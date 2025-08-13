Nguyễn Thị Oanh giành HC vàng nhiều nhất giải điền kinh VĐQG

Chân chạy đoàn Bắc Ninh không gặp bất cứ trở ngại nào, dẫn đầu sau xuất phát và nhẹ nhàng vượt qua các chướng ngại vật gồm rào chắn và bẫy nước.
Oanh cán đích sau 10 phút 14 giây 22.
Đây là HC vàng thứ 4 của nữ tuyển thủ Việt Nam sau khi chiến thắng các nội dung 5.000m, 1,500m và 10.000. Cô cũng trở thành VĐV giành nhiều HC vàng nhất giải năm nay.
Tại chung kết 200m nữ, bất ngờ xảy ra khi Hà Thị Thu (số 581, TP HCM) đánh bại các đối thủ mạnh để giành HC vàng sau 23 giây 43. Ở nội dung 100m trước đó, chiến thắng cũng thuộc về Hà Thị Thu, biến cô thành nữ hoàng tốc độ mới của Việt Nam.
Ở nội dung này, Lê Thị Cẩm Tú (An Giang) về thứ nhì với 23 giây 49, còn Trần Thị Nhi Yến (370, Tây Ninh) thứ ba với 23 giây 56.
Nội dung 200m nam, Ngần Ngọc Nghĩa (134, Công an Nhân dân) về nhất sau 20 giây 94. Tiếp theo là Tạ Ngọc Tưởng (277, Phú Thọ, 20 giây 99) và Vũ Ngọc Khánh (207, Hưng Yên, 21 giây 07).
Nội dung 4x800m nữ, đoàn Ninh Bình với các chân chạy Vũ Thị Trà My, Nguyễn Khánh Linh, Bùi Thị Ngân và Nguyễn Thị Thu dễ dàng giành HC vàng với thời gian 8 phút 55 giây 26.
Đội Hưng Yên giành HC bạc, còn chủ nhà Đà Nẵng (ảnh) giành HC đồng.
Kết thúc giải, Hà Nội nhất toàn đoàn với 8 HC vàng, 5 HC bạc và 2 HC đồng. Tiếp theo là TP HCM với 8 HC vàng, 2 HC bạc và 2 HC đồng, trong khi chủ nhà Đà Nẵng và Quân đội đồng hạng ba với 5 HC vàng, 6 HC bạc và 5 HC đồng.
Đức Đồng