Tôi 15 năm làm một chỗ thành công hơn người bạn nhảy việc 12 lần

Trong thời đại mà CV được coi là 'đẹp' khi liệt kê nhiều công ty, chức danh, việc tôi bám trụ một chỗ 15 năm trở thành điều lạ lùng.

Cuối tuần rồi, tôi đi họp lớp đại học sau gần chục năm không gặp. Bàn tiệc vừa dọn ra, câu chuyện rôm rả đủ kiểu: người mở công ty riêng, người vừa chuyển việc sang tập đoàn lớn, người mới đổi ngành để theo xu hướng AI... Đến lượt tôi, một cậu bạn quay sang hỏi: "Dạo này làm ở đâu rồi?". Tôi đáp: "Vẫn chỗ cũ, từ hồi mới ra trường". Cả bàn ồ lên: "Gì cơ? 15 năm chưa nhảy việc lần nào à? Không chán hả?".

Tôi chỉ cười, bởi đã quen với phản ứng này. Trong thời đại mà CV được coi là "đẹp" khi liệt kê nhiều công ty, nhiều chức danh, việc tôi bám trụ một chỗ lâu năm dường như trở thành điều lạ lùng. Nhưng với tôi, 15 năm đó không phải là một vòng lặp nhàm chán.

Tôi bắt đầu ở vị trí nhân viên kinh doanh, những ngày đầu phải đi xe máy vòng khắp thành phố chào hàng, có khi ăn trưa vội trên yên xe. Sau 5 năm, tôi được giao phụ trách nhóm 5 người – thời điểm mà công ty đang mở rộng thị trường, áp lực và cơ hội song hành. Tôi đã tham gia vào dự án ra mắt sản phẩm mới, tự tay thiết kế lại quy trình bán hàng, giúp doanh số tăng gấp đôi chỉ trong một năm.

Đến năm thứ 10, tôi lên vị trí trưởng phòng, quản lý hơn 20 nhân sự. Lúc đó, thị trường biến động mạnh, nhiều công ty đối thủ săn nhân sự ồ ạt. Tôi cũng nhận được vài lời mời với mức lương cao hơn, nhưng tôi chọn ở lại. Không phải vì sợ thay đổi, mà vì tôi biết rõ giá trị mình đang tạo ra, và vẫn còn những mục tiêu chưa hoàn thành ở đây.

>> Người nhảy việc nhiều nhất bị tụt lại trong nhóm bạn 5 người

Thực tế, làm lâu ở một công ty khiến tôi càng vững vàng hơn trước nguy cơ mất việc. Tôi hiểu rõ hoạt động, hệ thống, văn hóa, mối quan hệ nội bộ, kỹ năng của bản thân cũng không ngừng được trau dồi theo yêu cầu mới của thị trường. Tôi luôn giữ tinh thần học hỏi, nên không sợ bị đào thải. Có lẽ vì thế mà suốt 15 năm qua, tôi chưa từng rơi vào cảnh phải lo lắng sẽ mất chỗ đứng.

Tôi nhớ trong lớp có một cậu bạn, 15 năm qua đã thay đổi công việc ít nhất 12 lần. Mỗi lần gặp, cậu đều hồ hởi kể về môi trường mới, vị trí mới. Nhưng lần này, cậu thừa nhận đang thất nghiệp, vì hồ sơ "nhảy việc" quá dày khiến nhà tuyển dụng e ngại. Cậu bảo: "Lúc đó mình nghĩ đổi chỗ là thăng tiến, ai ngờ giờ không chỗ nào muốn nhận lâu dài". Nghe vậy, tôi càng tin rằng thay đổi liên tục không phải lúc nào cũng là chiến lược khôn ngoan.

Tôi không phản đối nhảy việc bởi đôi khi nó là cách tốt nhất để tìm thấy môi trường phù hợp. Nhưng nhảy việc liên tục chưa chắc đồng nghĩa với thành công. Nếu mỗi nơi chỉ dừng chân một, hai năm, bạn có thể bỏ lỡ cơ hội xây dựng chiều sâu chuyên môn, mạng lưới bền vững, và những thành quả dài hạn mà chỉ thời gian mới đem lại.

Khi buổi họp lớp kết thúc, một vài người ở lại hỏi tôi về cách tôi gắn bó và phát triển ở cùng một tổ chức. Tôi chỉ cười và nói: "Thành công không có công thức chung. Có người thành công nhờ thay đổi liên tục, có người nhờ kiên trì. Quan trọng là biết mình muốn gì, và lựa chọn con đường phù hợp chứ không phải chạy theo thước đo của người khác".

Với tôi, 15 năm qua là minh chứng rằng đứng yên ở đúng chỗ đôi khi tiến xa hơn nhảy việc liên tục ở nhiều chỗ khác.

An Lee