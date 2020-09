Jason Wu mở màn New York Fashion Week

Jason Wu đeo khẩu trang anh tự thiết kế, bước ra đường băng ở cuối show diễn. Nhà thiết kế sinh năm 1982 tại Đài Loan, hiện sống và làm việc ở New York. Năm chín tuổi, anh theo mẹ đến định cư tại Vancouver, Canada. Ngay từ nhỏ, Wu đã bộc lộ đam mê thời trang khi may quần áo cho búp bê. Jason Wu theo học thiết kế tại New York và bắt đầu thực tập cho nhà mốt Narciso Rodriguez năm 2005. Một năm sau, anh thành lập nhà mốt mang tên mình. Năm 2009 đánh dấu bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của Jason Wu khi Michelle Obama chọn mặc váy của anh trong lễ nhậm chức tổng thống Mỹ của chồng bà - Barack Obama.