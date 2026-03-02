Tôi sợ ổ bánh mì vỉa hè để chung thịt nguội với đồ chua

Thịt nguội, chả, pate, rau sống, dưa chua, các loại sốt… cần bảo quản riêng nhưng người bán vẫn để chung, cho hết vào một ổ bánh mì.

Thông tin 17 người tại TP HCM phải nhập viện sau khi ăn bánh mì những ngày gần đây không khiến những người trong ngành y như tôi quá bất ngờ. Điều khiến chúng tôi trăn trở lại nằm ở một câu hỏi quen thuộc nhưng chưa bao giờ có lời giải trọn vẹn: vì sao những câu chuyện như vậy vẫn lặp lại, dù các cảnh báo về an toàn thực phẩm đã được nhắc đi nhắc lại suốt nhiều năm qua?

Có lẽ câu trả lời không chỉ nằm ở một quán ăn cụ thể, hay ở một mẻ thực phẩm không đảm bảo. Nó nằm trong cả một chuỗi thói quen từ khâu chế biến, bảo quản, kinh doanh cho đến cách người tiêu dùng lựa chọn thực phẩm mỗi ngày. Và chừng nào những mắt xích ấy chưa được nhìn nhận nghiêm túc, những buổi sáng ở khoa cấp cứu vẫn có thể bắt đầu bằng cùng một câu nói quen thuộc: "Tôi ăn bánh mì".

Ở Việt Nam, bánh mì gần như là một "giải pháp bữa sáng" quen thuộc. Chỉ vài phút đứng bên vỉa hè, người ta đã có thể cầm trên tay một ổ bánh mì nóng giòn, vừa rẻ, vừa nhanh, đủ năng lượng để bắt đầu một ngày làm việc. Công nhân tranh thủ trước ca làm, học sinh ăn vội trước giờ vào lớp, nhân viên văn phòng vừa đi vừa ăn trên đường tới công ty. Sự tiện lợi ấy khiến bánh mì trở thành một phần rất tự nhiên của nhịp sống đô thị.

Nhưng chính sự tiện lợi đó lại ẩn chứa một rủi ro ít người để ý. Một ổ bánh mì tưởng chừng đơn giản thực ra là sự kết hợp của nhiều loại thực phẩm đã qua chế biến: thịt nguội, chả, pate, heo quay, rau sống, dưa chua, các loại sốt... Mỗi nguyên liệu có điều kiện bảo quản riêng, có thời gian an toàn riêng. Khi tất cả được đặt chung trong một ổ bánh mì và bán ở nhiệt độ môi trường suốt nhiều giờ, chỉ cần một thành phần không được bảo quản đúng cách, toàn bộ phần thực phẩm còn lại có thể nhanh chóng bị ảnh hưởng.

Trong chuyên môn y tế dự phòng, đây được gọi là "chuỗi nguy cơ". Thực phẩm chín để ở nhiệt độ phòng quá lâu, dụng cụ chế biến không tách biệt giữa sống và chín, rau sống rửa chưa kỹ, hay tay người chế biến tiếp xúc với nhiều bề mặt khác nhau... Mỗi yếu tố riêng lẻ có thể không gây hậu quả ngay lập tức. Nhưng khi chúng kết hợp với nhau, vi khuẩn có điều kiện sinh sôi rất nhanh. Và khi đó, ổ bánh mì - vốn chỉ là bữa ăn tiện lợi - có thể trở thành nguồn lây của một vụ ngộ độc thực phẩm.

Thực tế, nhiều vụ việc trước đây cho thấy nguyên nhân thường không nằm ở chiếc bánh mì, mà ở những nguyên liệu đã được chuẩn bị từ trước và bảo quản chưa đúng điều kiện. Pate, thịt quay, chả hay nước sốt nếu để ở nhiệt độ môi trường quá lâu rất dễ trở thành môi trường thuận lợi cho vi khuẩn phát triển. Điều đáng nói là bằng mắt thường, người mua gần như không thể nhận ra sự thay đổi này.

Vì vậy, câu chuyện an toàn của một ổ bánh mì không chỉ nằm ở tay nghề người bán, mà nằm ở cả cách thực phẩm được chuẩn bị, bảo quản và kiểm soát trong suốt nhiều giờ trước khi đến tay người ăn. Và đôi khi, chỉ một sơ suất rất nhỏ trong chuỗi đó cũng đủ để biến một món ăn quen thuộc thành một nguy cơ cho sức khỏe cộng đồng.

Trong khi đó, không ít quán ăn nhỏ hoạt động trong diện tích rất hạn chế, nơi việc chế biến, bảo quản và bán hàng diễn ra gần như trong cùng một không gian. Ẩm thực đường phố từ lâu đã trở thành một phần rất sống động trong đời sống đô thị Việt Nam. Chỉ cần bước ra khỏi nhà vào buổi sáng, người ta có thể dễ dàng bắt gặp những xe bánh mì, gánh bún, quán phở hay hàng xôi nằm ven các con phố. Nhưng chính việc thiếu tủ bảo quản lạnh, thiếu khu vực tách biệt giữa thực phẩm sống và thực phẩm chín, hoặc thiếu những quy trình vệ sinh cơ bản lại tạo thành một chuỗi nguy cơ.

Trong thực tế quản lý, các cơ quan chức năng vẫn thường xuyên tổ chức các đợt kiểm tra về vệ sinh an toàn thực phẩm. Tuy nhiên, với số lượng lớn các điểm bán hàng nhỏ lẻ, việc kiểm soát toàn diện là một thách thức không nhỏ. Một cơ sở có thể được kiểm tra hôm nay, nhưng điều kiện chế biến ngày mai có thể đã khác.

Tôi cho rằng, câu chuyện an toàn thực phẩm không thể chỉ dừng lại ở việc xử phạt sau mỗi sự cố. Quan trọng hơn là giúp những người kinh doanh nhỏ lẻ hiểu rõ rủi ro và biết cách phòng tránh. Những chương trình tập huấn, hướng dẫn cụ thể về bảo quản, chế biến và vệ sinh thực phẩm nếu được thực hiện thường xuyên sẽ giúp giảm đáng kể nguy cơ xảy ra các vụ ngộ độc. Đó mới là giải pháp bền vững nhất cho câu chuyện an toàn thực phẩm.