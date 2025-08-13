Nguyễn Thị Oanh giành HC vàng nhiều nhất giải điền kinh VĐQG

Tại chung kết 200m nữ, bất ngờ xảy ra khi Hà Thị Thu (số 581, TP HCM) đánh bại các đối thủ mạnh để giành HC vàng sau 23 giây 43. Ở nội dung 100m trước đó, chiến thắng cũng thuộc về Hà Thị Thu, biến cô thành nữ hoàng tốc độ mới của Việt Nam.

Ở nội dung này, Lê Thị Cẩm Tú (An Giang) về thứ nhì với 23 giây 49, còn Trần Thị Nhi Yến (370, Tây Ninh) thứ ba với 23 giây 56.