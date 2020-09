Người mẫu mặc đầm trượt ván

Sinh năm 1972 tại thành phố Westport, bang Connecticut, Mỹ, Tara Subkoff là diễn viên, đạo diễn kiêm nhà thiết kế thời trang. Cô ghi dấu ấn với các phim "When the Bough Breaks" (1994), "As Good as It Gets" (1997), "The Last Days of Disco" (1998), "The Cell" (2000), "The Notorious Bettie Page" (2005). Năm 2015, cô ra mắt bộ phim kinh dị "Horror" (2015) với vai trò đạo diễn.

Năm 2001, cô sáng lập dòng thời trang mang tính nghệ thuật "Imitation of Christ" với những mẫu trang phục được may thủ công từ quần áo cũ. Suy ngẫm về dòng thời trang này, Subkoff từng nói: "Chúng ta đang nói về sự lãng phí. Lấy đồ cũ và làm mới lại, tôi cảm thấy rất thích hợp để làm điều đó bắt đầu từ năm 2000".