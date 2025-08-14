Nguyễn Thị Oanh: 'Lứa VĐV kế cận đang rất hứa hẹn'

Đà NẵngChân chạy đoàn Bắc Ninh Nguyễn Thị Oanh hài lòng khi hoàn thành mục tiêu giành 4 HC vàng, đồng thời chứng kiến sự vươn lên của nhiều đàn em trẻ tại giải điền kinh VĐQG 2025.

Tại giải đấu kết thúc hôm qua 13/8 ở Đà Nẵng, Nguyễn Thị Oanh là người giành nhiều HC vàng nhất với chiến thắng ở các nội dung 5.000m, 1.500m, 10.000m và 3.000m vượt chướng ngại vật. Qua đó, cô nâng tổng số HC vàng tại giải VĐQG lên 39. Dù không lập được kỷ lục nào, Oanh vẫn hạnh phúc khi hoàn thành các mục tiêu đề ra trong những ngày thi vừa qua.

"Không chỉ tôi mà các VĐV khác cũng vậy, luôn trân quý mỗi tấm huy chương bất kể màu gì", Oanh nói với VnExpress sau giải đấu. "Nó là thành quả đến từ hành trình tập luyện chăm chỉ, cố gắng hết khả năng, vượt qua những khó khăn khắc nghiệt trong thể thao".

Ngoài việc đạt mục tiêu, một điều khác khiến chân chạy đoàn Bắc Ninh thấy vui từ giải VĐQG 2025 là sự trưởng thành của các VĐV lứa kế cận, đặc biệt là ở nhóm cự ly trung bình - dài. "Lê Thị Tuyết rất triển vọng ở cự ly 5.000, 10.000m, Đoàn Thu Hằng, Hoàng Thị Ngọc Oanh và nhiều cái tên khác nữa. Tôi mong các em ấy luôn yêu bản thân, yêu cuộc sống, trân trọng những gì mình đang có, sống có mục tiêu, dám ước mơ và khát khao để chinh phục ước mơ của mỗi người", Oanh nói.

Nguyễn Thị Oanh nhận HC vàng nội dung 1.500m nữ giải vô địch quốc gia 2025 tại sân điền kinh Hòa Xuân, Đà Nẵng ngày 10/8. Ảnh: Đức Đồng

Chân chạy 30 tuổi lục lại ký ức, nhớ nhất chiếc HC đầu tiên trong sự nghiệp là năm 2011 với HC đồng tại giải các nhóm tuổi trẻ quốc gia. Tiếp đến là HC vàng đầu tiên trong đời, ở nội dung 3.000m trẻ quốc gia 2013.

"Nhưng chiếc HC vàng mà tôi ấn tượng nhất là ở giải VĐQG 2017 trên sân Hàng Đẫy", Oanh cho hay. "Nó không đơn thuần là HC vàng đầu tiên của tôi tại giải VĐQG, mà còn đánh dấu sự trở lại của tôi sau thời gian bệnh tật. Tấm huy chương đó cho tôi nhiều động lực lớn lao, cổ vũ bản thân trên chặng đường chinh phục những mục tiêu sau này".

Oanh từng bị bệnh viêm cầu thận vào cuối năm 2014, rồi mất cả năm 2015 để chữa trị. Trong thời gian đó, đã có lúc chân chạy quê Bắc Giang khủng hoảng tâm lý vì nguy cơ phải giã từ đường chạy khi sự nghiệp vừa chớm nở.

"Lúc đó, mọi cánh cửa ngỡ như đóng sập lại khi tôi mới chỉ phát triển chuyên môn. Vì vậy, tôi biết ơn mọi người giúp đỡ tôi. Tôi hay nhìn lại giai đoạn đó, để ghi sâu vào tâm khảm rằng mình phải rèn luyện tốt, nghiêm túc, kỷ luật, trách nhiệm hơn với bản thân cả chuyên môn và cuộc sống", cô nói.

Với ý thức và kỷ luật cao với bản thân đó, Nguyễn Thị Oanh cho biết ngay sau khi trở về từ giải VĐQG, cô sẽ lập tức bắt đầu chuẩn bị cho SEA Games 33 tại Thái Lan cuối năm nay. "Tôi mong mình có nhiều sức khỏe, đủ bản lĩnh và vững tin để hoàn thành nhiệm vụ cùng mục tiêu đề ra", chủ nhân của 12 HC vàng SEA Games nói.

Nguyễn Thị Oanh thi đấu nội dung 3.500m vượt chướng ngại vật giải vô địch quốc gia 2025 tại sân điền kinh Hòa Xuân, Đà Nẵng ngày 13/8. Ảnh: Đức Đồng

Nguyễn Thị Oanh 30 tuổi, người Bắc Giang, đoạt 4 HC vàng chạy 1.500m nữ, 4 HC vàng 5.000m nữ liên tiếp tại SEA Games. Ngoài ra, cô còn giành 3 HC vàng 3.000m vượt chướng ngại vật và 1 HC vàng chạy 10.000m ở đại hội. Cùng Nguyễn Thị Huyền, Oanh là VĐV điền kinh Việt Nam giành nhiều HC vàng nhất lịch sử SEA Games, và chỉ sau Jennifer Tin Lay của Myanmar với 15 HC vàng.

Đức Đồng