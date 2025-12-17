Người Việt giảm mua MPV cỡ nhỏ

Toàn phân khúc MPV cỡ B tính đến tháng 11 bán ra 37.958 xe, giảm khoảng 7% so với cùng kỳ 2024.

MPV cỡ nhỏ vẫn là một trong số các phân khúc tiêu thụ nhiều xe nhất tại thị trường ôtô Việt Nam. Tổng cộng 37.958 chiếc MPV cỡ B bán ra sau 11 tháng 2025. So với cùng kỳ 2024, lượng bán này giảm khoảng 7%. Trừ Honda BR-V, toàn bộ mẫu xe còn lại trong phân khúc đều giảm doanh số.

Mitsubishi Xpander tiếp tục là mẫu MPV bán chạy nhất phân khúc cỡ nhỏ tại Việt Nam 2025 dù năm nay vẫn còn tháng 12. Tuy nhiên, do khoảng cách của mẫu xe Nhật với bộ đôi Toyota (Veloz và Avanza) quá lớn (hơn 9.000 xe), cục diện đã an bài từ sớm.

Xpander giữ được ngôi vương tính đến tháng 11 nhưng doanh số gần như giậm chân tại chỗ (giảm 1%) so với cùng kỳ 2024. Đây cũng là mẫu xe có mức giảm doanh số thấp nhất phân khúc trong bối cảnh nhu cầu của người dân về dòng xe 7 chỗ, đa dụng, chạy xăng dần chững lại sau nhiều năm tăng trưởng liên tục.

Xpander Cross tại một đại lý ở Hà Nội. Ảnh: Đoàn Dũng

Mẫu xe của Mitsubishi vẫn đang là cái tên ăn khách nhất phân khúc MPV nói chung tại Việt Nam. Nhưng VinFast Limo Green đang nổi lên như một hiện tượng mới. Doanh số Limo Green tính đến tháng 11 đạt 16.146 xe, áp sát Xpander (17.316 xe) và vượt tất cả các mẫu xe còn lại trong phân khúc dù mới mở bán 4 tháng.

Sụt giảm doanh số mạnh nhất phân khúc là Toyota Avanza (-46%). Tiếp đến là các mẫu như Suzuki XL7 (-19%), Kia Carens (-18%), Hyundai Stargazer (-14%) và Toyota Veloz (-5%).

BR-V là cái tên hiếm hoi tăng trưởng doanh số dương (17%). Trong 2025, tất cả các mẫu xe trong phân khúc MPV đều khuyến mãi đều đặn hàng tháng. Mẫu xe Honda cũng vậy, ở mức 50-100% lệ phí trước bạ.

Theo giới chuyên gia bán hàng, Honda BR-V có giá bán thuộc hàng cao nhất phân khúc nhưng lượng tiện nghi, an toàn cũng thuộc nhóm đầu. Khách hàng của BR-V thiên về sử dụng gia đình nhiều hơn là kinh doanh dịch vụ như các đối thủ. Khi xu hướng xe điện giá rẻ, dùng để chạy dịch vụ lên ngôi trong 2025, những dòng xe sử dụng phần nhiều cá nhân như BR-V ít bị tác động hơn.

Dù tăng trưởng nhưng doanh số BR-V không phải kiểu đột biến. Lượng bán 3.754 xe của mẫu xe Honda còn cách Veloz, mẫu xe bán chạy thứ ba phân khúc, khoảng hơn 3.200 xe.

Phạm Trung