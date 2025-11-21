Bộ Y tế yêu cầu thu hồi sữa ByHeart nghi nhiễm độc tố thần kinh

Bộ Y tế chỉ đạo các địa phương rà soát, thu hồi toàn bộ sữa công thức ByHeart Whole Nutrition sau khi Mỹ ghi nhận 31 trẻ nhiễm độc botulinum liên quan sản phẩm này.

Yêu cầu trên được Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế, đưa ra hôm 21/11, sau khi nhận cảnh báo từ Mạng lưới các cơ quan an toàn thực phẩm quốc tế (INFOSAN). Cơ quan này đề nghị Sở Y tế, Ban Quản lý an toàn thực phẩm các tỉnh thành làm việc ngay với đơn vị nhập khẩu, phân phối để dừng lưu thông, thu hồi sản phẩm theo khuyến cáo của nhà sản xuất và báo cáo kết quả xử lý trước ngày 28/11.

Sản phẩm sữa công thức ByHeart Whole Nutrition.Ảnh WHO cung cấp

Tại Mỹ, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) xác nhận 31 trẻ sơ sinh nghi ngờ hoặc đã nhiễm độc tố botulinum sau khi sử dụng sữa ByHeart Whole Nutrition. Nhà sản xuất ByHeart Inc. tự nguyện thu hồi toàn bộ lô hàng, bao gồm mọi quy cách đóng gói (lon và gói dùng một lần) đang bán trên thị trường để ngăn ngừa rủi ro.

Tại Việt Nam, dòng sữa này chưa được phân phối chính thức rộng rãi nhưng xuất hiện nhiều trên các sàn thương mại điện tử và các cửa hàng bán đồ xách tay.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Việt Nam hôm qua cũng phát đi khuyến cáo tương tự. WHO lưu ý phụ huynh đang sử dụng loại sữa này cần dừng ngay lập tức. Nếu trẻ có dấu hiệu bất thường, gia đình phải đưa đến cơ sở y tế gần nhất. Các vật dụng, bề mặt từng tiếp xúc với sữa cần được vệ sinh kỹ bằng nước xà phòng nóng hoặc máy rửa bát để loại bỏ mầm bệnh.

Lãnh đạo Cục An toàn thực phẩm cũng khuyến cáo người dân chủ động thông báo với cơ quan chức năng địa phương nếu phát hiện sản phẩm này còn bày bán trên thị trường.

Botulinum là chất độc thần kinh cực mạnh, có thể xâm nhập cơ thể qua thực phẩm hoặc vết thương hở. Khi nhiễm độc, chất này tấn công hệ thần kinh gây liệt cơ. Ở trẻ sơ sinh, triệu chứng điển hình bao gồm bú kém, táo bón, tiếng khóc yếu, sụp mí mắt, cổ không nâng được đầu và cơ thể mềm nhũn. Tình trạng nặng có thể gây liệt cơ hô hấp dẫn đến tử vong nếu không cấp cứu kịp thời.

Lê Nga