngay cơ sở y tế nếu trẻ có dấu hiệu bất thường sau khi dùng sản phẩm nghi vấn. Đến nay, nhà sản xuất chưa ghi nhận trường hợp bệnh nhi nào liên quan trực tiếp đến đợt thu hồi này.

Sự việc bắt nguồn từ tháng 12/2025, khi Nestlé khởi động đợt thu hồi đầu tiên tại châu Âu sau đợt tự kiểm tra tại nhà máy Nunspeet (Hà Lan). Khi đó, hãng nghi ngờ một khu vực thuộc dây chuyền sản xuất nhiễm vi khuẩn Bacillus cereus. Cũng trong tháng 12 năm ngoái, một vụ việc tương tự xảy ra tại Croatia khi sữa công thức Aptamil AR 1 (loại 400 gram) do Nutricia Export BV (Hà Lan) cung cấp bị thu hồi vì lo ngại nhiễm khuẩn Bacillus cereus.

Hôm qua, Bộ Y tế Việt Nam đề nghị các đơn vị dừng kinh doanh và gỡ bỏ thông tin các lô sữa Nestlé Beba, Alfamino do nghi ngại chứa độc tố vi khuẩn. Cục An toàn thực phẩm đã gửi công văn hỏa tốc tới Bộ Công Thương yêu cầu rà soát, xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán sản phẩm này trên sàn thương mại điện tử. Cơ quan quản lý cũng yêu cầu Nestlé Việt Nam khẩn trương kiểm tra, báo cáo tình hình nhập khẩu và đề xuất phương án xử lý trước ngày 10/1/2026. Phản hồi về vụ việc, Nestlé Việt Nam khẳng định không nhập khẩu các lô sản phẩm nằm trong danh sách bị thu hồi tại châu Âu. Doanh nghiệp nhấn mạnh chưa từng đăng ký công bố hay kinh doanh hai nhãn hiệu Beba và Alfamino qua bất kỳ kênh phân phối nào tại thị trường trong nước.

Bình Minh (Theo Food Safety News, Nestlé)