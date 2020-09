Ulla Johnson diễn show không người xem

Ulla Johnson Xuân Hè 2021

Buổi trình diễn thời trang của Ulla Johnson được tổ chức tại công viên Four Freedoms của đảo Roosevelt (Mỹ), thuộc khuôn khổ New York Fashion Week. Để giữ an toàn trong thời dịch, nhà mốt chọn không gian rộng, vắng người, không mời khán giả tới xem.

Các thương hiệu tham gia Tuần lễ thời trang năm nay thực hiện theo quy định giãn cách tối đa. Ngoài việc trình diễn không người xem, nhiều nhà thiết kế chọn hình thức ra mắt online bằng cách gửi bộ ảnh sưu tập. Video: Fashion Feed.